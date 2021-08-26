互联网医院全面落地有多远？

来源：羊城晚报

讲究“望闻问切”的中医也能在线看病了，日前，广东又一家互联网医院上线了。8月中旬， 由广东省中医院与广州微医集团共建的互联网医院正式发布上线，患者可通过互联网医院平台获得线上复诊、续方开药、中药代煎、送药到家等一条龙服务。

新冠肺炎疫情加速了患者和医院双方共同的“触网”需求。数据显示，截至今年上半年，全国互联网医院已达1600多家，其中，约500家为今年以来新增。互联网医院进入了集中建设期，互联网医院建设深度不断延展，从一开始借助线上平台提供挂号、在线查看报告等服务，到逐渐打通了“在线问诊+复诊续方+医保支付”等环节，在政策的催化下，互联网医院离真正为患者提供覆盖诊前、诊中、诊后全周期的线上线下诊疗一体化还有多远？

中医也能在线问诊

16日，记者在广东省中医院妇科门诊看到，该院的慢病管理中心主任、妇科主任医师程兰通过视频接诊了复诊的患者江小姐，在询问病情并查看舌苔变化之后，程医生为江小姐在线开具处方，据介绍，江小姐在第二天即可收到由药房寄出的药品。

在中医诊疗过程中，望闻问切是非常重要的部分。广东省中医院医务处处长陈全福称，通过互联网医院就诊的患者大多是病情稳定的复诊病人，“通过摄像头，互联网这一端的专家可以看到互联网另一端患者的舌苔、面色、神态等，实现望诊；通过视频中医患之间的交流，可以听到患者说话的声音，达到问诊及部分闻诊作用。”

“目前互联网医院已有300多位医生开展服务，医生会在非线下开诊的时间灵活安排线上接诊。普通门诊的药品价格与医院药房保持一致，目前已上线169种院内制剂。”广东省中医院医疗质量控制办公室副主任、互联网医院管理办公室负责人王伟荣表示，目前正加紧建设医保在线支付、专家门诊等服务功能，为患者提供更多优质便捷的服务。

值得关注的是，为了保证服务质量与安全，此次上线的普通门诊主要面向三个月内曾在广东省中医院线下实体医院就诊过的患者，线上复诊时选择线下就诊的必须是同一个医生。而专家门诊的续方同样针对复诊患者，但可不局限于同一个医生。

广东省中医院院长陈达灿表示，此次广东省中医院与广州微医互联网医院签约合作后，将依托互联网医院平台，打造互联网医联体，打通“线上+线下”、“院内+院外”、中医药为特色的全流程服务闭环，创建可持续的新型诊疗模式、服务流程。

互联网医院规模或达5000亿

随着疫情防控常态化，医疗机构积极创新医疗服务模式，通过“互联网+”多渠道、多形式为患者提供及时有效的医疗健康服务。

一年多来，互联网诊疗量明显增长。根据卫生健康委医院管理研究所统计，2020年，国家卫生健康委44家委属(管)医院互联网诊疗人次数比2019年同期增长了17倍，第三方平台互联网诊疗咨询量增长了20多倍。

政策的逐步放开同样催热了互联网医院，2020年，随着《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》《关于深化医疗保障制度改革的意见》等政策的密集出台，国家对互联网医疗机构开具电子处方、诊疗费和药费医保在线直接结算“开绿灯”，让打造在线问诊、在线开方、线上结算、药品配送整个互联网医疗生态圈的完整闭环有了政策依据。

7月31日，北京协和医院举行的互联网医院高质量发展高峰论坛上公布的数据显示，截至今年6月，全国互联网医院已达1600多家。全国互联网医院在2018年12月时只有100多家，到2020年12月已发展至1100余家，2021年上半年又新增约500家。

德勤报告显示，目前互联网医院线上问诊的渗透率只占整个问诊市场的6%，但是随着网售处方药放开，医保对接政策落地、商保逐步引入、个人线上医疗消费意识改变，以及医疗服务链延伸，预测未来互联网医院的市场渗透率将达到30%，互联网医院将会在2025年前迎来5000亿元市场规模。

服务标准有待细化

羊城晚报记者查看多家互联网医院发现，目前互联网医院主要提供复诊续方、复诊开药服务和在线问诊三大类服务，根据现有管理政策，互联网医院仅允许为患者提供部分常见病、慢性病复诊和家庭医生的签约服务，不能开展首诊服务。首诊的患者可以在互联网医院上利用文字、图片、语音等方式与医生沟通互动，申请报告解读、疾病咨询指导等，但“只问诊 不开方”。若常见病及慢性病的复诊，则可直接在线开具电子病历和处方，患者可选择药品配送到家或就近到线下药店取药，形成“问诊、开方、支付、配送及健康管理”的线上医疗服务闭环。

