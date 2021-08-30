据报四川藏区数十藏人因私藏达赖画像被抓

来源：美国之音

据西藏人权观察组织消息，两百多名中国军人和九辆军车8月22日进入四川甘孜藏族自治州石渠县温波镇，对温波寺僧舍和附近民宅进行搜查，抓捕了50多人，其中有19名僧人和大约40名村民。原因是他们私藏达赖喇嘛的法像。

官方没有提供抓捕这些人的正式理由，关押这些人的看守所不允许他们家人和朋友探视。

搜查行动持续了两天，从8月22日持续到24日。据分析，这些人被抓的原因是当局怀疑他们在自己的手机上保存了达赖喇嘛的画像，或者把他的画像放在网上，或者摆在家里和寺院设的祭坛上。

8月25日，当局在镇上召开民众大会，下令不准任何人私藏达赖喇嘛画像或通过手机发送敏感信息等。军警在镇上挨家挨户进行搜查。

有报道说，军警又在温波镇所属的六个村落分批搜查僧俗藏人的住所并检查他们的手机，企图找出所谓收藏达赖喇嘛法像以及与境外藏人联络的“罪证”。

西藏观察的一个消息来源说，今年3月，当局也进行过一次类似的搜查行动，抓捕了一些人。逮捕他们的理由也是私藏达赖画像。

西藏观察说，一名没有提供姓名的目击者说，“被捕者的家人和朋友带给他们一些食物和衣服，看守所拒绝接受，也不让他们与被捕者见面”。

另一位消息来源说，“很清楚，看守所关押的所有人都没有做违法的事。军警没有向他们说明他们都犯了什么罪，当局只是怀疑他们保存了达赖喇嘛的画像。”