《扫黑风暴》里的反派有多坏？

来源：中国新闻网

最近，《扫黑风暴》刷屏了。剧中的一众反派，不管是孙兴的扭曲，还是高明远的狠辣，都让观众气得牙痒痒。

随着剧情走向终结，他们的日子也越来越有“判”头。

《扫黑风暴》里反派有多坏？从他们身上，我们能看到哪些人性误区？

十四年前，李成阳(孙红雷饰)的师父林汉意外坠江，他也被诬陷开除出警队。

同年，麦自立作为质检员，由于不愿给质量不过关的项目签字，被人害死埋尸。

两桩看似并不相关的案件，背后却有着千丝万缕的联系，幕后黑手都是以长藤资本董事长高明远(王志飞饰)为首的犯罪团伙。

在这个团伙中，有策划者，有执行者，有核心人员，有编外人员，有狗腿子，还有保护伞。虽然都是反派，但却拥有不同的恶。

第一种是黑白交织的恶。

在这类人身上，黑白交织，亦正亦邪。比如马帅和海哥。

作为新帅集团的一把手，马帅的过往并不干净。他曾为了工程项目，派人殴打质检员麦自立。麦自立被害，他也是知情人。

但同时，他又是重情重义之人。他救过李成阳的命，将其视为至亲之人。他派人去打麦自立，因为下手过重而将打手开除。在李成阳的引导下，新帅集团十年来都很干净。

马帅并非好人，他明知道黑恶势力的恶行，却为了自身利益隐瞒。专案组组长提讯他，他宁可自残也不透露实情。他的坏，是生活中常见的坏，有贪婪和自私，但本性还没完全泯灭。就如网友总结，他就是“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”中的小鱼。

同理还有海哥，从演戏忽悠威胁李成阳转让股份一场戏中就可看出。演员的表演，也为这个人物增加一抹喜剧色彩。

第二种是虚伪的恶。

明明为了自己的欲望和利益，偏偏加以冠冕堂皇的借口，为了让良心好过，还要找出各种理由逃避现实、麻痹自己。

例如董耀，他从小科长升到石门区区长，离不开高明远的助力，但他又不甘心被其控制。抢夺伊河新村项目败露后，高明远威胁要活埋他，他又急忙表忠心。这表现出他的懦弱和胆小怕事。

专案组找他谈话，他嘴上非常积极，行动却完全相反，可谓虚伪至极。而不管是有野心还是表忠心，他都是为了自己和家人，没有承担区长的责任。

胡笑伟作为派出所所长，一开始也尽职尽责，后来却当上高明远的“狗腿子”。他利用自己的身份，欺骗徐英子拿钱和解，间接造成徐英子的悲剧。

他是典型的欺软怕硬，又怂又坏，面对孙兴和林浩，他只能对着空气挥拳。他觉得自己败在了人情上，还骗自己是个好警察。但这类人，却是生活中最需要提防的人。如剧中所说，如果每个派出所所长都像胡笑伟一样，那老百姓该去相信谁。

第三种是被腐蚀黑化的恶。

他们是下属眼中的好领导，是后辈眼中的好榜样，但他们却自我放纵，成为黑恶势力的保护伞，是最需要警醒的恶。

比如贺芸，她是市局副局长，工作兢兢业业，但作恶多端的儿子孙兴，却成为她致命的弱点。为了庇护孙兴，她不惜一次次抛弃原则，背叛同事、下属，用手中的权力为黑恶势力平事。

她悔恨可怜、痛苦不堪，但这都无法抹去她造成的一系列后果。

比贺芸级别更高的保护伞，常务副省长王政则更加可恨。他无视法律纪律，与黑恶势力沆瀣一气，公器私用，谋取私利，满足私欲，助长了黑恶势力的滋生与蔓延。

第四种是气焰嚣张的恶。

在孙兴和高明远身上都能看到这种特征。

孙兴自恃有人撑腰便肆无忌惮，强奸、杀人、陷害警察。也许他的原生家庭有问题，但这完全不是他作恶的理由。尤其徐小山徐英子姐弟，就因为他而被害惨死。“三观不能跟着五官走”，孙兴的恶是不能忽略的。

高明远更甚，公然与中央督导组对抗，为阻止事情败露，先后灭口薛梅、马帅、徐小山，将人命视为“最小不过的事”。对于轮奸、杀人、伪造现场，他也认为说抹就能抹，还称“十四年了，咱们不都是这么抹过来的吗？”让人不寒而栗。

他自称是“绿藤百姓的衣食父母”，着实是天大的笑话，实则他才是阻碍绿藤发展的那颗毒瘤，也是最需要惩治的人。

高尔基曾说：“人是杂色的，没有纯粹黑色的，也没有纯粹白色的。在人的身上渗合着好的和坏的东西。”

黑白就在一念之间，但一念之差却有天壤之别。在《扫黑风暴》中，最让人失望的是那些一步错步步错的人。像贺芸、胡笑伟被腐蚀之前，也是好领导好警察，后来却成为面目可憎的反派。

这也警示我们，人性的隐秘之处都存在自私、卑劣和贪婪，因此要常常自省。做一个好人不难，难的是一辈子做好人。