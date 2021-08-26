开学买文具 谨慎购买“玩具化文具”

来源：北京晚报

又到开学季，文具市场开始红火起来。记者走访发现，文具盲盒、流沙笔袋、扭蛋橡皮等新奇文具都被摆上了显眼位置以招揽孩子。但亮眼的花哨文具似乎并没那么受家长欢迎；反倒是铅笔、中性笔、白橡皮、透明直尺等朴素文具成为首选。专业人士也提醒，要谨慎购买“玩具化文具”，另外不要沉迷文具盲盒，以免上瘾。

走访

文具盲盒现身市场

在环宇荟购物中心，一家名为“九木杂物社”的文创杂货集合店内，笔、本、书包、修改带、便签本等文具散发着吸引力，将路过的孩子家长“拽”进店内。

记者注意到，货架上摆满了一个个不同图案的精美纸盒。通过纸盒上的文字描述，顾客可以知道盒内装的哪种文具，但能够抽中何种图案，就需要顾客“碰运气”了。

“这是文具盲盒，里面有一支笔、一张卡片、一张贴纸，一共有14种图案。”销售人员介绍说，现在这种文具盲盒很“火”。记者注意到，不少文具盲盒上都标注了“本产品适合14周岁以下(含14周岁)的学生使用，14周岁以上人群也可使用”的字样。

在枫蓝国际购物中心、华熙LIVE·五棵松等商场的文创杂货用品店内，文具盲盒、文具盲袋都占据了店内的中心位置。与玩具盲盒相比，文具盲盒的售价相对便宜不少。内置两本便签纸、一把书签尺、一个挂饰、一块橡皮的文具盲袋标价25.9元。

但在店内采访的过程中，记者却发现，家长们似乎对文具盲盒并不怎么买账。不时会有顾客买上一两个品种的文具盲盒，但大部分顾客看上去都挺理性，并没有发现“上瘾”的痴迷者。

“孩子闹着想买盲盒，我们就当个玩具给他买一个，好歹比买玩具盲盒要合算一些。”一位家长告诉记者，孩子上小学，学校不允许带这种花里胡哨的文具去上学，买回家顶多也就是在家摆着“看看”“玩玩”。“买一个就行了，也没什么用。”

朴素文具卖得好

晚上7点半，新街口外大街上经营图书文具的学尔雅书店的大门不断被推开，来选购文具的家长和孩子挤满了不大的店面。

“20个本，5支笔，5块橡皮，一把尺子。”店内的工作人员将一袋文具结账后递给顾客。记者注意到，这家店内出售的大多是最常见的基本款文具。而进进出出的顾客选购的也大多是颜色单一朴素的笔袋、纯白色的橡皮、没有任何图案的直尺、不带任何装饰的练习册等普通文具。一大袋文具买下来，也不过二三十块钱。

什坊街上的一家晨光文具店内，朴素简单的文具同样是开学季的主打款式。“这不马上开学了吗，好多家长带孩子来买文具。”销售人员告诉记者，孩子来买文具，店里一般都会让家长先问清楚学校的要求，“买符合学校要求的，万一买回去用不了呢，会造成浪费”。

记者注意到，年龄较小的孩子在店内购买文具，基本都是家长“说了算”。而家长通常会按照学校的要求，为孩子选择最基本款的文具。一些年龄较大的学生则会自行到店内选购文具，这些学生除了关注文具的颜值外，文具是否好用，也是他们看重的先决条件之一。

“买之前都会试用一下，有的文具虽然好看，但是不好用。”有中学生表示，自己曾经购买过带玩偶装饰的中性笔、带金属链条和星星坠子的直尺等看起来可爱或是好玩的文具。但实际上在书写时，装饰品反而是累赘，会影响书写的速度，使用起来十分不便。“所以，写作业、考试的时候，还是会用那些最实用的文具。”

态度

家长不接受新奇文具

除了文具盲盒，如同玩具一般的“花哨”文具，也成了不少文创杂货用品店的热门商品。

在多家文具店内，记者见到了文具中的“新式武器”。电动橡皮擦、桌面吸尘器、全自动削笔机如今早已成为不少孩子的写作业必备品。“只要能提高孩子的学习效率，带点科技感的文具还是可以接受的。”有家长表示，很多孩子都会选购像是桌面吸尘器一类的科技文具，有的孩子甚至会带到学校使用，也得到了学校的允许。

