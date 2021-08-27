年轻人“不靠谱”式相亲助力打破陌生人壁垒

来源：中国新闻网

作者：赵丹媚

从QQ、微信到陌陌、Soul……社交从未褪色，随着时代进步，科技筑起的“鹊桥”方便了人与人之间的交流，年轻人也更渴望从日常狭窄的社交局限中挣脱出来，打破陌生人“壁垒”，寻找一段属于自己的“心灵奇旅”。

河北姑娘马赛和男友相识于Soul(社交App)，“我俩志趣相投，都喜欢逛博物馆，慢慢就聊到一起了，现在我们在一起一年多了”。据悉，该社交软件基于用户社交画像和兴趣图谱，为用户推荐可能感兴趣的高质量关系，从而拓展“朋友圈”。

在外企从事审计工作的马赛认为这种非目的性的交友模式，无疑戳中了当代年轻人的心，“我们其实也渴望真实地表达自己的感受，并得到回应”。快节奏的生活，颠倒的作息，让她很难认识新朋友。“其实有时自己也着急，又被家里催婚，更郁闷了。”马赛说。

寻求一段恋爱关系无可厚非，根据马斯洛需求理论，人们在满足基本的生理需要后，会逐级向上寻求高级需要，如归属和爱的需要。今年1月，中国国内社交平台探探发布《探探Z世代恋爱、婚育观洞察》，数据显示，相较于熟人介绍，Z世代(指1995年至2009年间出生的人)更喜欢通过兴趣活动、工作学习渠道和社交软件寻找另一半。在中国，社交软件超过“熟人介绍”，进入了最受“Z世代”期待恋爱渠道前三名。

为了方便用户打破陌生人“壁垒”，许多社交软件通过算法，为用户提供符合需求的优质关系。如陌陌用户可通过开放地理位置信息，发现附近的人并进行互动，降低了社交门槛；校园社交App Summer则主打答题交友，通过“考试”的方式帮助用户寻找志同道合的朋友。

“父母介绍的相亲对象往往是他们按照自己的标准为我找的，我的长相、收入、家庭背景等成了对方衡量我的数据，这让我很不舒服。”“95后”营销策划师谷周宇谈起自己性格内向，线下的相亲经历让他倍感尴尬，相比之下，他认为网络交友对“社恐”更加友好。

除了常见的社交软件，一些让人意想不到的互联网平台，也被“玩”出社交新方式。如很多网友在热门基金讨论区留言相亲：“96年斜杠少女，坐标杭州，重仓白酒持有选手”“基金有时会绿，而我一直长红，坐标郑州”等。此外，被网友利用起来的互联网平台还有歌曲留言区、职场爆料区等。

在父母看来这些似乎“不靠谱”的相亲方式，实则因其能快速实现“人以群分”被更多年轻人接受。不少网友认为，以基金交友的人大概可以筛除没有理财意识的人，以音乐交友的人可能兴趣爱好相同，在算法和平台的帮助下，用户对婚恋对象完成了初步筛选。

随着“90后”逐渐成为婚恋市场的主体，在互联网陪伴下成长起来的他们不再拘泥于传统婚介方式，各种交友、婚恋应用软件不断涌现的背后，是整个婚恋市场的发展商机。据头豹研究院《2019年中国互联网婚恋交友行业研究报告》数据显示，至2023年中国互联网婚恋市场规模将高达87.4亿元人民币。

“没准未来可以依靠AI(人工智能)找对象。”谷周宇说。