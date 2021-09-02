传奇谢幕的冷思考：郎平之于中国体育，意味着什么？

来源：中国新闻网

告别的时刻，最终来临。9月1日，中国排球功勋郎平通过个人社交媒体平台，宣布卸任中国女排主教练一职。中国女排的“郎平时代”就此落幕。

一代传奇转身，留下一段鲜明的时代烙印。之于中国体育，郎平不仅意味着荣耀，更是奉献与传承的代名词。在陪伴中国女排几经沉浮之中，她一以贯之的坚持与坚韧，是一种精神、一架桥梁，更是一座丰碑。

铁榔头，创造一个时代

回顾中国体育发展史，鲜有一项运动或是一种精神能够电照风行，成为唱响四十年经久不衰的时代旋律，而中国女排做到了。上世纪八十年代，女排姑娘们用气壮山河的五连冠，开创了中国“三大球”翻身的新篇章。

1978年，时任中国女排主帅的袁伟民慧眼识珠，将18岁的郎平带入国家队，一段中国女排的传奇就此开启新的篇章。作为那支划时代球队的核心，郎平从年轻小将逐渐成长为中流砥柱，在通向巅峰的道路上踏步前行。

1982年秘鲁世锦赛、1984年洛杉矶奥运会、1985年日本世界杯……郎平接连荣膺三大赛最佳球员。著名解说宋世雄用“中国的‘铁郎头’，一锤一个雷霆”形容她在场上的霸气。铁榔头也与队友们一起，创造了属于中国体育的黄金时代。

1986年，郎平以助理教练的身份帮助中国队再夺世锦赛冠军，成就女排五连冠霸业。此后郎平赴美留学，学成归来后，她曾重启球员生涯，并于1990年随中国女排重返世锦赛决赛，那也是她职业生涯的真正句点。

彼时，中国改革开放大幕开启，东方巨龙正张开臂膀拥抱世界，中国女排成为国家崛起的缩影，激励着一代国人发愤图强、锐意进取。郎平也感叹道：“女排是一面旗帜。女排的气势，振兴了一个时代，她是80年代的象征。”

从五连冠开始，伴随着中国体育光芒日渐耀眼，迈入世界体坛中央，中国女排成为国人的骄傲和精神动力，而“祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败”的女排精神，更激励鼓舞着一代又一代的中国人艰苦奋斗。

两担主帅，做一块“铺路石”

中国体育之所以能历经时间的洗礼与锤炼，始终屹立于世界体坛强林，离不开教练员们数十年如一日的辛勤培育。这其中，有慧眼识珠的伯乐，有临场指挥的大师，也有如父如母的长辈。

竞技体育，没有谁是常胜将军。即便是中国女排也曾在上世纪九十年代前后，因为新老交替、技战术打法落后而陷入低谷。郎平毅然放下刚刚安定的生活，首次出任球队主教练，从此中国女排开始了艰难而又坚定的复兴之路。

郎平在谈到当初为什么抛下海外打拼的成就回国执教时说，自己是被中国排协电报中的一句话所打动——郎平，祖国真的需要你！“作为一个人，我们其实都很渺小，但是，当有人代表国家对你说：‘祖国需要你’，你还能无动于衷吗？”

当郎平的名字又一次与中国女排再次紧密相连，已是2013年。当时的球队青黄不接，士气沉至低谷。拖着伤痕累累的双腿，郎平最终接过中国女排的帅位，再次选择与这个荣耀之师紧密绑定。

郎平说：“在中国女排最需要人的时候，我为什么不能做点牺牲？现在这个局面，出山就是去当铺路石的。”这一次，她带来了更加科学的训练方式和先进的理念，让队伍时隔12年重返奥运会最高领奖台。

身披国家队战袍，她是令对手闻风丧胆的“铁榔头”、世界最强主攻手。执起中国女排教鞭，她大胆改革创新，指挥沉着冷静。但生活中，郎平身上的伤病却已不忍细数。

郎平的女儿曾说，“妈，你脖子以上都是好的，脖子以下都不好了。”她也曾经问过自己“我还能再坚持吗？”但郎平依旧选择带领中国女排到东京奥运结束。如今老帅隐退，也为中国体育留下一段关于无私奉献的美好旋律。

中西交流，构建一架桥梁

在某种意义上，“郎平”二字的影响力已不仅限于中国体坛。作为世界排坛的一面旗帜，无论是球员时期，还是身为球队教练，郎平以自身的国际影响力，搭建起中西体育交流的桥梁。