但还有一些“玩具化文具”就没那么容易被学生家长接受了。在一家名为“酷乐潮玩”的店铺内，记者发现，货架上摆放着一种名为“转转笔”的文具，笔的一端装饰有花朵、纸杯、旋转木马等各种“小零件”，并配有“50种以上玩法随心搭”的广告语。

另一边的货架上，则摆放着更多好玩的文具。一款内置了星星、流沙、亮片的“童趣笔袋”，只要将笔袋竖起，星星、亮片就会缓缓坠落。一款铅笔盒的一面如同乐高玩具墙，可自行拼插设计专属图案。一款迷你扭蛋机内，装满了橡皮制成的果蔬，转动按钮，果蔬橡皮就会从扭蛋机内掉落。

不少孩子都被这类新奇文具吸引到了，摸摸这个，摸摸那个，在货架间流连忘返。“喜欢就多看看吧，肯定不能买。”一位家长拒绝了孩子购买扭蛋果蔬橡皮的要求。不少家长都表示，这哪是文具啊，这分明就是玩具，买回去也不可能真往学校带。“带到学校去，还上什么课啊，肯定光玩了！”

建议

实用才是“王道”

上学，到底该准备什么样的文具？这对一些“新手”家长来说，确实是个问题。为此，很多学校会为家长，特别是一年级刚入学的新生家长开出详细的文具选购单，避免家长和孩子在选购文具方面走弯路。

以孩子每天都要使用的铅笔、橡皮和笔袋为例，有学校建议，尽量给孩子选择笔袋，而不要选购铅笔盒。因为，市面上的笔袋大多是布艺或无纺布材质，无论是开开关关，还是不小心掉到地上，都不会发出声音，避免了扰乱课堂秩序。而铅笔盒大多是金属材质或塑料材质，孩子上课时不小心碰掉，落地时不仅会发出声响，一些不结实的铅笔盒还可能因此“散架”。

如果是低年级的孩子，建议选择2H或者HB的木质铅笔，而不要选购自动铅笔。毕竟，刚学写字的孩子，控笔还不熟练，很多孩子在握笔、写字时，都会过于用力。2H或者HB的木质铅笔，笔芯的硬度更强，即使用力也不易折断，一旦写错，不深的笔迹也更容易涂改。而2B铅笔的笔芯相对较软，容易折断，且笔画容易写不清楚。

橡皮尽量选择普通款式，便于手指捏握，不要过于花哨，避免分散孩子在课堂上的注意力。而书包则讲究结实、耐用、容易清洁，同样也要避免太花哨。

提醒

文具或藏有消费隐患

品类越来越丰富、装饰亮眼、花样繁多的文具正日益成为孩子们的心头好。但可别小看那些每日陪伴在孩子身边的文具们，小小的文具，也可能会藏着大大的消费隐患。

中消协就曾针对市面上销售的各类文具发出消费提醒，提醒广大家长，谨慎购买造型别致、带有装饰的“玩具化文具”，因为这些文具往往会给孩子带来误吞、窒息的风险。此外，尽量避免使用颜色亮丽、带有香味的文具，因为这些都含有一定的添加剂和塑化剂，长期使用会对孩子身体发育产生不利影响。

市场监管总局也发布过儿童使用盲盒的消费提示，其中就专门提到了内装文具的“文具盲盒”。提示指出，由于盲盒包装的特殊性，容易导致消费者和生产者“信息不对称”，加之盲盒分为普通版和隐藏版，可能引起孩子的攀比心理，导致孩子购买和使用该类产品容易“上瘾”。因此，建议在购买盲盒时，家长应引导孩子结合经济能力、消费需求等量力而行，不要过分沉迷，避免成瘾。此外，对于具有特殊部件的盲盒内置产品，如果含有小零件、小球等，外包装上应标注警示用语。家长要提前查看外包装并告知儿童，避免儿童在使用中发生意外吞咽、窒息等情况。