种花草、收纳、练厨艺……疫情下宅家为生活打开一扇窗

来源：广州日报

“又是被家里阳台治愈的一天”“我喜欢追求美的东西，收纳可以让人心情愉悦”“宅家做饭，美味又安全”……在疫情影响下，人们不得不少出门、少聚集，“宅家”成了生活的一部分。如何好好度过每一个“宅家”的日子？有人动念打造阳台小花园，收获了种植的乐趣；有人学习家居收纳，有了新的创业念头；有人“被迫”拿起锅铲，却发现自己竟有“厨艺大师”的潜质……一开始让人有点无奈的“宅家”，渐渐让人们找到了“慢生活”的乐趣，也让他们发现了新的机遇。

宅家得“闲”

阳台种满花草 不再幻想别墅

晓萍是广州一个普通的白领。和许多人家一样，她家里那个面积只有几平方米的小阳台主要用来晾衣服和堆杂物；同时她又幻想着，有朝一日能有一栋带小院子的房子，可以打理出一个花团锦簇的小花园。在疫情影响下，出门逛街、聚会的机会少了许多，晓萍工作之余，“宅家”的时间越来越长。有一天，她突然想到，为什么不现在就着手打造一个阳台小花园呢？

晓萍告诉记者，说干就干，她清理了阳台上的杂物，安装了一个升降式晾衣架，将有限的空间释放出来，接着买花架、花苗、花盆和园土。所幸这一切都可以网购，非常方便快捷。晓萍笑称，在这个过程中，她的动手能力得到了极大提高。她说：“我记得很清楚，之前网购了一大盆绣球花，当时因为疫情原因，快递小哥不能进小区，我自己把这一大盆花从小区门口一路扛到楼上。此外，所有的花架都是我自己按照图纸动手安装的，现在越来越熟练啦。”

现在，晓萍家的阳台上，各色品种的月季竞相开放，嫩黄的、橘黄的、深红的、红白相间的……煞是可爱。晓萍说：“以前以为广东太热，养不了月季花，其实不然。月季有上万个品种，其中耐热的品种也不少，在广州可以一年四季开花。”

晓萍告诉记者，网上不少商家把所有的月季品种都说成耐热、抗病，但其实不然，还是需要多泡论坛、贴吧、花友圈，学习别人的经验。

“假期宅家做什么？”“没事在小菜园里转转，在阳台上喝茶赏花，心情格外好。”在某电商的园艺类目的产品评论区，不少近期新增的评论表达了类似的兴趣。据统计，去年某电商园艺类目商品销售额及订单数同比增长超过150%，工具类、灌溉类及资材类产品特别畅销，尤其是电动割草机、花园水泵、种植箱等产品，销量同比上涨逾200%。

有研究显示，园艺能够帮助人们减轻压力、改善情绪。现在晓萍在朋友圈里的签名变成了“又是被家里阳台治愈的一天”。她告诉记者：“修剪、浇水，换土、打药，周末一个上午很快就过去了，等坐下来，泡杯咖啡，看着朵朵娇艳的花、闻着幽香，真的感觉多巴胺在上升，有一种被治愈的感觉。”

宅家有“悟”

六旬阿姨学收纳 有了创业新念头

早年定居澳大利亚的张阿姨今年已61岁，去年春节她回广州探望父母，本想节后回澳大利亚，后来因为疫情留在了广州。兴趣爱好广泛的她自言“坐不住”，除了照顾年老的父母外，其余时间都用来学英语、学跳舞，最近又报读了整理收纳师培训班。“我喜欢追求美的东西，觉得收纳可以让人心情愉悦。”张阿姨说，今年母亲节，她在朋友家帮忙收拾了一下玄关，还买了一束花点缀，朋友直言“离不开她”，“那种满足感真是无法用言语形容。”

张阿姨说，她第一天学习叠衣服“手忙脚乱”，但到了第三天，就可以在5分钟内叠好10件衣服了。衣服的叠法也跟平常完全不一样，叠好的衣服会成为能够竖起来的小方块，摆放的时候也不是垂直地叠起来，而是横向排列，取用的时候就不会弄倒其他衣服。

