领队变身文旅主播 90后女孩一年圈粉接近百万

来源：北京晚报

手持云台、架好手机、戴上麦克风，马胜利可以在直播间一刻不停地说上三四个小时，为网友深度讲解北京各大旅游景点。

一场新冠疫情，给她原本的欧洲带团计划按下暂停键。但这个90后女孩很快在短视频平台完成转型，成为一名扎根本土、探访古建的文旅主播。

现场

带上千网友等“千龙吐水”

“欢迎走进直播间，马队今天带各位在故宫等雨，希望可以看到千龙吐水……”

下午1点，马胜利来到午门。一个人，一个包，开始新一天的直播。除了常规装备外，她还特意带了把伞，“天气预报说今天有雷阵雨，没准儿大雨已经在赶来的路上，咱们先讲会儿故事。”她站在金水桥旁，举起手机环顾四周，以第一视角向上千名在线观众展示眼前的太和门。

“您现在看到的就是明朝皇帝上早朝的地方，清朝可就不在这儿了，改在乾清门上早朝。”马胜利将镜头对准太和门前的铜狮，“这是故宫里最大的一对铜狮，头上有45个发髻，代表皇帝的‘九五之尊’。”

一番解读过后，马胜利走上东侧昭德门前的斜坡。“我带大家从这儿上去，您可以感受一下什么叫豁然开朗。那种大国盛世扑面而来的气象，正是我们中国古代建筑的魅力所在。”画面中，气势恢宏的太和殿映入眼帘，直播间的评论区热闹起来。

“皇帝在太和殿举行登基大典，文武百官站在哪儿呢？就在我脚下这个位置。”马胜利步入太和殿广场，给屏幕前的观众创造更多代入感，“我考考大家，太和殿面阔几间？知道的小伙伴可以打到公屏上。”看见一连串的“11间”争相弹出，马胜利倍感欣慰，“对，很多人误以为太和殿面阔9间，其实是11间，小伙伴们都很优秀。太和殿采用最高等级的建筑规制，屋顶是重檐庑殿顶。”

马胜利继续往前走，将手机高高举起，“太和殿、中和殿与保和殿三大殿都是建在三层须弥座台基之上，每层的望柱下面伸出一个石雕龙头，三层加起来共有上千个龙头。雨水多的时候，会从龙口中排出，形成‘千龙吐水’的景观。”

话音刚落，豆大的雨滴拍打在马胜利的伞上。“朋友们，能听见雨声吗？故宫真的下雨了！”“听见了！”直播间里一片沸腾，“故宫下雨”四个字瞬间刷屏。

“不是吧，好像要出太阳了。”刚过3分钟，雨突然停了，马胜利有点哭笑不得，“小伙伴们别急，咱接着聊聊溥仪在这里登基的故事，顺便再等等雨。”

就这样，马胜利滔滔不绝地讲到快3点，轰隆隆的雷声滚滚而来，一时间暴雨如注。“从未这么期盼一场雨”“雨中的故宫感觉真棒”……直播间里的观众又一次兴奋不已，点赞数迅速突破15万，“终于盼来了”“准备录屏”。

5分钟后，雨水渐渐收场，马胜利给龙头来了个特写画面，只见涓涓细流从龙口中涌出。“吐了”“哈哈，这是‘千龙吐口水’吗？”……隔着屏幕，马胜利和直播间里的观众笑成一团。

变化

从一面之交到老友相伴

“做直播看上去身边没有游客，可是比传统的导游带团要难很多。”临近故宫闭馆，马胜利才结束了直播，“就拿故宫来说，带团讲解路线都是固定的，每个参观点说个三五分钟，剩下时间留给游客拍照，一个团顶多四五十人。可做直播动辄三四个小时，最长一次播过六个小时，全程嘴不能停，不然气氛会很尴尬。况且至少千八百人在线，观众随时会在评论区提问，非常考验知识储备。”

事实上，这些本土景点的讲解过去并非她的主业。去年以前，马胜利一直从事出境游业务，多次在西班牙和葡萄牙等地带队。“我们受疫情影响很大，即使是国内游逐渐恢复，出境游也是遥遥无期，总不能这么干等着，还是要自己想办法转型。”

