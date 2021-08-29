如何看待“中小学教师热”？

来源：中国新闻网

近期，部分省份公布了2021年下半年中小学教师资格考试的报名和考试时间，多省份将于9月2日开始报名，10月30日笔试。近年来，“教资”考试热持续高涨，本次考试将会有啥新变化？

多地明确下半年教资考试时间

近日，河南、湖南、贵州等多省份密集公布了2021年下半年中小学教师资格考试(笔试)的报名和考试时间，多省份将于9月2日起开启本次教资考试报名工作，笔试时间为10月30日。

此外，按照内蒙古自治区教育厅此前的消息，从2021年秋季起，内蒙古自治区的中小学教师资格考试也将加入国家组织的中小学教师资格考试。

按照《教师法》规定，国家实行教师资格制度，中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

从现行的教师资格考试办法来看，该考试在多数省份一年举行两次，一般笔试分别安排在上半年3月和下半年11月，提前1—2个月启动报名。2015年起，教师资格考试进入国家统考阶段。

近年来，“教资热”持续高涨，今年上半年教师资格考试笔试当日和面试放榜之际，“教资考试”都登上了网络热搜榜。

从数据来看，2016年，全年教师资格考试报名人数共有260万人，2017年达410万人，到2019年则攀升至900万人。

今年的考试有啥变化？

从类别来看，中小学教师资格考试包括幼儿园教师资格考试、小学教师资格考试、初级中学教师资格考试、高级中学教师资格考试。

对于今年下半年的考试，一个变化需要考生留意。

今年6月，教育部考试中心发布《关于调整中小学教师资格考试部分考试科目名称的公告》，自2021年6月起对中小学教师资格考试小学社会等科目名称进行相应调整。

小学面试科目中，“小学社会”调整为“小学道德与法治”。初级中学笔试科目中，“思想品德学科知识与教学能力(初级中学)” 调整为“道德与法治学科知识与教学能力(初级中学)”。初级中学面试科目中，“思想品德(初级中学)” 调整为“道德与法治(初级中学)”。

上述考试科目名称调整后，在新的考试大纲颁布之前原科目考试大纲仍然适用，考生已通过且在有效期内的科目成绩仍然有效。已参加2021年上半年中小学教师资格考试(面试)的考生，面试科目名称、考试合格证明中相应有关信息以及教师认定任教学科名称将使用调整后的名称。

啥原因导致了“教师热”？

近年来，越来越多的人特别是大学生加入了中小学教师资格考试的大军中，“教师热”成为一种现象被舆论聚焦。

中国教育研究院研究员储朝晖分析，教资考试“热”首先是因为近年来不断攀升的大学毕业生规模，2021届高校毕业生总规模达到909万人，就业竞争之下，持证就意味着多了一条“出路”。

“近年来，国家提高了教师入职门槛，教师资格证成为编内外教师上岗的必要条件。此外，近年来，国家逐渐要求培训机构任职的一些教师也要取得教师资格证，这些都导致了教师资格考试的热度。”华图教育教师研究院负责人张晓静对媒体分析。

对于今年下半年的教资考试，储朝晖分析，“‘双减’政策将成为影响教资考试报考的新因素，因为教培行业的人才需求在降低。”

而长远观察，张晓静分析，从大环境来看，教师的薪资待遇不断提高，国家在编制上也予以优先保障需求，未来教师职业的吸引力在不断增大。