好艺人尊重粉丝 但绝不“寄生”于粉丝

来源：工人日报

作者：罗筱晓

在娱乐圈，艺人接什么工作、和谁合作，按理说应该是由投资方、艺人方和具体运作团队共同决定的。然而近年来，粉丝群体却成了各方之外对此事颇有“发言权”的一股力量。

近日，有消息称女艺人赵丽颖将和男艺人王一博“二搭”(即第二次合作)出演剧集。虽然这只是一条未经官方证实的信息，但由于二人此前合作的电视剧未得到好评导致双方粉丝互有嫌隙，消息传出后，赵丽颖的粉丝群首先发难，通过在社交平台发文、换头像、建立话题等行为抵制，有粉丝还对王一博进行辱骂拉踩，从而导致王一博的粉丝也集体下场开战，要为“爱豆”出一口气。

对不理性的“饭圈”行为，有关方面很快做出了反应。8赵丽颖粉丝群的多个官方微博或大V号遭微博周期禁言或永久禁言，其自身工作室的微博账号也因“管理失位，造成发声引导不及时”被禁言15天。

这也成为今年6月国家网信办开展“清朗”系列专项行动以来，首个因为互撕遭大规模禁言的粉丝群体。

其实，这并不是第一起粉丝强行插手艺人工作事件。2019年，因粉丝强烈反对，佟丽娅辞演了《三十而已》中顾佳一角；今年初，杨紫要出演《沉香如屑》女主角一事也引来了粉丝的一致拒绝。

粉丝对艺人爱意深，对其职业发展提出一些善意的建议，这本没错；作为艺人，倾听粉丝的心声以提高自身水平，更是应该。然而，所有这些都应该建立在理性的基础上。

在这件事情上，另一个值得关注的细节是，一直到粉丝社交媒体账号大量被查，赵丽颖的工作室才“姗姗来迟”地对事情做出回应，且回应本身并没有旗帜鲜明的态度。

老一辈的演艺人总说，是观众把他们送到了舞台的最中央。这话的意思是要德艺双馨，敬畏观众。可是从什么时候起，现在的艺人要时刻对粉丝保持一种近乎畸形的小心翼翼、恭恭敬敬地讨好？

大概就是从把艺人送到聚光灯下的途径，从实力变成了流量、变成了粉丝的真金白银起开始的吧。

水能载舟亦能覆舟，对于自身能力不足以构成“核心竞争力”的艺人来说，“寄生”于粉丝，想尽办法维系粉丝规模、维持好看的流量数据就成了重中之重。一旦因为任何疏忽掉粉，对他们来说无疑是灭顶之灾。

如此本末倒置现象的大量存在，在很大程度上，也助长了“饭圈”的疯狂和极端。在饭圈，青少年群体占据了绝对多数，他们对事情和世界的看法不太成熟，又很容易受到外界影响。资本也好、艺人团队也罢，只要抓住这一点进行别有目的的引导，无论是“氪金”还是控评，或者在网上开战，粉丝都会在所不辞。

赵丽颖事件撞在了“饭圈”整治的枪口上，对别的艺人及其粉丝也是一种警示，想必能起到杀一儆百的作用。再进一步说，此事也证明了，“饭圈”要回归理性，既要厘清艺人与粉丝之间的关系，更要让实力战胜“流量”，站到娱乐圈的C位上。