中国男足首战完败 认清现实但别“认命”

来源：中新体坛微信公众号

0:3澳大利亚，在北京时间3日凌晨进行的世预赛12强赛首战中，中国男足出师不利。

不得不说，这是一场能让人足够认清现实的比赛，无论是球队上下，抑或是球迷。

当然，这个结果并不算意外，就如李铁赛前所说，中国男足是第四档球队，澳大利亚是可以经常参加世界杯的队伍。

虽说对于结果有一定的心理预期，但到了比赛中，呈现出的差距如此之大，还是有些让人一时难以接受。

尤其在稍早开场的同组比赛中，阿曼客场1:0战胜日本队，对比之下失望感成倍增加。

与澳大利亚一役，是中国男足时隔1458天后再战世预赛12强赛，上一场12强赛，恰好也是在哈里法国际体育场进行。

4年过去，中国男足冥冥之中从这里开始追梦，而他们身处的卡塔尔多哈，也是这段追梦之旅的目的地。

而4年前那份世界杯梦碎的不甘和遗憾，似乎至今还未完全消散。

毕竟当时中国男足仅仅距离直通世界杯的小组第二韩国队相差三分，距离取得附加赛名额的小组第三叙利亚仅有1分差距，而且从过程来看，中国男足并不是没有机会抹平这份差距。

带着上届12强赛的遗憾，以及本届40强赛下半程中国男足取得4连胜积累下来的信心，外界不免对与澳大利亚的12强赛首战抱有一丝幻想。

尤其在率先出战的日本主场0:1阿曼，另一组的韩国被伊拉克0:0逼平的情况下，让这份幻想进一步放大。

但现实是残酷的。

中国男足此役的对手澳大利亚目前排名世界第35位，位列亚洲第3，中国男足排名世界第71位，位列亚洲第9。

上次中国男足与亚洲一流强队交手，还要追溯到2019年年初的亚洲杯，以85年龄段为班底的中国男足在1/4决赛中0:3完败伊朗。

半年之后，更新换代的中国男足开启世预赛40强赛征程，但在这个阶段中，除了世界排名第80位的叙利亚之外，再无与中国男足实力相当或是更强的球队。

再后来，疫情突如其来，李铁麾下的中国男足在这1年半以来，始终没能获得与强队练兵的机会。与澳大利亚一役，是一场难度颇大的遭遇战。

当然，疫情之下，双方都面临着或多或少的困难。

澳大利亚同样被迫将主场暂时迁至卡塔尔多哈，27人名单中，有26位在海外效力的球员，合练次数非常有限，2名主力球员以及助理教练也因为疫情没能随队出征，对于正处于更新换代过程中的澳大利亚来说，有一定的不利影响。

在一定程度上说，此次对阵澳大利亚是一次不错的抢分时机。但时机再好，在巨大的差距面前，也显得徒劳。

实际上，开场前20分钟，中国男足表现得还算不错，在前场展开高压逼抢，也能打出一些配合，取得过一些射门机会。第2分钟，中国男足就曾率先发难，武磊禁区内插上小角度射门，打中球门边网。

但随着澳大利亚逐渐进入到比赛状态，中国男足开始陷入持续的被动地位，在中场的争夺中完全不占优，也显得有些跟不上节奏。

在第23分钟和第26分钟，中国男足连丢2球，心态上的波动，更让中国男足迟迟无法找到扭转局势的办法，哪怕下半场李铁接连用满5个换人名额，中国男足最终还是取得一场0:3完败，未能射正一次球门。

巨大的差距，不得不让人认清现实。

但这种“认清现实”，不在于“认命”，而是在于如何打好接下来的比赛，毕竟接下来还有9场比赛，如何解决问题才是当务之急。

本场比赛李铁基本沿用了40强赛阶段的阵容，为数不多的变化也属于被动调整，于大宝替换下受伤未能出征的唐淼，张琳芃回归右后卫。

总的来说，这种“以不变应万变”的效果并不算理想，尤其中场的攻防转换方面明显跟不上节奏，无法针对性地限制住对手。

可以预见，这种局面还将持续到下一场对阵日本的比赛中。

鉴于日本队首轮输球，次轮面对中国队，一定会更加打起精神，所以比赛难度可想而知。

不过对于中国男足来说，面对12强赛中实力最强的日本队，即使是失利也无可厚非，包括这场输给澳大利亚的结果也并不是不可接受。

关键在于以这种状态，该如何面对接下来的直接竞争对手沙特，以及比中国男足档位还要低的阿曼和越南？

希望中国男足能够吸取与澳大利亚一役的教训，抓紧找到适合自己征战12强赛的战术和人员搭配。

北京时间9月7日战完日本之后，距离10月与越南和沙特的比赛还有一个月空隙，留给中国男足调整的时间不多了。