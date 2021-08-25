给机器人当服务员？一大波新职业正在赶来

来源：北京晚报

北京市人力社保局发布《2021年北京市人力资源市场薪酬调查报告(二季度)》，其中，许多新职业格外亮眼。比如服务机器人应用技术员、食品安全管理师等职业，既新奇又蕴含技术含量，正成为职场新宠。

服务机器人应用技术员

让机器人更好地为人服务

利索的短发、时尚的衣着、亮眼的篮球鞋，就像这个时代很多年轻人一样，服务机器人应用技术员张庆博，即便是在工作状态中，也充满了阳光和朝气。他把随身携带的笔记本电脑打开，放在身前的一台白色机器上，噼里啪啦开始敲击起键盘来。

“这就是智行者的蜗小白，是一款无人驾驶清扫车，我在对它进行初始设置，完成后，它就能自己开始清扫服务了。”智行者公司的主要产品是功能型无人车，它们可以自行为人服务，包括清扫、洗地等都是它们的专长。在2020年初，新冠疫情在武汉肆虐期间，有三台智行者的无人清扫消毒车被投放到火神山医院，帮助现场清扫和消杀。还有无人物流车被投放到医院，帮助收发快递。

简而言之，服务类机器人为人服务，而张庆博的工作是为这些机器人服务。无人车被投放到新的应用场景，比如社区、医院、商场、仓库、园区等，张庆博先要人工遥控让它对环境进行读取，然后用采集到的数据，通过自动建图，绘制一个工作环境的路网。接下来，无人车就可以按照设定好的路网，自己开始工作。

“像蜗小白这款产品，初始设定完成后，给它布置任务就非常简单了，只要会使用手机，会用微信，就完全可以发布指令。”在蜗小白的应用场景中，经常由保洁员对它们发号施令。日常的工作中，出现电机、软件等问题，需要张庆博到场排除。其他的易耗件更换，保洁员也能完成。

“当初无人清扫消毒车被投放到火神山的时候，我们通过视频远程连线，就完成了对机器的设置。”学电气专业出身的张庆博说，很多客户，刚拿到产品时，听说是无人操控的，很难相信，结果一上手，都说，“原来这么简单”。

从人工清扫，到人工操控扫地车，再到无人驾驶清扫车，清洁工作已经在渐渐发生变化。天天接触机器人的张庆博也同样关注到了这份新职业的兴起，无论是收发快递的物流机器人，图书馆的无人借阅设备，还是酒店的送餐机器人，都是服务类机器人。“我看到关于新职业的新闻了，而且自己实际生活中也有感受到，机器人已经无处不在。我觉得这一行前景非常光明。”

食品安全管理师

有“特权”的餐厅卫生检查员

“您得先登记，外来人员进厨房都要登记。登完记，再戴上头套和参观证。”在进后厨前，海底捞的食品安全管理师马书青，先对记者执行了严格的操作流程。

推开海底捞王府井银泰in88店后厨大门，穿戴整齐的马书青立刻进入了工作状态。“这个切羊肉的机器要看一下，食品接触面是否卫生。然后是放羊肉的冰柜，温度达标。”

从羊肉间转到制冰间。“这个是清洗制冰设备的消毒液，现在要用测氯试纸检查一下，是不是合格。你看，试纸显示浓度合格。”

然后是保质期监控设备。“这里能看到所有菜品的保质期，不能出现过保质期的菜品，有临期菜品出现也会报警。”

从后厨走到大堂，马书青来到小料台前。传统的火锅店，以涮煮为主，店里热气腾腾，少有直接入口的冷菜。但海底捞的小料台，一直是其特色之一。这里的果蔬、小吃、甜点都是直接入口的。所以，马书青除了检查果蔬是否清洗干净，还要检查小料台上的制冷和臭氧设备是否完好工作。