互联网医院与线下问诊有什么区别？在广东省中医院的服务号上，记者看到，接诊医生一般有3种接诊模式：一是图文，二是电话，三是视频。以皮肤科的一位主任医师为例，其电话问诊收费100元，图文200元，视频则要300元。而该费用在线下问诊时通常只需要30元。记者选择了图文问诊，在付费后约1个小时，专家接诊。记者就某项皮肤病向医生咨询病情，在提供了图文之后，医生给出了几种病情可能性，但由于并非复诊患者，该医生表示，无法给予明确的诊断以及用药开方，需要前往医院进行线下确诊。

为何互联网医院收费普遍更贵？有业内人士向记者透露，由于医生只能在非线下开诊的时间灵活安排线上接诊，这也意味着，需要有更高的薪酬才能吸引医生。同时，接诊后患者与医生的沟通时间通常较长，以记者体验的广东省中医院图文问诊为例，医生接诊后24小时内可不限次数交流，医生接诊一个病人所花费的时间比线下面诊的要长，这也是收费较高的原因之一。

不过，整体来看，互联网医院尚未形成统一的价格标准，特别是在疫情期间，有不少互联网医院的收费与线下门诊持平甚至更低。记者随机点开暨南大学附属第一医院的互联网医院，发现其首页医生在线问诊收费均为10元。

广东有望试点互联网医院首诊

而对于“复诊患者”群体，目前各家互联网医院的定义也不太一样。“我在A医生首诊开方后，一个月后在同一家医院挂了B医生的号，但他也无法帮我线上续方，还是得到线下门诊去。”广州白领莫小姐向记者反馈。由于目前互联网医院主要还是向复诊患者提供续方服务，但在实际的操作过程中，怎样归为复诊、不同医生看的算不算复诊、同一次患病不同医院看又算不算复诊，仍需要更多研究和细化。

值得注意的是，去年4月，国家发改委、中央网信办联合印发的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》中指出，将在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制。这也是国家在政策层面上，第一次提及将首诊纳入互联网医疗。而广东正是国家数字经济创新发展试验区六个省份之一，有望率先试点首诊，这也对诊疗全过程的规范化和标准化以及相关监管配套政策的出台，提出了更高要求。

延伸阅读

未来的互联网医院长什么样？

随着互联网医院如雨后春笋冒出，也给了普通公众更多选择的空间。市民张先生告诉记者，作为患者，在挑选互联网医院时，可以突破时空局限，选择省内甚至国内最好的医院咨询问诊，如果去线下，挂到了专家号，实际与医生面对面交流的时间也非常短，就诊过程其实90%的时间都用来排队、等候、缴费上了。

对于公立大三甲医院来说，将复诊患者分流到线上、提升患者就医效率，是互联网医院最直接的作用。但业内也有质疑的声音，认为这可能进一步增加大医院的虹吸效应，与分级诊疗相悖，可能会造成优秀医院通过互联网医疗实现不断扩张，加剧各地间医疗的不平衡。

情况是不是这样呢？阿里健康研究院日前联合发布《新青年、新医生 互联网医生洞察报告》显示，互联网让医生的服务半径持续扩大，越来越多的基层地区患者可以通过互联网分享到更先进的医疗资源。如其中，阿里健康的互联网医院平台——医鹿，来自一二线城市三甲医院的医生，有40%的问诊咨询患者来自四线以下地区。

对此，德勤报告指出，实际服务中，医院一般要求复诊患者为本院的线下首诊患者，同时，大三甲医院的互联网医院还包括一系列指导下级医院的远程医疗服务，因此未必一定会“虹吸”患者。但医生永远是医疗行业最核心的资源，公立医院有天然优势，有望成为新一轮互联网医院建设的主导力量。所以如何利用好互联网医院优势，进一步推进国家医联体和医共体建设至关重要。

记者注意到，建成的互联网医院互联互通建设不理想。现实中，各个互联网医院基本上各自为政，数据不能共享、资源不能共用。一家互联网医院就是一个信息孤岛。患者要找多少个医院的专家，就需要下载多少个App。

在分级诊疗和互联互通的呼声下，各地及各平台开始了医联体的探索。“未来，微医将携手广东省中医院推进互联网医院、中医医联体的建设，造福广东省乃至全国的老百姓。”微医互联网医院总院院长范吉平表示，为推进中医医联体和互联网医院建设，未来将重点推进以互联网技术实现优质医疗资源下沉，打造互联网中医医联体示范提升服务能力，利用互联网开展规范化慢病管理实现早防早治“三大件”工作。

德勤报告中指出，互联网医院未来模式应该是一个融合医生平台、病患平台、生态平台的综合性平台。与医联体、医共体相结合、区域协同一体化发展成为互联网医院发展趋势之一。随着互联网医院的支持政策开放，将打破画地为牢的局面，而大数据分析、AI、5G等高科技技术应用更是赋能工具去建立和优化区域化医疗信息系统，实现在同一医联体下的医疗机构间建立高效安全的信息共享机制。