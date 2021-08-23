李铁：中国国足要创造奇迹就要拼，靠骂是踢不出去的

来源：澎湃新闻

作者：陈均

8月22日，中国足协、国家队在上海举行有关国足备战世预赛亚洲区12强赛的媒体沟通会。

会上，足协确认国足主帅李铁的合同延至2026年，同时针对12强赛提出“全力拼搏、力争出线”的目标。

作为焦点人物，李铁也向媒体敞开心扉，他坦言中国队的实力不占优，但同时强调：“不是你比我强，我就没有机会赢你。”

“想创造奇迹，得倾尽全力”

“我们在小组中是排在第四档的球队，在亚洲目前的排名是第9，事实上，过去几年我们的排名始终就是8、9、10、11，这是我们需要面对的现实……”

李铁直言不讳中国队在亚洲所处的一个位置，在12强分组中，头两个对手澳大利亚和日本明显也是实力强于中国队的，即便如此，李铁掷地有声地表示：“不是你比我强，我就没有机会赢你，我们的球员中没有几个人有12强赛赢球的经历，但我们恰恰需要通过赢球去建立信心。”

作为主教练，李铁的坚定可见一斑，谈及即将到来的12强赛，他也多次用到了“打仗”这个字眼来形容。因为这一次中国队出征不但要面对强敌，还要面对受困疫情长期海外作战的考验，在李铁的描述中，自己已经做好了半年回不来的准备。

“我带去的茶叶正好够喝半年的……我们所有人，当国家队需要你的时候，你就必须担起这份责任，做好长期和家人分离的准备。

“上次去沙迦之前，阿兰和家人连线，哭得哇哇的，我知道其他球员的感受也一样，只是他们有的人比较内敛，躲在房间里哭……困难很多，既然改变不了，你就要好好享受，我们的球员都是成年人，最小的也二十多岁了，我相信他们清楚国家队的意义何在，就我个人而言，每次赛前唱国歌的时候，肾上腺素立刻就上来了……”

面对媒体，李铁也谈到如何有球员现在不能忍受，做出任何决定他都可以接受，但有言在先，“别到真正要打仗的时候和我说不行。”

在他看来，中国队面临的局面不拼是没有办法的，“要想创造奇迹，你就得倾尽全力。”

队员较疲惫，但改变很积极

9月2日，中国队就将迎来首场与澳大利亚的比赛，7日则将面对日本队。

在李铁的介绍中，刚刚集结的国家队还处在疲劳中，“球员们在精神和身体上的疲劳超乎了我的想象，为此我们调整了此前制定的训练计划，来帮助他们恢复，而中超和12强赛的节奏完全不同，我们的球员需要在思想上和身体上能够尽快适应。”

同时，李铁告诫球员，“我们要专注每一场比赛，现在我不希望球员们去考虑日本队，我们现在眼里就是澳大利亚。”

自2020年1月份成为国足新任主帅后，李铁带领中国国家队从40强赛出线，他回顾带队的一年多时间，也有自己的感悟——只要努力就会有收获，“我感觉到这一年来球员们的稳定性在提高，执行力在变强。”

在李铁看来，这就是好的变化，而每一点积极的改变，背后都需要付出，在这里李铁拿球员们的体脂含量举了一个例子，“我还记得第一次集结的时候，球员们的体脂含量存在着一些差异 ，9、10、11 、12都有，经过一段时间的训练，体脂都下来了，现在全部都在10以下，张琳芃只有8.1 。”

国足不能只靠骂

关起门来，李铁很严格，他笑言让球员去房间里喝茶，有的球员都会紧张，但对外，这位国家队目前的掌舵人仍然希望全中国的球迷和媒体能够给予自己的球员更多鼓励。

“我相信只要进入了国家队，我们所有的球员没有人不想踢好，我也理解球迷们有时候的反应，但中国足球靠骂是骂不出去的。”

李铁打了个比方形容中国足球，“中国足球就像大家的儿子，需要家长给予更多的鼓励和支持，当然这个孩子有时候考的不好，有时候淘气，但他还是你的儿子，不能说考的不好就不要了。”