走出店面，马书青还要下到商场的地下仓库，去检查库存产品的保存情况。

这家海底捞是24小时营业，每天7时到9时是清扫和准备时间。马书青的工作，一般从早8时开始，一直到晚上约9时才下班。总的来看，他的工作可以描述为管得宽、管得细、管得严。上面说的那些要管，没说到的，比如店员的口罩、仪容、仪表、洗手、消毒等，也要管。穿上这身白色的工服，马书青的工作直接向店长汇报，可以说，在食品安全领域，他有“特权”。

这种“特权”也让店员们有些害怕这个平日里总是笑嘻嘻的“马哥”。一旦被马书青发现了问题，店员就会被扣分——这是海底捞内部的评价体系。有罚当然就有奖。海底捞也鼓励店员们积极参与“一日食安员”体验，自己去发现食品安全漏洞，一经核实，会给积分奖励。

学食品科学工程，做食品安全管理，马书青属于典型的学以致用。他的工作，看起来繁琐和绵长，但他却乐在其中。而且，因为工作成绩出色，他现在不只是负责店里的食品安全检查，还参与公司食品安全管理规范的制定。

“食品安全的细节日新月异，现在火锅店的就餐环境也与以前的火锅店完全不同。”火锅，作为起源川渝地区餐饮品类，充满了江湖菜的气质，曾经还出现过陌生食客共用一口火锅的场景。而在北京，在王府井步行街商场内的火锅店，又完全是另一番模样。马书青说：“我们从原材料进货、查验、储存、加工到最后的垃圾处理，食品安全的控制，几乎涵盖了所有的关键点。而且，因为现在处于特殊的疫情时期，还有更多的考虑。”

“我现在去外面吃饭啊，也习惯性地会看看，哪儿干净，哪儿不符合标准。相当于职业病了吧。”马书青笑着说，自己已经把食品安全工作的态度，带到了生活中。

智能硬件装调员

给普通家庭装上“智能管家”

这个新职业光从字面上看，还有些难以理解。尤其很多人都不了解什么是“智能硬件”。而23岁的黄绍鑫已经是这一行里的“老手”。

“看过电影《钢铁侠》吗？智能硬件大概就是钢铁侠家里那些看起来很科幻的设备，再加上一个智能管家——贾维斯。”黄绍鑫目前服务于一家智能家装团队。

在海淀清河一套进行装修的公寓内，记者看到，黄绍鑫爬上梯子，和装修师傅配合着，正在安装智能音箱。他的工作环境时常就是这样，而工作伙伴经常是装修师傅。“毛坯新房简单得多，很多线都是外露的，比较好找。而旧房翻新就麻烦一点，先要找线。”

一根音频线，黄绍鑫和装修师傅在客厅的吊顶里摸索了很久才找到。作为一个智能硬件装调员，他需要掌握基本的硬件知识、软件知识、家装知识、水电知识等。“基本上是一个多业务的综合操作，要是不懂水电，连入门都做不到。”而他本来，是一个智能门锁安装员。在广东从事智能门锁安装业务时，经常有业主提出，帮忙安装智能家居硬件。久而久之，黄绍鑫发现，现在的年轻业主对智能家居的需求越来越高。于是，2019年他来到北京，开始专门从事智能家居硬件工作。

“你看我们现在装的音箱，一会儿要装的窗帘，都属于智能家居硬件。”黄绍鑫介绍，通过智能设备的连接，业主家里的音箱、窗帘、门锁、热水器、马桶、照明等硬件，都可以智能操控，甚至人机交互。业主在回家的过程中，就能控制家里的智能硬件。一进家门，窗帘拉上、照明打开、音乐奏响、热水器开启等自动操作，都可以实现。

黄绍鑫说，随着越来越多的人愿意体验智能家居，他的工作量也越来越大，行业前景越来越好。“很多人都希望自己的生活充满科技感和未来感。我的工作，就是让业主的生活，像科幻电影一样。当然，是以前的科幻电影，现在已经成为现实。”