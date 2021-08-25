“人类高质量”沦为笑话 作丑走红为何越来越短命

来源：扬子晚报

这段时间，社交平台上总是频繁出现一个定语“人类高质量”，比如“人类高质量舞者”“人类高质量书籍”等等。不过，这一网络爆梗的始作俑者徐勤根在红了一个多月后，目前已被禁言。他与那些靠“作丑”而走红的网红有着相似路径——先用奇异妆容、奇怪姿势和出格言论走红，再快速“割韭菜”达到流量变现。然而在一代代作丑网红倒下的路上，身经百战的网友们早就有了免疫力。凡经过必留下痕迹，经深挖发现，与徐勤根有关的公司均显示“异常”，“人类高质量”迅速沦为“人类笑话”。

这是一个网络求爆梗的社会，7月初，一条名为《人类高质量男性求偶》的视频就这样爆红，并被搬运到各大平台。“很高兴认识你，在这里请允许我介绍一下自己，这是一个关于人类高质量男性求偶人类高质量女性的视频”，视频男主角徐勤根自称29岁，身高185cm，体重75kg，中国江苏籍，从事金融投资行业，具备领导者素质，身材好，想寻找一位人类高质量女性，能提供财务支持，可兼任翻译与私人保镖。在视频中，他多次提及“人类”，使用着不怎么口语化的词汇，还多次停顿冥想，网友调侃他是“伪装成人类的外星人”。总之，这个行为举止与现实社会氛围很违和的“人类高质量男性”红了，甚至还被抢注商标。

仔细分析可以看出，这则视频是精心顺应网络时代的猎奇而设计的。男主角徐勤根的语气腔调和扮相都很奇怪，发型是不常见的二八分油头，更诡异的是他的拍照姿势：两腿迈开一步距离，膝盖弯曲，一手持手机对镜自拍，这个姿势果然是一大“爆点”，得到网友的关注和模仿，并称之为“人类高质量拍照姿势”。甚至杨超越、刘涛、迪丽热巴等艺人也下场模仿，在微博拍了同姿势的照片，并使用了“高质量”等关键词。

有了从天而降的大量粉丝，有了人气，就该“摘果实”了。果然，徐勤根靠着作丑快速积累了粉丝，其中微博就有49万，他开始接商业广告，是一个啤酒品牌。甚至还有逐利平台给他开设了“求偶专场”直播。这些还不够，徐勤根开通微博V+会员功能，为粉丝提供金融领域的高额付费服务。想要进入他的粉丝群，每人每年的费用为7.5万元，半年的费用为5万元，1个月的费用也高达2.5万元。曾有网友问：“这么贵的群有啥好处？”徐勤根回答称，“主要涉及全球及国内金融衍生品交易这块，国内外二级市场投资信息和情报支持，以及重要的经济领域信息咨询服务。”目前这条微博已删除。8月19日下午，官方账号@微博VPlus发动态称，V+官方在收到用户相关投诉后已将该账号的V+会员功能关闭。V+服务协议中明确规定，不得通过V+提供的任何产品从事任何非法交易和不合规金融服务。可见，这一切都还是急吼吼的流量变现的套路。

然而，雁过留痕，据媒体调查发现，与徐勤根相关的一些公司和账户基本都显示“异常”。调查显示，2019年底，在一视频平台上，一位长相与徐勤根一样的人，以“外汇徐经理”的名头推荐亨达集团，并给出了一个微信二维码，称可以扫码关注公众号和他取得联系，他可以提供一些在亨达集团平台上进行交易的优惠。但该个人公众号已被停用，原因是“由用户投诉并经平台审核，存在未取得法定许可证件或牌照，发布、传播或从事相关经营活动的行为”。媒体又发现，他曾以上海资本集团董事长的身份参加过公开活动，但该公司网站已“无法显示此页”，且该集团的官微，因为企业资质未经过年审，“V”标已变灰。当然了，这些都是媒体调查推测的，徐勤根所从事的外汇行业究竟是什么、他本人是否拥有从业资质等等，都需徐勤根亲自回应，有媒体记者向徐勤根留下的邮箱发去采访邀请后，一位名为“徐先生”的微信用户主动添加记者为好友后表示，“我这边接受采访是要收费的哦，25万(元)。”所以，还是为了钱。

其实，翻看徐勤根之前的网络资料会发现，他的日常照片还比较正常，平头、戴眼镜，拍照姿势也正常。如今是快食时代，在网络时代想出名，有时候只需要一个短视频、一句话、一张照片，甚至一个姿势。徐勤根深谙其道，成了“作丑”的集大成者，用出位夸张的“求偶视频”、“人类高质量”这样的话语、雷人的个人造型、另类拍照姿势，果然一跃成为网红，这类功利性网红只有一个目的，就是变现，他红了之后的种种举动也验证了这一点。

“扮丑”收获流量，确实成本低，但“套现的路数”已被绝大多数网友掌握，徐勤根发出付费服务时，就有很多网友在其微博评论表示，“徐先生您好，韭菜没您这个割法的，请悠着点”“有必要提醒一下，咱们法律中有诈骗罪和非法吸收公众存款罪”“希望大家追星时保留自己的理智”，最终也是因为大量用户举报，他被禁言。

以丑和雷人雷语来博眼球，徐勤根不是第一位，但绝对是倒下得比较早的一位，所以，请不要低估网民的智力和免疫力。