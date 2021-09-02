打开游戏“套子” 把未成年人拉回现实

来源：中国青年报

为什么我们“叫不醒”一个沉迷游戏的孩子？

杭州某中学教师张金(化名)从事心理教育多年。他看着一个又一个孩子沉迷游戏：他们早上一睁眼就精神恍惚，不愿洗脸、不愿刷牙，一屁股坐回电脑前，“可能他们在生活中受挫，出现了厌学情绪，也可能是家庭出现问题，自控力不足，导致他们走向了虚拟空间，寻找自我认同。”

张金明显感受到，政府近年来开始重视这些被游戏装进“套子”里的孩子。8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，规定所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

防止未成年人沉迷网络游戏的“保护墙”渐渐立起来了。

躲在房间打游戏 老师家访被挡在门外

有一类孩子的“游戏人生”让人心痛。在张金的记忆里，有个14岁的男孩，每天的生活就是围着电脑打转。他看到孩子的两只眼睛死死地盯着电脑屏幕，后背一动不动，只有眼前的游戏画面随着鼠标按键而变动。吃饭时，都需要人拿着泡好的方便面端进房间。

他曾去这个孩子家里进行家访，却被挡在门外，“他把自己整个人‘套’进虚拟网络里了。”

曾经，张金也尝试走进另外一个孩子的游戏世界。那是一个靠打斗、装备堆砌起来的世界，等级森严，尊卑分明。在那里，这个有着3年游戏经验的14岁孩子被网友们称为“老大”。而在游戏之外，他的生活却天差地别——他跟随家人来到一个陌生的城市生活，父母矛盾不断，他交不到知心朋友。“他在虚拟世界中找到了自我认同，就不愿意出来了，完全生活在虚拟世界之中了。”张金说。

《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，上网玩游戏的未成年网民比例为62.5%，较2019年提升1.5个百分点。此外，未成年手机游戏用户中，在工作日玩手机游戏日均超过两小时的达到13.2%，略高于2019年的12.5%。

“如今在未成年人沉迷游戏和网络安全问题上，存在影响程度越来越深的趋势。”中国青少年宫协会媒介与教育工委会常务副主任张海波认为，随着一些网络游戏的火爆，不少未成年人沉迷其中，给他们的身心健康带来一定的负面影响。

虚拟入侵现实 孩子打闹时喊着“全军出击”

更让张金感到担忧的是，沉迷游戏的孩子对真实世界有一种对抗性。

网络上攻击性的内容情景被孩子们“搬”到了现实生活中。有学生之间打闹，喊着“全军出击”，追逐时还说着“我会助跑”。最常见的冲突是在游戏被强行中断后，沉迷其中的孩子往往用暴力、极端的方式去对抗。江苏泰州的孙女士是一名高一学生的家长。让她焦虑的是，“本来和孩子约好只许玩1小时，他就说游戏不能中断，必须打完一局才能结束。”有时她把手机强行拿走，孩子会扑过来，跟她争抢手机。如果不给他手机打游戏，他索性不吃不喝，和家长对着干。

北京青少年法律援助与研究中心开展了关于“未成年人沉迷手机网络游戏现象”的调研，深度访谈了孩子沉迷手机网络游戏的103位家长，整理49封信件，并于8月初发布了《未成年人沉迷手机网络游戏现象调研报告》。

报告显示，90%的家长反映，沉迷网络游戏后，原本开朗的孩子性格大变，变得暴躁、说脏话。81%的家长反映，沉迷游戏对孩子学业造成了很大影响，甚至辍学或休学。一些孩子除了与身边同学、朋友等关系疏离外，对外界的活动、风景等均表现出精神萎靡的状态，身体健康、心理健康受损严重。

北京一所中学的教师陈毅(化名)试着揣摩、思考部分孩子沉迷游戏的心理变化，“可能这些孩子在现实中找不到足够的成就感、价值感，甚至可能在现实社会中存在自卑感，而进入网络虚拟世界后，依托虚拟人物的身体去争夺、打斗，就好像形成了粗鲁的、原始的、野性的争斗，其实是回到了一个浅显的状态。”

他认为，要引导孩子在线下学习生活中找到乐趣，找到自身价值。

不能让游戏“套牢”孩子

早在2019年11月，国家新闻出版署就发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每日累计不得超过3小时，其他时间每日累计不得超过1.5小时，还规定，不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务。

8月30日，国家新闻出版署再次下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求等。

“从国家层面重视未成年人沉迷网络游戏的问题，强制性规范企业行为是好事。”张海波建议，一方面在防止未成年人沉迷网络的工作中，企业不能仅在技术方面下工夫，而要主动加入社会教育中。另一方面，相关部门要推动科研和教材开发，让网络安全和媒介素养教育早日进入地方课程。要推动网络安全像交通安全、消防安全一样成为学校安全教育的必修内容；推动网络素养像艺术素养、文学素养那样成为网络时代广大少年儿童必备的基本素养。

要真正打开游戏“套子”，家庭和学校的正确引导也不可忽视。作为中学班主任的陈毅也认为，“要在家庭、学校之间建立一个共管共治的机制。家长不能一味地断网、嘶吼，而要学会带着孩子找到一个真正有价值、能发现自己乐趣的地方。”

从教多年，有个场景一直让张金印象深刻：一次，班级评选优秀心理委员。大家把荣誉颁给了一名曾经沉迷网络游戏的学生。站在讲台上，他告诉大家：“这是我第一次在大会上接受荣誉，而不是接受批评惩罚。”当时张金就站在这个14岁男孩的身边，看到他的眼圈都红了。

“马斯洛的第五层次是自我实现的需求，对于孩子而言，他们需要安全感、需要自我价值的实现，这一点在防止沉迷游戏的教育中经常被忽视。”张金说。