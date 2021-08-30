资深传媒人：港台艺人进大陆市场需思考三件事

来源：香港01

作者：蔡苡柔

8月27日凌晨开始“赵薇超话被封”、“霍尊超话被封”、“林心如工作室注销”、“郑爽逃漏稅遭罚2.99亿元”接连登上微博热搜，在此之前，张哲瀚、小S等因政治因素被网友围攻，也引发了关于“进中国市场红线处处”的讨论。

香港01专访资深媒体人、长期关注两岸文化娱乐产业的商台玉，探讨未来要进大陆市场，港台艺人需先思考的三个因素。

明星“出事”的情况五花八门，而在网络时代，事情滚雪球速度和上升至社会层面的速度越来越快。商台玉分析，现在明星出事流程依序为：“艺人黑料遭爆出”“粉丝争吵”“吃瓜群众加入”最后“官方发话一锤定音”，而根据其触犯的是社会责任、公共道德或政治红线，各人有不同的结局。

前段时间，在两岸娱乐圈都引发议论的小S事件，虽未遭官媒点名封杀，但她认为大陆社会近年快速变化，“社会氛围已然改变”且“小S回应太晚”，商台玉分析，小S之后在大陆演艺生涯发展已受到影响。

商台玉提到，两岸其实越走越远很久了，但无论是台湾艺人、舆论以及媒体，还是活在几年前两岸的状况“各自表述”的状态，但不只台湾，中国大陆的社会气氛、舆论环境已然发生改变。爱国氛围高涨不容许政治表态含糊不清的艺人“吃饭砸锅，赚人民币却做两面人”。

因此，过去艺人“只要我不支持台独，或是干脆不表态”可以过关。但现在两岸对立的气象，以及对“明星”标准的增高，都使艺人要兼顾两岸市场难度增加，要面临政治表态，不能模糊。从新疆棉花事件，就可以看出艺人需快速表态才能得到大陆网民认可，否则就会得罪民众，进而失去市场。

至于小S的事件是否有官方出手要求政治表态？对此，商台玉持否定态度，“台湾常常把一个艺人影响力想得太大了。小S犯的不是政策错误也不是犯法，她只是不知道大陆网络社会氛围的改变”。

商台玉分析，“现在的社会气氛是你根本就‘不应该犯这个错’所以你即便认错也不会有用。”除非未来政治气氛再改变，否则小S要再去大陆发展恐怕不容易。此外，商台玉也分析，港台艺人不再有“被动回应”的空间未来只能“主动表态”。

回顾过去，两岸三地影视交流频繁，但过去“不碰政治”的默契已然无存，港台艺人要进大陆市场，商台玉提到要有三个考量。

第一、选定市场 政治表态的“必然”

商台玉提到，模糊空间已然不在，选定市场后在別人逼迫你回应之前“主动表态”，既然选择某一个市场专心发展，就不要碰触红线也不要想打擦边球。以张韶涵为例，大家就不会在逼迫她表态。新疆棉花，许多港台艺人也做出了选择。

第二、考虑自己有没有黑料

商台玉提到，要先自省有没有犯过法或是违背道德的事情，她提到，“中国市场利益庞大竞争激烈”又有特有的“黑粉文化”和“黑公关”等营销方式，要过去前，先考虑看看“你犯的错是道德层面的缺失还是法律？是可以掩盖补偿的吗？”否则都有可能成为在未来给予艺人演艺生涯“关键的一击”。

第三、搞清楚竞争对手是谁

考虑自身在市场的稀缺性以及竞争对手是谁？商台玉提到，“中国市场的独特性在于，我要把自己最好之余，也要考虑竞争对手和对手背后的资本。”大陆娱乐圈有极大的利润，如果搞掉对手的公关和营销投资低于接手对手“代言影剧资源”的报酬，许多人愿意去尝试，这样的恶性竞争也成为此次官方的整治目标。而从大陆娱乐圈特有的对赌协议，就是一个娱乐圈高资本投入的证明。

商台玉提到，“这是一个狼性的市场， 他会用超过一般资本市场的强度的去对竞争对手。”是超越香港、台湾人能理解的高度竞争，因此近年能在大陆市场杀出重围并能站稳脚跟的艺人其实都有其过人之处。

“高标准”要求中国艺人

其实综上所述，不同于西方对艺人的标准，商台玉提到，中国艺人有其更多的责任、不该碰触的红线和时刻被社会审视的压力。“因为这是一个比较传统东方的社会。你拿到社会最多的红利，因为你红，大家喜欢你所以你可以拿很高的片酬，可以拿很多代言，你可以赚很多很多的钱。”

商台玉提到，西方社会、资本主义社会是“你有本事就赚这么多钱”，大众情绪再不满，也只是以“反商”的形式出现。但是中国毕是社会主义国家，明星“欲戴皇冠、必承其重”。商台玉提到，“中国会认为，你拿到那么多社会红利，‘德不配位’就要被谴责，明星艺人一定‘德要配位’。这也是对明星的道德尺度特別严格的原因，因为是一个社会的集体规范。”

细究近期吴亦凡、郑爽到张哲瀚，央视网发文“做艺先做人，做人德为先，必须要把当明星的门槛提上来”，到湖南卫视影音平台芒果TV签约80名艺人签署承诺书，称要做“德艺双馨”、“以人民为中心”的艺人，都可以看出其大陆官方到民间对艺人要求的新标准。

