山西拟禁售冥币等用品惹争议 烧纸是迷信和浪费 花圈呢？

来源：中国新闻周刊

作者：王春晓

近日，《山西省殡葬管理条例（草案）（征求意见稿）》公开征求意见，其中提到“禁止生产和销售纸人、纸马、纸房、冥币等封建迷信丧葬用品”，引发网友热议。随后，山西省司法厅立法三处工作人员表示，该草案还处于征求意见阶段，尚未通过法律形式发布，目前已收到一些意见反馈，将在后续的草案修改中认真考虑和吸纳。

中国新闻周刊关注到，在山西省发布该征求意见稿之前，多地颁布的殡葬管理条例中，就有“禁售冥币等封建迷信丧葬用品”的规定。就在今年3月，哈尔滨有关部门发布《让冥纸冥币无处可买无纸可烧哈市全链条治理生产经营焚烧冥纸冥币行为》一文引发质疑。

多个民俗专家表示，政府进行殡葬改革，出发点当然是好的，但在禁止和取代烧纸钱等仪式的过程中，应该多一些提倡和建议，在宣传上多下功夫，引导民众自愿选择。

8月23日，山西省司法厅发布公告，对《山西省殡葬管理条例（草案）（征求意见稿）》公开征求意见。该草案七章46条，涉及殡葬设施管理、殡葬服务管理、丧事活动管理等，对公墓管理费、殡仪服务价格、殡葬市场管理等方面均作出规定。

其中第23条提到，生产、销售丧葬用品的单位和个人，应当向当地市场监管部门登记注册，并征得同级民政部门同意。禁止生产和销售纸人、纸马、纸房、冥币等封建迷信丧葬用品。禁止向火葬区销售棺材等土葬用品，但是向省内有土葬习俗的少数民族居民销售土葬用品的除外。

“禁售冥币等封建迷信等丧葬用品”这一话题很快引发网友热议。不少人认为，烧纸钱是对故人的哀悼、思念和精神上的慰藉，不应该被视作封建迷信，毕竟流传了千年，直接一刀切禁售是否过于绝对。也有一些人认为，追念逝者有很多种方式，而烧纸人纸马确实过了，支持文明祭奠，但堵不如疏。

中国新闻周刊从山西省司法厅立法三处了解到，该草案还处于征求意见阶段，尚未通过法律形式发布，征求意见截止日期为9月19日。工作人员还提到，目前已收到一些意见反馈，将在后续的草案修改中认真考虑和吸纳。

中国新闻周刊注意到，国务院公布的《殡葬管理条例》第17条提到，“禁止制造、销售封建迷信的丧葬用品”；第22条提到，“制造、销售封建迷信殡葬用品的，由民政部门会同工商行政管理部门予以没收，可以并处制造、销售金额1倍以上3倍以下的罚款。”

不过，上述条例并未列出哪些属于封建迷信丧葬用品。2020年1月，民政部社会事务司在回答网民留言时也提到，《殡葬管理条例》没有对封建迷信的丧葬用品作出定义。“2018年大连市制定了《大连市殡葬管理条例》，第四十六条规定：封建迷信殡葬用品，是指殡葬活动中使用的纸（绢）牛、纸（绢）马、纸（绢）人、纸钱、黄寿纸（黄裱纸）、冥纸、冥币、纸制金银锭以及各种仿制的房、车、家电、家具等。供参考。”

值得关注的是，在山西公开草案之前，多个省份出台的殡葬管理条例中，都提到了“禁止生产经营冥币等迷信丧葬用品”的说法。《黑龙江省殡葬管理规定》提到，“禁止任何单位和个人生产经营冥币、纸人、纸马等迷信殡葬用品”；《河北省殡葬管理办法》禁止生产、销售和使用锡箔、冥钞、纸钱、纸扎等封建迷信丧葬用品；《北京市殡葬管理条例》提到，“禁止任何单位或者个人制造、销售冥票和纸人纸马等封建迷信殡葬用品”。这些条例在多年前就已颁布。

针对网友热议，有专家认为，烧纸虽然是中国缅怀逝者的传统习俗，但在现代化文明社会，这已然成为不文明的祭扫形式，不仅浪费资源、污染环境，还容易引发火灾。这也正是各地出台殡葬管理条例中都提及禁烧的原因。

浙江师范大学非物质文化遗产研究所所长陈华文教授认为，殡葬祭扫作为一种文化，关乎人的生老病死，是适应生活需要的个人选择，也是一个时期社会秩序和信仰的结合。而殡葬改革是一种社会进程中的自然现象，时代不断变化，殡葬祭扫形式也需要不断改变，使之适应新时代的社会生活。“移风易俗的出发点当然是好的，但我不认为非要强制干预，教育、宣传和引导很重要”。

陈华文认为，在殡葬改革过程中，政府应该对这一习俗进行引导性变革，而不是简单和粗暴的强制性改变。给逝者烧冥币，实际上是在某种层面安慰活着的人，在几千年的发展中，已然成为一种传统习惯，“如果说烧纸是迷信和浪费，花圈和鲜花算不算？”

北京师范大学民俗学教授萧放也表达了同样的观点。仅仅通过行政命令推行，可能会有立竿见影的效果，但不利于长久的社会治理，应当采取柔性、包容、循序渐进的管理方式，引导百姓逐步认可并进行自我调整。“一刀切实际上也是一种懒政，还可能会带来不良的后遗症”。

值得关注的是，就在今年清明节前，哈尔滨要求严查冥币销售及焚烧引热议。根据哈尔滨城市管理局发布的消息，要求把切断源头作为依法治理工作的重中之重，严打生产源头、严查运输渠道、严罚销售环节、严控末端焚烧，让冥纸冥币无处可买、无纸可烧。此外，当地还明确提出，治理冥纸冥币“一把手”不作为将问责。

这一要求很快引发市民质疑。新华社也发表社评称，移风易俗需要循序渐进，也要考虑民众接受能力。社会治理需要科学精准，要多下绣花功夫，尽量避免“一刀切”，“涉及民众利益和情感的工作，职能部门最好别‘拍脑袋’，不妨多问计于民、问智于民。”

陈华文和萧放表示，在取代烧纸钱等仪式的过程中，政府需要用行政法规来规范人们的行为，还应该多一些提倡和建议，在宣传上多下功夫，引导民众自愿选择，比如鼓励用鲜花或其他祭扫方式来替代。

中国新闻周刊也注意到，山西《草案》第32条提到，倡导文明、低碳、安全祭扫，推广集体共祭、敬献鲜花、网上祭奠等祭扫方式。