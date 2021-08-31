万物皆可盲盒？警惕市场乱象！

来源：中国青年网

作者：艾晨朝

近几年，盲盒一词在玩具收藏界迅速出圈爆火。顾名思义，盲盒就是一个盒子，里面装着不同样式的玩偶手办，多个盒子摆在你面前，你却根本不知道里面装着哪一款，抽盲盒全凭运气，有时候会抽到人见人爱的那款，运气更好的时候会抽到隐藏款。

盲盒也并非最近才出现的新鲜事物，但盲盒经济兴起的背后，暗藏了引人争议的话题。

首先盲盒本质上就是一种“合法赌博”，盲盒市场充满投机，助长了消费者的非理性消费。拆盲盒的过程充满不确定性，盒子里未知的产品带来的神秘和惊喜感，激发了年轻人以猎奇为原始驱动力的心理需求。为了不断满足这种“稀缺性体验”，一些消费者会重复购买盲盒、拆盲盒，甚至沉迷上瘾。商家正是看准了这一点，时不时推出一些限量版、隐藏款等，引导消费者冲动购买，就这样吊足了消费者的胃口，大大提高了产品的销量，从而助长了盲盒市场的非理性繁荣。

其次，在盲盒思维下，日常生活中很多用品也开启了这种奇特的营销玩法，其中不乏挑战道德底线的产品。盲盒营销模式本身在市场价值规律之外，很容易扭曲市场交易规则。有的营销者为了清理库存，也跑来蹭盲盒热度，夸大商品价值，或用假冒伪劣商品以次充好。更有甚者，将活体动物装进盲盒出售，这种行为不仅存在健康和安全隐患，也挑战了卫生检疫、运输等多方面法律底线。不少购买动物盲盒的消费者称，买的是活体动物盲盒，收到的却是动物尸体。凡此种种，不仅损害了消费者的合法权益，也扰乱了正常的市场秩序。盲盒虽“盲”，却不能成为监管的盲区。这就要求尽快完善法律法规，依法加强市场监管，及时清理、打击各种逾越底线的行为，提升盲盒行业规范水平。

另外，在利益的驱动下，一些投机的人开始了“炒盒”行为，即对一些稀有盲盒进行囤货、溢价炒作、饥饿营销等。现在不少玩家入坑，并不惜豪掷千金抽盲盒：一对来自北京的夫妇，在盲盒潮玩上四个月花了20万元；还有一位60岁的盲盒玩家，一年花了70多万购买盲盒；一些“人民币玩家”为了凑齐一整套，花费重金购买隐藏款，比如原价只有59元的“天使洛丽”，在闲鱼上被炒至2350元，狂涨几十倍。这样一来，盲盒便丧失了最初的收藏和娱乐价值。目前，盲盒在我国尚处于发展初期，如果任由盲盒市场无序扩张甚至野蛮生长，就如同打开了潘多拉魔盒，祸患难以预料。盒子是盲的，但是市场不可不透明。

盲盒市场的良性发展，要依赖于经营者和消费者之间建立起良性互动。对于经营者而言，切勿贪图一时之利而丧失道德底线，要遵守市场交易规则，保障消费者的知情权和公平交易权，不可过度营销，诱导消费者；对于消费者而言，要充分认识到盲盒的本质，不盲目跟风囤盒，建立正确的消费观，并坚决拒绝“黄牛”的炒作行为。

其实，艺术设计才是潮玩的内核，也是承载美好生活的一个重要切入口，无论是盲盒，还是其他玩具，我们都应该理性消费、量力而行！