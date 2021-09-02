防止未成年人沉迷网游需不断清除新“套路”

来源：央广网

作者：张可月

近来，网络上出现了一种“游戏租号”生意。为了“帮助”沉迷网游的未成年人绕开“防沉迷”设置，个别商家不惜冒着违法犯罪的风险，公然在网络上出租游戏账号，以此赚取经济收益。

未成年人的判断力、自控力、自我保护能力较弱，“防沉迷”系统对网游账号实名、严控未成年玩家的游戏时段时长，是出于保护未成年人的初衷。继6月1日新修订的未成年人保护法正式实施后，国务院未成年人保护工作领导小组近日印发《关于加强未成年人保护工作的意见》强调，构建家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护“六位一体”的新时代未成年人保护工作格局，加强防止未成年人网络沉迷工作，切实保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益。

魔高一尺，道高一丈。随着网络游戏市场不断发展，防止未成年人沉迷游戏的难度不断加大，想要把沉迷网游的未成年人拉回现实，需要监管部门、运营平台、用户行为主体多点发力，合力构建未成年人网络空间保护屏障。

首先，需要国家层面不断升级监管措施，政府主管部门依法严格管理，规范前置审批，加大执法力度，及时查处、曝光出租账号的不法商家。其次，需要网络游戏相关行业强化自律，严格实行网络游戏用户账号实名注册制度，推动建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统，将“防沉迷”相关规章制度融入行业良性循环的“血液”中，为守护未成年人成长筑牢“防火墙”。再次，相关平台要严格规范“防沉迷”内容生态系统，从技术过滤阻断机制方面查缺补漏，尽可能堵住“防沉迷”系统向外租号漏洞。最后，学校和家庭也应在日常生活中关心孩子身心健康，耐心地鼓励、支持和引导他们培养更加多元化、更加健康有益的兴趣爱好，同时用喜闻乐见的优秀网络文化精神食粮滋养未成年人，回应孩子对网络空间的渴望与诉求，真正让“网生代”们做到“知网、懂网、驭网”。