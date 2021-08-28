原来 “容嬷嬷”才是好人

来源：中国新闻网

27日，#原来容嬷嬷才是好人#登上了热搜。

很多网友表示，小时候看《还珠格格》入戏太深，觉得容嬷嬷是一个十恶不赦的坏人，让人恨得牙痒痒。长大后才知道，容嬷嬷的扮演者李明启，才是值得尊敬的老演员。

她不在乎名利，对工作认真负责，毫无明星架子，给年轻演员树立了榜样。

1936年，李明启出生于辽宁省丹东市。

11岁那年，父亲不幸去世，身为长女的李明启毅然挑起了全家的生活重担：织草包，糊火柴盒，当清洁员，在粮库挑拣坏黄豆，在制烟厂包香烟……

抗美援朝战争开始后，李明启凭着一副清亮嗓音，成为丹东铁路抗美援朝宣传队中的一员。18岁那年，她又调到中国铁路文工团歌舞团，来到北京。

1960年，李明启参与出演电影《12次列车》，开始了影视表演生涯。

李明启的反派之路，是从《水浒传》的“王婆”开始的。

其实，最早容嬷嬷一角，定的并不是李明启。

当时原定的女演员突然生病，由于李明启的“王婆”演得太成功，于是被推荐到《还珠格格》剧组。

“人家遇到困难了，我应该得去。”面对导演孙树培的救场恳求，李明启爽快答应，为了不耽误拍摄进程，她当晚就赶紧进了组。

为了演好容嬷嬷，当时已经花甲之年的李明启，好几夜都没睡觉，反复钻研剧本。

她不断思考，为什么容嬷嬷要如此拼命地帮助皇后？为什么能做出一系列愚昧地举动？

最后，她通过自己的理解，在小本上写出了《容嬷嬷小传》。

她觉得，容嬷嬷无亲无靠，除了护主，也是把皇后当成了亲人。

之所以花费如此多的心血，李明启解释说，既然别人找到了自己，就一定要让对方放心。

《还珠格格》里，容嬷嬷最流传广远的一个动作就是扎人。扎紫薇，扎小燕子，扎金锁。

有人说，回想起这一幕幕，都觉得是“童年阴影”。

事实上，在拍摄时，为了担心针扎到年轻女演员，李明启都是倒着拿针，她自己才是那个屡屡被针尖扎到的人。

因为《还珠格格》的热播，给李明启的生活一度带来尴尬，去市场买菜被小贩扔鸡蛋，坐公交被挤兑。

她回忆，2000年自己打车去参加一场活动时，开到一半，司机冷冷发问：“你是演员吗？是演容嬷嬷那个演员吗？”

李明启承认后，司机又说：“早知道是，我肯定不拉你了。你真是气死我了！当时要不是我媳妇拦着，我差点把电视机给砸喽。”

对于这些，李明启从不在意，她觉得这是观众对自己演技的肯定。

私底下的李明启，和荧屏中的“容嬷嬷”判若两人，是个非常和蔼可亲的老太太。

她说自己“就是一最普通的人，过着最普通的日子”。

李明启有爱心，喜欢小动物，救助喂养流浪猫，数十年一直坚持。

她丝毫没有明星的架子，出门不是地铁就是公交车。“剧组说来接我，我说甭接了，就当锻炼了。”

她和小区的大爷大妈们十分熟悉，常常听到一声招呼“走啊，李老师买菜去，哪儿哪儿便宜”，就一起坐班车去超市。

李明启热爱演戏，并强调一定要提前体验生活。

“以前拍农村戏，到了农村后，我不在组里待着，上人家炕头，他们教我弄柴火、贴大饼。”

李明启在接受采访时说，自己对成名这件事，和年轻演员看法不一样。

“我们这一代，小时候参加工作是为人民服务。我在铁路文工团工作了三、四十年，工作就是为铁路工人表演，哪里需要我们，我们就到哪里演出。铁路工人病了，我们去病房为他们唱歌；到了火车上没有演出任务，我们就在列车广播室为乘客唱歌；不唱的时候，我们又成了‘列车员’，拿起扫帚打扫卫生。从来没有人想为了出名而演出。”

在李明启看来，名和利如今在生命中占的分量是零。“如果说你的生命是一，这个一下面应该是作品，而不是名和利。苦了一辈子，如果能留下两部作品，就是最大的幸运。”