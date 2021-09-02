“养成”偶像，养成陋习一大堆

来源：齐鲁晚报

“饭圈”何至于发展至如此泛滥的地步？对这个问题寻根溯源，2005年的《超级女声》可以视作国内“饭圈”文化诞生的起点。在“超女”引发的全民追星热潮之下，“粉丝”一词流行开来，并且形成了“玉米”“笔迷”“凉粉”等不同的粉丝团体。当时设置的短信投票环节，也成为后续选秀节目设置打投等方式的初始模板。虽然短信投票在此后的选秀节目中被叫停，但是粉丝追星所带来的巨大经济效益，第一次被外界所看见。

一旦种子被埋下，就会有人等待着灌溉、施肥、催熟和收割了。时间快进到2014年，此时相距2005届“超女”过去了近10年，“饭圈”迎来了第一次真正的大爆发。那一年，新浪微博正式更名为“微博”，成为移动互联网大潮的浪尖。古装剧《古剑奇谭》热播，让主演李易峰变为炙手可热的红人。鹿晗从韩国偶像男团EXO出走，回归国内发展。少年偶像团体TFBOYS成军一年，正在冉冉上升。此后，又有吴亦凡、杨洋入局，形成了“四大三小”的“初代顶流”局面。自此，“流量”逐渐超越了奖项、收视率、专辑销售量等指标，成为了衡量明星热度的标尺和粉丝追星的方向。

2015年9月，鹿晗于2012年转发自“曼彻斯特联队球迷俱乐部”的一条微博获得了超过1亿条的评论，刷新了“微博上最多评论的博文”的吉尼斯世界纪录。2018年，蔡徐坤的一条新歌宣传微博转发量过亿，后被查出是“轮博”App星援制造的数据假象。2019年，周杰伦粉丝与蔡徐坤粉丝为偶像的微博超话排名而battle,让“饭圈”打榜的话题浮出水面。短短几年的时间，各种榜单、排名层出不穷，追星的粉丝们自发地成为了“数据工人”，为偶像日夜做数据，让娱乐圈的“流量为王”逐渐走向了简单粗暴和无序疯狂。

除了制造流量效应，在商业利益的诱导之下，粉丝“氪金”追星的风气也愈演愈烈，其源头同样可以追溯至2014年。那一年，参照日本偶像团体养成模式的SNH48举办了第一届总选举。虽然SNH48的粉丝团体在国内“饭圈”之中属于小众，但是其追星模式却在日后被仿效推广。SNH48成员的排名仰赖粉丝的财力投入，35元一张的选票，有狂热粉丝会为喜欢的成员一次性购买6000多张。运营方也会按照消费金额划分粉丝等级，在官方举行的活动上获得不同待遇。逐渐地，粉丝追星不仅要投入真情实感，更要投入真金白银，否则会被视为“屏幕饭”。

由此还引发了“壕”气追星的攀比风气。有粉丝为华晨宇送上豪华超跑，有粉丝以张艺兴的名字为小行星命名。有粉丝在王俊凯17岁生日时承包下一架私人飞机环城飞行，只因为王俊凯说过想要一双翅膀。王源15岁生日时，有粉丝在纽约时代广场的LED大屏投放其个人形象宣传片。易烊千玺的粉丝不仅为其承包私人飞机，更是与旅行社合作，为自己的偶像定制了环游世界的机票，并且终身有效。

无论是流量效应还是变现能力，明星的价值都越来越有赖于粉丝的投入和买单，双方被捆绑成了利益共同体。明星在粉丝铺就的坦途上“走花路”，而粉丝也通过高声量和高投入，在互联网的大环境中获得了越来越多的话语权和影响力，让“饭圈”成为一股不可小觑的势力。

粉丝“绑架”偶像

愈来愈疯狂的追星行为，让外界觉得“饭圈”魔怔了。2016年，鹿晗在上海外滩与邮筒的一张简单合影，引发了粉丝们的疯狂“朝拜”。他们甘愿在邮箱旁排起300多米的长队，等候到凌晨3点，只为拍出一张和偶像同款pose的照片。外界对其冠以“脑残粉”的称号，而身在其中的粉丝们却甘之如饴。

