亮金星“秀”天宇、中秋月“十五圆”……9月苍穹真热闹

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9月天宇，“天象剧场”将上演哪些影片？天文预报显示，御夫座α流星雨、9月英仙座ε流星雨、智神星“冲日”、水星东大距、海王星“冲日”、土木双星伴月、中秋月等天象将轮番上演。

每年9月，有不少流星雨，但规模都不大，峰值ZHR(在理想观测条件下，辐射点位于头顶正上方时，每小时能看到的流星数量)都在10颗以下，其中有两场流星雨值得关注。

天津市天文学会副理事长、天文科普专家李梅丛介绍，御夫座每年会带来两场流星雨，分别是御夫座α流星雨和御夫座δ流星雨，今年御夫座α流星雨预计在9月1日迎来极大。9月的另外一场流星雨是9月英仙座ε流星雨，该流星雨极大预计出现在9月9日。

进入9月，几颗肉眼可见的行星中，水星将于9月14日迎来东大距，但由于高度角过低，不宜观测；火星开始逐渐接近太阳，日落后会很快下落，同样不宜观测；土星和木星在8月都刚刚经历过“冲日”，观测条件依然不错，特别是9月17日，一轮凸月将会来到双星身边，上演“双星伴月”的精彩好戏；从本月至年底，金星迎来绝佳观测时机，灿若宝石，亮如明珠，成为夜空中最亮的星。

9月，还有两场“冲日”表演。9月11日，2号小行星智神星“冲日”，届时借助小型天文望远镜，我国公众有望一睹其神秘风采。

9月14日，海王星迎来“冲日”。“此后的20多天，在透明度较高的晴朗夜空，感兴趣的公众借助口径100毫米以上的天文望远镜，再辅以相应的星图，有望目睹这颗有着‘笔尖上的发现’之称的神秘行星。”李梅丛说。

9月21日是一年一度的中秋佳节，赏月是重头戏。今年的中秋月是“十五的月亮十五圆”，最圆时刻出现在21日7时55分。“虽然最圆时刻出现在白天，但这并不影响人们赏中秋月，十四、十五、十六这几日的傍晚时分，只要天气晴好，人们就会在天空看到‘一轮圆月当空照’的美景。”李梅丛说。