去年7月，马胜利尝试进入短视频平台。“最开始就是想带大家看看北京，让更多人了解这里的文化。”作为北京人，马胜利打小就喜欢传统文化，经常泡在博物馆里，再加上刚工作时曾做过地接导游，因此不至于太过生疏，“以故宫、天坛、颐和园等世界文化遗产为主，几乎每天都会直播。单单是故宫，就来了好几十趟，跟大家一起见证过这里的春花、夏雨、秋叶和冬雪。”

尽管辛苦，但马胜利越干越起劲。“过去带的游客自己是有机会来到现场的，而现在直播间里很多观众可能并没有这样的条件，他们当中有人是因为疫情暂时来不了，也有人是因为身体原因不方便。”从观众的反馈中，马胜利发现，直播带来的体验与观看纪录片有着很大的不同，“直播的视角更接地气，过程中还能实时互动，边看边聊，少了遥不可及的距离感，多了身临其境的真实感。”

对马胜利来说，变化同样微妙。“以往做导游，每次面对的都是不一样的游客，彼此只是一面之交，同一套导游词就能应对下来，讲完互相也不认识，以后也不太会有交集。”而如今，她有了从去年开播就一直追随的铁粉。“有时候，他们已经不仅仅是把我当成导游，而是一种老友相伴的感觉，不管讲什么，都愿意跟着听，那我也要逼着自己不断学习和成长，每次讲出不一样的东西，不辜负他们的信任和支持。”

短短一年间，马胜利的粉丝量已接近百万。“直播的时候会偶遇粉丝，有的送来雪糕和水，有的帮我拿东西，还有的主动对着屏幕帮我拉粉，这是之前完全不能想象的，心里特别感动。”

惊喜

冷门小众景点反成爆款

除了热门景点的直播以外，马胜利还尝试做了不少冷门景点的短视频。

“传统路线都是统一设计好的，导游没有太多发挥空间，但现在不一样，可以有更多个性化的内容，给大家介绍那些小众而有趣的地方。”令马胜利意想不到的是，冷门景点反响非但不冷，甚至比热门还热。在她的作品合集中，仅有8集的古墓地宫系列播放量超过7600万，远超故宫系列。其中，一条探访田义墓的短视频播放量高达2000多万，成了名副其实的爆款，“刚开始只是我自己感兴趣，没想到会有这么多同道中人。”

今年5月，马胜利做了一条介绍古代建筑博物馆中最美藻井的短视频，传播效果也让她十分惊喜。“据馆内工作人员说，客流量明显增多，有不少人都是看了这条视频以后专程过去看的。”

为了让自己常讲常新，马胜利没少下功夫。每天晚上12点，她总会坐下来静静地读上两小时的历史书，一年时间已不知不觉看完50多本。白天不做直播的时候，她就去博物馆听讲解，再把学到的内容及时整理输出。喜爱古建筑的她，还专程前往山西五台山，沿着梁思成和林徽因的足迹，探访佛光寺大殿。

“疫情确实给旅游业带来很大影响，对导游来说，也势必会受到不小的冲击，但只要自己愿意去尝试，未来还是会有很多可能性。”在马胜利看来，导游在短视频平台的探索对整个行业发展有着积极意义，“过去提起导游，大家可能会联想到强制购物等负面新闻，毕竟导游群体人数众多，难免鱼龙混杂。但现在有了新的平台，一些真正有追求的导游可以凭借实力脱颖而出，重新树立正面形象。”

马胜利还发现，走进直播间的观众文化素养也越来越高，喜欢沉下来听讲解的人越来越多。“今后，‘云旅游’本身未必会成为主流，但深度讲解的需求可能会非常大。人们在历史文化方面有了更多认知和兴趣以后，那种‘上车睡觉下车拍照’的走马观花式旅游将逐渐减少，观众和导游可以实现双向促进、共同成长。”

直播之余，马胜利也在思考如何创收。“主要会选择推荐一些文创产品或历史书籍，比如盖有62个故宫印章的《清明上河图》或畅销书《趣说中国史》。但因为直播间的观众年龄跨度比较大，选品方面有一定挑战性，还需要进一步摸索。”