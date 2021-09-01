90后“秃”出重围 发际线保卫战怎么打？

来源：北京青年报

去年，一则“90后已经秃了”的热搜让人们惊觉：刚刚步入职场的90后，已经和职场中坚力量的80后一起经历起“脱发”的洗礼。为了拯救头发，他们会付出什么行动呢？

中国受脱发问题困扰的人约有2亿，发病率高且日趋严重，每年以15%-18%的增长速度快速发展。未达30岁的90后脱发比例已经高达36.1%，甚至有超五成的大学生表示已经开始脱发。Mob研究院发布的《2021年90后脱发调研报告》显示，90后脱发情况分布中，46.7%有严重的脱发。女性中，有43.7%会脱发，而男性中脱发人群占比相对更高，达51.4%。

脱发区域中，大家都认为发际线是最主要的脱发区域，女性的发缝也脱发明显。城市分布中，北上广成为占比最高的三大城市，杭州、深圳、成都等城市也进入前十名。

90后脱发人群行业分布中，IT通信成为男性脱发占比最高的行业，而女性处于广告营销行业最容易存在脱发问题。

脱发原因中，超50%认为熬夜、压力过大是主要原因，其次，也有内分泌失调、缺乏运动等自身原因。饮食习惯差、遗传、经常烫染等也是重要原因。

值得关注的是，脱发的他们，睡眠情况也不容乐观。90后睡眠质量调研中，有脱发现象的人群睡眠质量处于非常差、较差和一般的占比达到46%，明显高于没有脱发现象的人。并且，脱发人群中，近4成是油性发质。90后发质调研中，多数为油性发质和混合发质，其中有脱发现象的90后多为油性发质，占比近4成。

脱发人群中超过8成表示会因此而感到烦恼，37.7%的人会经常因脱发而烦恼。他们认为脱发对颜值、自信、脱单影响程度最大。仅有16.4%的人表示不会因此烦恼。

拿什么拯救你，我的头发？据调查，90后在减少脱发的尝试中，超6成预算和实际花费在500元内，仍有近1成愿意付出5000元以上挽留头发。选择使用防脱洗发水的超6成，除外用方法外，调整饮食、放松心情是他们必做的功课。

同时，相对于洗发水是否起效的“玄学”来说，超2成90后认为植发是最有效的方法，愿意通过手术方式从根本解决问题。中国植发人群中，90后占比超过5成，他们在对植发的问题中最关心的是价格。

不过，需要提醒人们注意的是，洗发水虽然能改善发质，但并不能够解决脱发问题。植发也是“拆东墙、补西墙”，需要用其他位置的头发来填补，并且，即使是成功种植的头发毛囊未来也可能再度“凋零”。因此，脱发人群首要功课还是改善作息和不良的生活习惯，用平和的心态面对脱发这件事。正如调查显示：超3成程序员并不会因为脱发而烦恼，因为他们的生活中，拼的是实力而非发量。