36岁C罗重返曼联：回到梦开始的地方

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当一切尘埃落定，那个“小小罗”回到了梦想起航的地方。

北京时间8月27日深夜，英超豪门曼联官方宣布C罗加盟球队。从2003年到2009年，C罗为“红魔”效力了6个赛季。

再度回归，一切依旧是那么熟悉。

将记忆带回到19年前，2002年10月7日，葡萄牙体育3:0战胜了莫雷伦斯队。在比赛中，C罗攻入2球，就这样，他完成了葡超联赛首秀。在那时，也许大家对于这个初出茅庐的年轻人并不算熟悉。

然而天才注定不会被埋没。2003年，在葡萄牙体育何塞·阿尔瓦拉德球场落成典礼上，主队与曼联进行了一场友谊赛。正是这场比赛，让时任曼联主帅亚历克斯·弗格森看中了C罗，这个葡萄牙小伙，以1224万英镑的价格和“红魔”牵手 。

那时的C罗18岁，还是个翩翩少年，而“弗爵爷”的慧眼识英雄，成就了足坛一段不会被人忘记的佳话。

2003-04赛季联赛第11轮，C罗打入了英超首球。对于一个在进攻端拥有绝对天赋的运动员来说，一旦打开了进球账户，他便不会再停下来。那个赛季，曼联获得足总杯冠军，C罗入选了欧洲足联最佳阵容。

慢慢地，大家记住了这个穿着7号球衣，在球场上风驰电掣、脚法精湛的葡萄牙人。那时的他鲜衣怒马，绿茵场上征战杀伐，豪情万丈，单枪匹马万夫莫当。在弗格森眼中，他是难得的足球奇才，在“红魔”球迷看来，他能够征服老特拉福德球场，C罗的名字成为了一代人关于曼联的最初记忆。

经过几个赛季的磨砺，C罗在2006-07赛季迎来大爆发。联赛出场34次，打入17球，收获英超最佳球员，入选国际足联年度最佳阵容，帮助曼联获得当季英超冠军。

2007-08赛季，联赛出场34次，打进31球。2008-09赛季，联赛出场33次，打进18球。“红魔”如愿收获了三连冠，而C罗已经是荣誉等身，从欧洲金靴到世界足球先生，从英超最佳球员到金球奖，C罗从一个足球天才蜕变成了足球巨星。

而之后的故事，对于曼联球迷是一段苦涩的回忆。2009年夏天，C罗转会西甲豪门皇家马德里。曼联生涯联赛84粒进球的纪录中断了。或许在球迷们眼中，C罗与曼联的故事，应该是以“一人一城”为主旋律。

当年的“红魔7号”成为了皇马攻城拔寨的射手，但C罗，这个满怀情意的葡萄牙人，将一份对老东家的爱深深埋藏在心底。“每个人都知道，我爱曼联，曼联一直在我心中，那里是我的家。”在一次采访中，C罗面对镜头说出了肺腑之言。

无论是在皇马还是在尤文图斯，C罗的表现无疑都是出色的。在场上，他是球队的定海神针，“领袖”二字一直是他的代名词。

不知不觉间，这个曾经的天才少年已经变成了一名36岁的老将。这一次，他选择回家了，回到了梦想扬帆的地方。

18岁时，C罗完成了曼联首秀。36岁时，他将身披“红魔”战袍再次踏上老特拉福德球场。一切都是最初的样子。

出场292次，打进118球送出69次助攻。这是C罗当年在曼联交出的答卷，这个成绩单并没有完结，正如曼联俱乐部在欢迎语中说得那样“在曼联，一切皆有可能。”

原来时间真的可以重来，“小小罗”再次征战英超。