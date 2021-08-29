游戏租号绕开实名认证 未成年人防沉迷系统仍存漏洞

来源：北京日报

暑期临近尾声，放假的孩子们正抓紧享受轻松又难得的课外时光。但沉迷手机游戏的孩子们，却紧盯着电子屏幕，打起了通过租赁账号“绕过”游戏防沉迷系统的主意。

记者调查发现，目前网上活跃着大量游戏账号出租平台。记者亲测发现，虽然部分平台设置了“实名认证”环节禁止未成年人下单，但多数平台仍可以“场外交易”的形式轻松租到账号，并让游戏厂商的“防沉迷系统”形同虚设。

孩子租个游戏账号绕开“防沉迷”

“明明这游戏对未成年人有时长限制，为什么孩子还能捧着手机一玩就是一下午？”最近，市民胡先生发现，自己上小学4年级的儿子总是在父母出门时留在家里玩《王者荣耀》。更让胡先生感到惊讶的是，儿子的游戏账号竟然打到“最强王者34星”的水平，还拥有很多价格不菲的游戏皮肤。

“这太离谱了！”从事IT行业的胡先生十分困惑，儿子却道出实情：在同学的介绍下，他找到一个游戏租号平台租赁了游戏账号。“除了《王者荣耀》外，还可以租到《航海王热血航线》《使命召唤》《火影忍者》等热门游戏的账号。”

胡先生告诉记者，以“租X酷”游戏租号平台为例，不同的《王者荣耀》账号根据英雄数量、皮肤数量以及段位的不同而租价不等。“便宜的青铜小号7毛钱一个小时，高端的王者账号在5元至15元左右。一下午玩下来也就花个十几块钱。而家长以为小孩就是普通买零食的花销，很难察觉。”

记者注意到，8月4日，腾讯为了进一步加大对未成年人的保护力度，更新了健康系统规则。其中《王者荣耀》的未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时。

但是，游戏租号这一做法，直接让厂商的游戏防沉迷系统成了摆设。

未经认证记者租号仍“一路绿灯”

记者在调查中发现，目前市面上主流的游戏租号平台主要分类两类：一种是由企业规模运营，平台有着完整的APP端、网页端，用户可直接平台下单。以“租X玩”游戏租号平台为例，该平台声称拥有注册用户量超过5000万，拥有游戏高端账号价值逾50亿。另一种则是以中小型工作室及个人运营，主要依托电商平台从事交易。此外还有部分商家利用密钥等形式绕开平台，和用户“一手交钱、一手交货”。

8月26日，记者来到“租X玩”游戏租号平台，从网页端进入后，记者看到《王者荣耀》《和平精英》《QQ飞车》等大量热门手游账号正在招租。以《王者荣耀》为例，一个QQ苹果区的V9账号时租价格为5.5元，日租价格为71元，从晚上10点到第二天早上7点的包夜价格为25.6元。不过记者下单时，该网站弹出了“实名认证”页面，要求记者输入姓名和身份证号，并表示未成年人不允许下单。

而绕开这个认证，只需要再去淘宝找商家租赁一个。在一名未成年人的“指引”下，记者顺利联系上了一名卖家。该名卖家表示，游戏账号最少2小时起租，玩家直接以发红包的形式交易即可，不用拍下任何商品。

在选取好相应游戏账号并支付红包后，记者顺利获得了某登号器APP的登录密钥，并成功以他人账号登陆王者荣耀。

游戏“租号”暴露实名监管漏洞

近年来，我国不断加码未成年人游戏防沉迷的监管措施。2019年10月25日，国家新闻出版署印发《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对账号实行实名制度、严格控制未成年人游戏时段、时长、以及针对未成年玩家的付费服务内容等提出明确要求。6月1日，正式施行的新修订《未成年人保护法》明确提出，网络游戏等网络服务提供者应针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。

游戏厂商也在技术上加强了未成年人防沉迷举措。7月5日，在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，腾讯健康系统正式上线“零点巡航”功能，主要针对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的账号进行人脸重点筛查。网易也在这个暑期升级了未成年人防沉迷措施，结合大数据和人工智能识别未成年人冒用成年人账号行为，对不理智消费的未成年人提前进行干预。

但已成规模的成人游戏账号出租产业链，让未成年人游戏“防沉迷”形同虚设。一游戏业内人士告诉记者，身份识别是游戏防沉迷系统落地执行的关键。这意味着，一旦未成年人通过租赁成年人实名认证后的游戏账号进入游戏，防沉迷系统将很难对其进行全面监管。“即使有人脸重点筛查，也是挂一漏万。”

对于游戏租号行为，记者注意到，腾讯、阿里、网易、搜狗等多家游戏企业均在旗下游戏的《用户协议》中强调，未经企业许可，禁止将游戏账号销售、出租、转让或共享给他人。腾讯也在近期起诉了淘手游、DD373、5173等十几家第三方游戏交易平台，要求停止交易。对各相关部门而言，想要将防止未成年人沉迷网络游戏落到实处，也需补齐“租号”等明显监管漏洞，加大对违规网络经营者的处罚力度，形成震慑效应。