来源：齐鲁晚报

最近，济南等地开启了整治电动自行车规范行驶行动，外卖小哥作为骑行主力军，再次成为大家关注的焦点。齐鲁晚报·齐鲁壹点在配送高峰期蹲点发现，外卖电动车违法情况非常严重，在一些主要路口，几乎每分钟都有外卖小哥闯红灯。外卖小哥交通违法如此普遍，究竟为何？

叫餐高峰期，“小哥”闯红灯成常态

11点35分，由东向西，一名外卖小哥闯红灯由文化东路进入文化西路，并且未佩戴头盔；11点37分，一名外卖小哥从北向南沿历山路行驶，到达路口后闯红灯；11点44分，一名外卖小哥由北往南沿历山路行驶时闯红灯；11点45分，一名小哥由东向西进入文化西路时闯红灯……

济南市文化东路与历山路路口，因为附近餐厅、写字楼、高校比较密集，这里是外卖小哥的必经之路。8月19日中午叫餐高峰，记者在此蹲点半小时发现，从11:35开始，在第一个10分钟内，就有4名外卖小哥交通违法，无一例外全部为闯红灯。在接下来的20分钟内，又有十多名外卖小哥闯红灯。

记者蹲守的半小时内，中午配送高峰期约18名外卖小哥闯红灯，算下来，平均一分多钟就发生一起。

记者了解到，在外卖小哥交通违法行为中，闯红灯所占比例最大，通常是在红灯进入倒计时抢过马路；再就是逆行、未佩戴头盔、过马路看手机等行为。

和很多市民的感受一致，记者在多个路口蹲点发现，马路上的外卖小哥真的很“急”，以至于大多数视交通法于无物。

多名外卖小哥坦言，他们经常闯红灯。一些新手不熟悉路况，一开始不敢轻易闯红灯，后来看到订单超时或其他骑手都在违反交通法，也跟着胆大起来。“现在，好多外卖小哥还没到路口就提前观察，如果没有交警查，车又不多，一加速，闯红灯就过去了。”

外卖电动车几乎成为马路上的“特权车”

官方公布的数据也进一步佐证了问题的严重性。

济南交警公布的一组数据显示，截至2021年6月底，统计的6家外卖企业的11515名登记从业人员中，半年时间共查处交通违法4304起，有2896人存在违法行为，占行业总人数的25.15%。

按照人员统计，有1次交通违法记录的2086人，占违法人员数的72.03%；有2次交通违法记录的551人，占19.03%；有3次以上交通违法记录的为259人，占8.94%；最多的1人有8次违法记录。今年以来，外卖行业交通事故发生281起，同等以上责任的事故172起，占全市非机动车责任事故的3.9%，占外卖行业全部事故的61.21%。其中有7人发生过两次交通事故、1人发生过致人死亡事故。

从事故原因看，逆向行驶、不按交通信号灯通行、未在该行驶的车道行驶等违法行为，是发生事故的主要因素。

按照骑行方式，电动车违法占比较高，约占89.78%，摩托车违法约占10.22%。

按照违法行为统计，逆向行驶、不走非机动车道、违反信号指示、不在右侧行驶、不戴安全头盔等行为，分别占违法总量的47.02%、19.95%、18.83%、4.05%、2.71%。

从事故原因看，逆向行驶、不按交通信号灯通行、未按规定车道行驶等违法行为是发生事故的主要原因。

业内人士称，从某种程度上，外卖电动车已成为马路上的“特权车”，其背后有较复杂的原因和动机。在配送时效考核与遵守交通法之间，外卖小哥群体性地选择交通违法。外卖平台考量的是公司利益，外卖小哥的动机是个人生计，而最后承担责任和后果的是整个社会。

“骑手困境”折射城市治理难题

不戴头盔、闯红灯、逆行等不文明交通行为，不仅危及骑手自身安全，成为影响公共交通秩序的突出问题，也成为城市治理的一大难题。

为了让外卖小哥“慢下来”，济南交警在重点时段、路段(11时至13时、16时至19时，叫餐集中时段)加大警力投放，从严查处电动车闯红灯、占用机动车道行驶、逆向行驶、越线停车、开车打手机等严重交通违法行为，督促企业落地核查并反馈，曝光违法行为。

此外，济南交警还通过定期组织约谈外卖企业，倒逼企业落实安全主体责任。济南还根据外卖从业人员及其车辆违法情况，对外卖企业进行排名。

今年7月份，济南公安机关发布《关于进一步加强电动自行车管理的通告》，以电动车为主要配送工具的外卖行业成为治理重点。根据2019年国家颁布的《电动自行车安全技术规范》，电动自行车车速不得超过25公里/小时，而在日常生活中，不少快递外卖小哥的电动自行车早已超过规定时速。“我们的平均时速都在30公里到40公里之间。”一名外卖小哥告诉记者。

“要想解决这个根源性问题，需要社会各界多方发力，通过政府行为对企业进行规范管理。”行业人士认为。

骑手困境也引发多方关注。在2020年的全国两会上，全国人大代表喻春梅就建议，要畅通外卖行业的劳动保障服务绿色通道，督促用工企业为外卖骑手缴纳各项社保，特别是推动将外卖骑手群体纳入当地工伤保险覆盖范围。