比起“脑残粉”，“私生饭”是更可怕的一种粉丝群体。他们为了满足自己的私欲，对明星实行跟踪、偷窥、偷拍、窃听等极端行为。张若昀曾发文痛斥自己遭遇“私生饭”的苦恼：家人深夜总是被骚扰电话吵醒，住宅被人蹲守，半夜一点被人敲家门，最终不得不光速搬家。王俊凯在最关键的艺考时刻，被“私生饭”围堵，最后不得不跳窗户离开考场。他还曾遭遇过“私生饭”疯狂的追车围堵，险些发生车祸。

如果说“私生饭”的行为是对偶像的一种全方位监视，那么有更多的粉丝则是通过制造舆论压力来对偶像进行精神上的监视。以前，经纪公司对明星的事业发展把握绝对话语权，明星遭受经纪公司“雪藏”的事件时有发生。而在互联网的流量时代，粉丝们通过制造数据和“氪金”消费，主宰着明星的“生杀大权”。

2019年，粉丝因不满杨幂接拍其所属公司嘉行的自制剧，而在线上和线下发起了一起大规模的抵制活动。他们将微博头像统一换成了黑底绿字的“抵制自制，嘉行倒闭”图样，并跑到杨幂的微博下集体留言：“你还想当人民的女演员吗？”粉丝还直接冲到线下手举标语示威。最终，这场闹剧以杨幂确认不会参演自制剧而得以平息。原本已经接下《三十而已》中顾佳一角的佟丽娅，也是因为粉丝不满角色人设和被压番而发起集体抵制，佟丽娅在重压之下以档期冲突为由而辞演。后来《三十而已》成为2020年的爆款剧，出演顾佳的童谣也获得白玉兰最佳女主角迎来事业新高峰。

粉丝对明星进行“爱的供养”，但并不是不图回报。看似粉丝是在为明星的事业兢兢业业地图谋规划，实则是一种控制和“绑架”，让偶像按照自己的主观意图来行动，从而获得一种权力感的满足。

保持距离方能长远

造谣攻击、网络暴力、互相拉踩、挑动对立、干扰舆论……粉丝非理智追星的行为积累成一片片“雪花”，最终让整个“饭圈”发生“雪崩”。一小撮“饭圈”粉丝的不良行为，使得整个互联网环境变得乌烟瘴气，而让国家出手整顿。日前，中央网信办重拳出击整治“饭圈”乱象的“清朗行动”展开之后，横行网络世界的“饭圈”确实要变天了。

近日，赵丽颖和王一博两人将二度合作新剧的消息传出，引发了双方粉丝大规模抵制的网络骂战，最终，赵丽颖粉丝群及其工作室被禁言，2000多个微博账号被处置，赵丽颖本人发文作出深刻反省。可见，“粉丝开撕，正主买单”此后将成为常态。粉丝不能再任性地肆意妄为，而明星也应该承担起公众人物的责任，及时正确地引导粉丝行为。

水可载舟，亦可覆舟，能够和粉丝保持适当距离的明星，反倒是能够获得更大范围的良好口碑，更加长远地走下去。比如有粉丝认为杨洋的妆容不够好看而去怪罪化妆师，杨洋通过评论回怼说，“请尊重我的合作伙伴”。当有粉丝抵制章子怡参加综艺节目《妻子的浪漫旅行》，认为其自降格调，但章子怡并未妥协，反倒是通过节目收获了接地气的亲切形象。胡歌粉丝为了偶像出演的电影《南方车站的聚会》集资80万，胡歌出面全数退还，并表示不希望用特殊方式制造“盛世假象”，“演技好不好，作品行不行，我自己负责，自己承担”。张小斐在《你好，李焕英》爆红之后，其粉丝开始对张小斐接拍作品指手画脚，张小斐工作室立马亲手解散了粉丝后援会，拒绝被粉丝言论“绑架”。

归根结底，明星还是要通过自己的作品而不是通过粉丝的声量来说话，好作品才是一个明星最大的底气。