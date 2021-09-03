“追星又变简单了” 一个打榜互撕粉丝的生活之变

来源：中国新闻网

8月27日，粉丝阿星(化名)打开微博。这次她没有像往常一样，给明星打榜，而是转发了其所在粉圈后援会关于“清朗”倡议的微博，并配字“理智追星，量力而行，传递正能量”。

不过，在这之前，阿星正是粉圈活动最积极的参与者。打投、冲榜、做数据、买代言、线下应援，甚至拉踩对骂，她一样都没落下过。

500个微博小号、200张专辑……

“娱乐圈大地震，各种榜单不见了，集资链接也没了。”

8月27日晚，阿星注意到，QQ音乐宣布单个账号无法重复购买同一张数字专辑。打开自己的“已购列表”，当初为了冲销量，阿星一张专辑买了200多份，如今成了“限量版”。

除了是“专辑大户”，阿星还有500个用来给爱豆增加转发量的微博小号、2000多个已经过期的QQ小号、为了冲榜开到2035年的音乐平台会员、12本爱豆封面杂志和无数个代言商品。

因为给明星投票，她曾连续一个月熬夜到凌晨。在疯狂的冲榜活动中，为了让爱豆票数超过对手，阿星所在的粉圈成立了至少5个1000人的大群，建立了一套集资、买小号、轮班、投票的完备流程。

在粉圈里，让阿星印象深刻的是，有粉丝甚至为给偶像打投辞去了工作；有人累到脱水在医院打着点滴仍在投票；还有每次打钱几万甚至几十万的“土豪粉”。

阿星已经数不清多少次为打投的输赢而“痛哭流涕”。在一场又一场群体非理性的狂欢中，她已经花了几千块钱、做了几百个小时数据。

“在那个环境里，多少得花点”

虽然自称是出于喜爱明星才花钱，阿星也承认，粉丝花钱往往被置于一个由大粉“吹风”和引领的环境之中。

大家认为的无脑吵架，其实都是有目的性地争取利益。

阿星回忆道，在自己的爱豆发歌前夕，有两万多粉丝的大粉盖盖(化名)去豆瓣截取了几张其他人嘲笑阿星粉圈粉丝购买力差的截图，并配文，“你看得下去吗？还不赶紧打钱吗？”

随即，评论区一片高潮，要“扒皮”对家的辱骂文字堆起了“高楼”。

主动挑起与争夺榜单的对家大规模骂战也很常见。阿星形容自己在网络上和对家“撕逼”的过程——“仿佛着了魔”。在粉丝们的互相鼓动下，非理性情绪被调动到顶点，花再多钱也不能让对方赢。

“虐粉、吸粉、蹭热度、转移粉圈内部矛盾是粉圈兴起骂战的内生原因。”在一套套组合拳后，阿星发现，多数粉丝，包括自己都逃不过非理性花钱的陷阱，“那些辨别能力弱、易情绪化的未成年粉丝更容易冲动消费。”

如，阿星的粉圈曾为了冲击微博明星势力榜，在单月内集资数千万，其中，仅给明星送虚拟鲜花一项，就花掉至少500万元。

让阿星爱恨交加的是品牌方一波又一波“割粉丝韭菜”的策划。商品代言、App下载、签到打榜......“流水的项目，铁打的粉丝”，奔走于一个个流量池子，阿星曾持续出钱出力，为明星换“商业资源”。

“焦虑逐渐散去，追星又变成简单的事”

8月27日，中央网信办公布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，提出取消明星艺人榜单，优化调整排行规则，严禁呈现互撕信息，不得诱导粉丝消费，规范应援集资行为，等等。

在这之后，阿星注意到，自家粉圈的微信和微博数据群变得冷淡了许多。

曾经作为粉丝每日数据任务的百度、爱奇艺、微博、抖音、快手等平台纷纷取消了相关明星榜单，桃叭等集资打榜App被下架，粉圈常规的月度集资也已终止。

“500个微博小号废了”，阿星称，近日还有制作微博小号的商家说“近期小号的价格上涨了很多，而且不能转发微博。”

但阿星和粉丝群里的其他人仍坚持做着基础的微博互动数据。她们觉得，流量大小是企业选择代言人的依据，只要明星代言还有市场，数据打投就不会彻底终止，但大规模的虚假数据很难再出现了。

一身轻松、回归本心是近几天阿星的最大感受。“不用考虑排名，不用随时准备与别人对骂，不用花钱的日子，让追星的压力和焦虑逐渐散去，这个爱好又重新变成了一件简单的事。”

不过，阿星也承认，短期之内要想根除明星死忠粉的粉圈思维还有难度，需要平台和粉丝的共同努力。由于明星商业资源竞争激烈，加上爱豆选秀竞争出道的本质，“扣粉籍”和竞争心仍掌控着一群“老”粉圈人的态度。

8月30日，阿星点评某综艺的微博下方评论区里，一名网友就不满阿星的观点进行质疑。然而，对过两句话后，她们的火力就对准了彼此的爱豆，只因她们发现，对方喜欢的竟然是自己的“对家”。

“不过，随着清朗行动持续加压，相信饭圈乱象将得到根本性改观。”