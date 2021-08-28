“消失”的赵薇 收缩的资本版图：1600万元股权被冻结

来源：每日经济新闻

无人可以料到，赵薇以一种令人措手不及的方式“凉了”。

8月26日晚间，赵薇被多部影视作品被除名，紧接着《还珠格格》（1、2）《情深深雨濛濛》《京华烟云》《虎妈猫爸》《画皮2》等下架，紧接着，她的个人超话也被关闭。

从2017年开始，赵薇个人就不再成立新公司。近日，赵薇又从上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）撤资，不再担任股东；赵薇70%控股的北京普林赛斯文化传播有限责任公司退出多家公司股东行列。

说到普林赛斯，这是赵薇旗下的演出经纪公司，刚翻车的张哲瀚，便是这家公司的艺人。有消息说，赵薇作品被突然下架，也是受此牵连。但赵薇被封杀超话和作品突然被下架具体原因目前尚不明确。

此外，2021年4月28日～30日，赵薇作为被执行人，其名下5家企业的股权先后被冻结，合计被冻结股权金额达1672.6万元（人民币，下同）。

曾在资本市场翻云覆雨的赵薇，恐怕接下去面对的，将是资本市场还给她的一地鸡毛。从郑爽、吴亦凡、张哲瀚、霍尊到赵薇，娱乐圈迎来一轮轮的大地震，背后是整个产业的畸形发展。一套套组合拳落地，娱乐圈也到了激浊扬清的时刻。

赵薇2017年后未再成立新公司 近日接连退出多家公司

虽然在影视作品上，很难再找到赵薇的痕迹，但作为投资高手，赵薇在资本市场留下的印记，一时半会儿还无法消除。

启信宝显示，赵薇旗下共有13家企业，其中注销2家，吊销2家，已吊销2家，在存续或者在营期间的共有7家，分别为西藏龙薇文化传媒有限公司、赵赵（上海）影视文化工作室、合宝文娱集团有限公司、北京普林赛斯文化传播有限责任公司、芜湖东润发投资有限责任公司和龙旭新（北京）商贸有限公司。赵薇的投资涉猎广泛，企业类型涉及文化传媒、商贸、餐饮、房地产等多个领域。

如今，赵薇自身风险有5条，关联风险则高达上千条，仅西藏龙薇文化传媒有限公司的风险就达到了788条，类型主要为民事案件、证券虚假陈述责任纠纷等。

事实上，从2017年开始，赵薇个人就不再成立新公司。

或许是无暇再顾及资本市场，赵薇开始了她的撤资之旅。今年4月，赵薇从上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）撤资，不再担任股东。据悉上海云锋新创背后前两大股东分别为新希望投资集团和史玉柱的巨人投资有限公司。

近日，赵薇70%控股的北京普林赛斯文化传播有限责任公司退出多家公司股东行列，最近退出的一家公司为上海同童欣文化传播有限责任公司，该公司实控人由赵薇变更为魏启颖。据悉，魏启颖为赵薇的母亲。

说到普林赛斯，这是赵薇旗下的演出经纪公司，刚翻车的张哲瀚，便是这家公司的艺人。2013年赵薇执导的电影《致青春》，普林塞斯便是投资方之一。有消息说，赵薇作品被突然下架，也是受张哲瀚事件牵连。但赵薇被封杀超话和作品突然被下架具体原因目前尚不明确。

多家企业股权被冻结还牵涉合同纠纷案件

记者注意到，在赵薇目前存续的7家企业中，有5家企业的股权已于今年4月被冻结。

2021年4月28日～30日，赵薇作为被执行人，其名下5家企业的股权先后被冻结，分别为：

北京普林赛斯文化传播有限责任公司，赵薇投资比例70%并担任监事，被冻结股权210万元；北京易聚创意科技有限公司，赵薇投资比例10%，被冻结股权12.6万元；龙旭新（北京）商贸有限公司，赵薇投资比例100%并担任监事，被冻结股权50万元；合宝文娱集团有限公司，赵薇投资比例4.51%，被冻结股权500万元；芜湖东润发投资有限责任公司，赵薇投资比例90%，被冻结股权900万元。合计被冻结股权金额达1672.6万元，被冻结期限均为1095天（3年）。

上述5家公司外，赵薇持股95%的西藏龙薇文化传媒有限公司也曾被冻结190万元的股权。然而记者在启信宝中查询西藏龙薇文化传媒有限公司相关信息时，已无法查到该股权冻结的状态。

除了公司股权被冻结，记者发现在（2021）京02民初161号执行案号下还有一条开庭公告。公告显示，中国民生信托有限公司因保证合同纠纷起诉赵薇一案，已于2021年6月11日在北京市第二中级人民法院第45法庭开庭审理。目前，根据此案号还无法查询到具体案件原因及初审结果。公开资料显示，保证合同纠纷是指在保证人(第三人)与债权人签订的在主债务人不履行其债务时，由保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同中产生的纠纷。在确定案由时应注意，当事人同时就主合同和保证合同提起诉讼的，应以主合同确定案由，不适用“保证合同纠纷”案由。

每经记者通过电话、微信等途径联系了民生信托方面，截至发稿，未有回复。