收纳并不只是叠衣服那么简单，还包括空间布局规划。张阿姨告诉记者，在澳大利亚生活的时候，她已经有了创业的想法。在广州学习收纳师课程后，她打算先在家政公司做兼职收纳师，然后回澳大利亚创业。“整理收纳的市场还是很大的。”张阿姨做了简单的市场调查，她发现澳大利亚提供整理收纳服务的公司很少，而高收入人群以及工作比较繁忙的年轻人都是收纳服务的目标人群。

记者了解到，根据不同技能水平，收纳师培训班一般分为几个级别，培训课时为4天-30天不等。学员除了学习整理收纳技能知识、房屋收纳流程与技术要点外，还要学习色彩美学应用、空间规划等知识。

广州千样好家庭服务有限公司副总经理郑晓菲告诉记者，随着人们生活水平的提高，整理收纳服务成为家政服务中的一个急需工种。今年3月，国家人社部在家政服务员职业下增设‘整理收纳师’工种。因此，公司开设了整理收纳师培训班。

“疫情期间，人们留在家里的时间更多，一定程度上催生了整理收纳服务的需求。”郑晓菲说，同时一些人因为工作受到疫情影响，想重新规划自己的职业方向，整理收纳师具有工作时间相对自由、年龄不受限制、没有学历门槛、相对高薪等优点，成了更多人再就业或兼职的选择。

宅家学“艺”

“90后”拿起锅铲 意外成做饭达人

“有多少人在疫情期间学会了做饭？”在社交媒体上，这个问题引爆了大家的回复，一张张精致摆盘图和“没眼看”的“摆烂图”被上传，引来惊讶、艳羡、赞叹，当然也少不了善意的揶揄……

广州女生浅浅是个90后，她说，自己因为几个月宅家做饭，意外发现自己竟然具有厨艺潜能，十分惊喜。

几乎“十指不沾阳春水”的浅浅一直认为做饭是高门槛的技术活，对之望而却步。疫情发生之前，她主要靠外卖解决一日三餐，自己顶多就会下个饺子、煮碗鸡蛋面。因疫情而宅家的日子里，她不得不拿起了锅铲。“一方面，我觉得还是自己做饭更安全，另一方面，我家附近的外卖都吃腻了，不得不自己学习做饭。”浅浅说。

让浅浅没想到的是，她一踏上厨艺学习之旅，就再也收不住脚步了。从一开始简单的蛋炒饭、清蒸鱼，到后来的粤、湘、川硬菜，甚至甜品和烘焙点心，浅浅的水平一路提升，在朋友圈里晒出的图片几乎没有重复过。这些菜品图片加上具体的制作流程说明，一下子为朋友们提供了“做菜宝典”。“唯一让我不开心的是体重也直线上升，”浅浅说，“居家健身是我的下一个奋斗目标。”

“宅家做饭”是疫情下许多年轻人的新生活方式。据艾瑞咨询8月发布的《2021年中国生鲜电商行业研究报告》，受新冠肺炎疫情影响，2020年中国生鲜电商市场快速发展，生鲜电商行业规模达4584.9亿元，预计2023年生鲜电商行业规模将超万亿元。2020年中国生鲜线上零售占比达14.6%，此前的4年，该比例分别为2.8%、4.2%、6.2%、8.8%。其中，80、90后成为消费的中坚力量，35岁及以下的生鲜电商用户占比达55.7%。

“因为疫情，我还明白许多以前觉得理所当然的做饭习惯其实有问题。”小余在疫情前也有自己做饭的习惯，但疫情期间关注到有关部门发布的一系列提醒后，他才知道连用水龙头清洗肉类也有讲究：“原来在厨房里用水冲洗生肉，很容易造成交叉污染，污染其他食物，增加食品安全风险。”他说，“学到这么多常识后，觉得自己做饭更安全，更卫生，更可靠，更愿意把宅家做饭的‘优良品质’发扬光大了。”