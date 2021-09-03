“恋爱脑”过时了？ 这届年轻人喜欢势均力敌的爱情

来源：中国青年报

作者：殷锦绣

《你是我的荣耀》大结局了，航天设计师于途和女明星乔晶晶的爱情甜倒了一众网友。两人不仅甜，还都热爱工作，于途科研忙碌，加班是常态，回家还要写论文。乔晶晶的敬业人设也屹立不倒，坚持用作品说话。

有人评论道：“这才是美好爱情呀，小时候我喜欢的那些爱情剧都是啥奇葩？”

回想一下今年热播的情感剧，主角似乎都是爱情事业两手抓，彼此专一又甜蜜。《你是我的城池营垒》讲的是特警队长和神经外科医生的故事，两个人因为工作相识，还曾联手对付劫匪；《御赐小仵作》讲的是王爷和女仵作的故事，两人相知相爱是因为一起办案，全程双双智商在线。

这届观众是不是不再吃“恋爱脑”甜剧，也不喜欢“恋爱脑”了呢？

“恋爱脑”是咋回事？可能是痴迷型依恋

以前的电视剧总喜欢演“恋爱脑”：富家公子为了出身贫寒的女主，和家中决裂，放弃学业和事业，只想和她在一起……比如经典偶像剧《流星花园》，出身平凡的姑娘杉菜被富家公子道明寺一心爱慕，F4中的其他人也对她有特殊的情感；《一起来看流星雨》中，出身平凡的楚雨荨被霸道总裁慕容云海钟爱，还被端木磊默默守护……这些剧，曾让无数女孩希望自己也能成为女主。

生活中也有“恋爱脑”的人，无时无刻不想缠着男友，一分开就打电话，发微信要求男朋友秒回，加班是不可能的，因为要回家给男朋友做饭，即便分手了，也会继续追赶和纠缠……

旁人看了不禁好奇：这些过度“恋爱脑”的人是怎么想的？心理学家说，他们可能是痴迷型依恋的人。

在亲密关系中，人们的表现各不相同，有人回避亲密，想多获得一些独立的时空；有人担忧被抛弃，想多听伴侣表达爱意。根据回避亲密、担忧被弃这两个维度上的不同表现，成年人的依恋类型大致可以分为以下四种：

安全型依恋：无论是和伴侣亲近还是独处，都能很舒适；

疏离型依恋：非常回避亲密，觉得自己不怎么需要亲密关系；

恐惧型依恋：既回避亲密，又担心自己不被喜欢，十分纠结；

痴迷型依恋：过度依赖，也就是“恋爱脑”的表现啦！

究其根本，痴迷型依恋的人，内心对自己的看法是消极的，伴侣在他们心中的形象是非常积极的，所以他们才像丢了魂一样，希望这个好伴侣不要抛弃“差劲”的自己。

势均力敌搞事业的CP，才是这届年轻人想嗑的

因为在痴迷型依恋的人心中，自己和伴侣的形象有着天壤之别，所以两人心理上并不平等，相处起来也总是充满了“拯救”和“被拯救”的戏码。需要说明的是，这种不平等与现实中金钱、社会地位的不平等并不完全一致，痴迷型依恋的“王子”可能需要“灰姑娘”的救赎，痴迷型依恋的姑娘也可能把跟自己差不多的男友视为现实世界里唯一的光。

但这些情节，这届年轻人已经看厌了。

我们越来越多地更喜欢在心理上势均力敌的CP，这样才更符合现实，做出的事情也更“智商在线”，让人们感受到明确的真实感。

进入21世纪后，关于婚姻中夫妻决策权的心理学研究往往发现，相比上世纪，伴侣两人更多地共同进行决策，更平等了。

并且，越是平等相处的伴侣就越幸福，平时越少争吵，这种样貌也越来越多地成为现在年轻人心中美好爱情的模样。

在《你是我的荣耀》中，乔晶晶对于途从来不摆明星架子，于途被同学嘲讽时，乔晶晶巧妙地借酒给他解围，并且话术巧妙，不让于途觉得为难。于途也从来不觉得乔晶晶笨，在前女友面前维护晶晶。虽然有时候调侃她“需要多吃淀粉”，但从来不把她当傻子糊弄。最重要的是，两个人尊重彼此的意愿，喜欢对方真实的模样。于途的前女友曾因为他追逐航天梦想而提分手，但乔晶晶一直都支持他做科研；乔晶晶的前男友曾让她放弃事业，相夫教子，但于途会陪她读剧本，让她不必考虑自己的感受而避开亲密戏。

嗑CP，表面看起来嗑的是CP两人，其实嗑的都是我们真实生活中情感的投射。我们羡慕强者，也欣赏权力平等、相处甜蜜的爱情，所以在书籍、影视剧中嗑又甜又强的CP，就成了我们寄托美好期望的方式。

甜甜的恋爱轮到我时，该怎么保持智商在线？

即便我们对恋爱有诸多见解，但当甜甜的恋爱轮到自己时，也会有点手足无措：该怎么搞事业和搞爱情两不误呢？

其实，当痴迷型依恋的人陷入“恋爱脑”时，他们想要黏着的对象，并不一定是当下的伴侣，而可能是小时候没能满足自己、回应自己的那个照顾者。痴迷型依恋的人，小时候可能有一个对自己不稳定的照顾者，有时候能亲亲抱抱举高高，但有时候又非常冷漠，所以他们喜欢黏人，希望得到更多的亲密，免得不知什么时候别人又会变成冷漠的样子。

所以，当发现自己“恋爱脑”上头、特别需要不顾一切黏着伴侣时，先不要着急，暂停一下，通过几次深而长的呼吸，或者通过默念身边有什么东西，来打断“自动化”的焦虑，回到现实、回到当下，看到现在这位伴侣是稳定的，而不是想象中时而有回应、时而不搭理的模样。

更根本的方法，是从心里相信自己的价值，提升自己在心中的地位。可以写一段关于自己积极方面的文字：我有哪些优点，擅长做什么，有哪些重要的品质和能力，有哪些事情可以证明我还不错，也可以让伴侣来夸夸自己……这样既能感受到他的回应，让他在自己心中的形象更稳定，又能提升自己的价值感，对自己的认知更积极，一举两得。

祝你也遇到真正欣赏你的人，拥有势均力敌的亲密关系。