为师20余载，郎平的执教足迹遍及亚、欧、美三大洲，早已桃李满天下。2005年，郎平出任美国女排主教练。短短三年之内，在她“中西合璧”的训练方法指导下，美国女排重新回到世界排坛一流强队之列。

从2005年的屡战屡败，到2007年世界杯季军，再到北京奥运会历史第二次杀入奥运会决赛。美国媒体称赞郎平说她曾是中国的“金牌”，但在中国融入世界的今天，她被看作世界排球运动的骄傲。

作为日本女排史上首位外籍教练，土耳其籍教练费罗曾经在郎平担任土耳其电信俱乐部主帅时被选为球队助教。随后郎平回国任恒大女排主帅，费罗不远万里追随而来。他也不止一次表示，师从郎平的日子令自己受益匪浅。

率领土耳其女排闯入东京奥运会八强的意大利人古德蒂，甚至自称是郎平的“关门弟子”，曾经作为一名籍籍无名的排球教练，郎平的言传身教成为他排球执教生涯的一盏指路灯。

里约奥运会后，在郎平的引荐下，朱婷加盟瓦基弗银行，队伍主帅正是古德蒂。在欧洲赛场，朱婷迅速成长为世界第一主攻手，古德蒂也兑现了曾经的承诺：“我会尽我所能，还给你一个更好的朱婷。”

中国女排的历史，是埋头苦干、艰苦拼搏的奋斗史，更有着开放包容、互学互鉴的基因传承。无论是郎平出国执教带领国外球队创造历史，还是推荐朱婷奔赴欧洲打球，成就新的传奇。“走出去”不仅让中国女排的招牌更为响亮，也让世界更加了解中国体育。

体育人，传承一种精神

无论站上赛场披荆斩棘，还是手执战术板为球队出谋划策，正如郎平所说，“只要穿上带有中国的球衣，就是代表祖国出征出战，为国争光是我们的义务和我们的使命，我们的目标都是升国旗、奏国歌。”

竞技体育的精神不是永远不输，而是永不服输。朱婷在谈起一次失败的经历时表示，郎平说不能奏国歌但要把国旗升起来，哪怕是第三名也要努力争取。女排精神不是胜利时才有，而是一直存在。有时候明知得不到冠军竭尽全力。

作为一项团体项目，中国女排能多次站在最高领奖台，靠的就是团队协作的集体主义精神。“女排当年是从低谷处向上攀登，没有多少值得借鉴的经验，但是在困难的时候，大家总能够团结在一起，心往一块想、劲往一处使。”

在庆祝改革开放40周年之际荣获“改革先锋”称号时，郎平名字前的那句话是——“塑造传承‘女排精神’的优秀代表”。因此，郎平不仅是女排精神的真实写照，更是通过行动带动着新女排人，将其发扬光大。

事实上，回顾中国女排过往四十年的奋斗历程不难发现，正是“祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败”成为贯穿一代又一代女排教练和球员们职业生涯的坚定信念，中国女排才能打下始终保持世界一流水准的稳固基石。

传奇落幕，矗立一座丰碑

8月2日，在击败阿根廷队后，中国女排以2胜3负的成绩无缘东京奥运会八强，结束了本次奥运会征程。中国女排的姑娘们向带领她们走过两个奥运周期的郎平深鞠一躬，后者与队员们逐一拥抱、告别。

“希望大家一切都好。”这是郎平在球场上留给中国女排姑娘们的最后一句话。在无声的告别和难舍的怀念中，宣告着郎平离开排球赛场一线的时刻，已经正式到来。

从1978年，到2021年，郎平陪伴中国女排共同走过了43年的漫长岁月。即使已早有心理准备，但传奇落幕，互相成就的故事行至终章，或许是长年累月的惯性使然，离别总显得猝不及防。

从谷底至巅峰，有人说，有郎平执教的中国女排，气质上就不一样。在告别的长文中，郎平说自己保证做好了每一天，竭尽全力，鞠躬尽瘁，无愧于心。回首这么多年的排球生涯，她感觉“很满足，很幸福”。

“这八年很精彩，我看着中国女排成长，我们一起夺得了奥运会、世界杯等冠军，我们很完整，当然这届奥运会有一些遗憾，但有遗憾更好，能让年轻人更有梦想，渴望去追求下一个目标。”

从此，赛场上，不会再有攻城略池的“铁榔头”；赛场边，不会再有运筹帷幄的“郎导”；但在赛场外，却会多出一束始终关注着中国女排前进的慈祥目光。