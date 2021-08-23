中时新闻网时评

“国际流浪动物日”当天，154只走私宠物猫在台湾遭到安乐死，引发舆论争议。蔡总统承诺修法，希望让个案更符合人道精神；行政院长苏贞昌也呼应说日后会检讨如何更符合人道，然而究竟是法令不合时宜，还是行政怠惰，值得商榷。

从法律观点来看，《动物传染病防治条例》规定，从海外带猫进来，必须要实施检疫，而未进行检疫的话，检疫机关可依照情节做出必要的处置。依该条例第34-2条，必要处置包括依国际动物检疫规范，采取安全性检疫措施，或延长动物隔离期间、施行诊断试验、补行预防注射或治疗措施。

另外也可以通知输入人或其代理人限期补正必要的文件；无法补正者，得将应施检疫物予以退运或扑杀销毁。 154只走私猫咪，当下货主及货源不明，根据《走私没入动物及其产品处理作业程序》，禽鸟类及非保育类动物经查缉机关通知防检局，施行安乐死与消毒密封。

换言之，农委会防检局称未检疫的走私猫可能有疫病，不得不安乐死，否则可能危害国内动物安全的说法并没有问题，系依法执行公务。

再从执法手段，《动物传染病防治条例》订出四个必要处置方向，未检疫的动物似乎不该被处以唯一死刑。今年6月，海委会披露海巡署查获走私渔获事件，船上一只美国猫交由防检局施打疫苗及晶片，引爆政府带头违法的争议，防检局称是“船长的猫”，海委会也随即删文，如今一天内处决154只宠物猫，执行是否操之过急，徒留争议。

制定平衡而有效的政策是政府的责任。蔡政府惯用道歉化解危机，小英这次深夜脸书发文表示难过、痛心，把问题甩锅给“目前的法律规范”，但修法不是遮羞布，更不该现在才有所省悟！