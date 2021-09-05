在线学说话，是出路还是套路？

来源：中国新闻网

近段时间，在线声音培训课程吸引了不少年轻人。除了满足兴趣爱好、为形象加分，“声音变现”也成为刺激消费者报名的理由。

当说话变为需要训练的课程，声音成为一门赚钱的工具，是套路还是出路？

年轻人为“好声音”买单

近年来，价格较低、随时随地就能听的线上课程越发受到欢迎，声音训练、配音教学等也从线下转成了线上，在很多社交平台走红。

和针对儿童开展的声乐课、演讲班不同，这些课程的主要报名对象是成年人。

从控制声带、气息到调节音量音色，根据课程广告介绍，声音训练课主要提供发声方法和表达技巧的讲解。在一些配音课程中，也会讲解如何模仿如萝莉正太音、老年音等特殊的音色技巧。适用对象是想要改善声色、学习发声技巧和经常用嗓的人群。

课程声称，授课老师是国家级专业配音演员、播音主持人等，但具体课程的内容里，主讲老师大多以提前录制的音频文件出现，和学员沟通的主要是一些客服和助教老师。

1元试听、9.9元体验，很多课程都用这种方式吸引消费者，报名正式的课程的价格，普通的发声训练在百元左右，专业配音训练要几千甚至上万元。

“三天课程让你敢说话、会说话、善说话”“99元拥有你的私人‘调音师’”五花八门的广告把课程效果宣传得天花乱坠，很难让人不心动。

声音培训工作室的助教老师小林介绍，报名在线声音美化、配音教学课的大多是对声音感兴趣的学生、想利用配音赚外快的宝妈和一些找兼职副业的年轻人。

播音配音遍地黄金？

如今，视频、音频平台渗透率高，在线音视频用户群体数量不断扩大，催生了大量主播、有声书朗读者、配音员等职业需求。颜值之外，声音在工作生活中的地位似乎也越来越高。

艾媒咨询发布的《2020年中国网络音频行业研究报告》数据显示，2020年中国在线音频用户规模达到5.7亿人，预计到2022年将达到6.9亿人。从市场规模来看，2019年中国网络音频行业市场规模为175.8亿元，同比增长55.1%。

随着市场规模的扩大，很多年轻人想要加入播音配音这一赛道，“靠声音赚钱”成为不少人参加课程的动力。

家住天津的王媛是一位全职妈妈，生宝宝后家里开销变大，带娃之余，她想找一个能轻松上手、在线赚钱的方法补贴家里。

经过四个月的“腹式呼吸”、“胸腔共鸣”等发音练习后，王媛觉得自己的普通话有所改善，但也只能在有声平台接每小时四五十块的小单，“像我这种没有天赋的，达不到专业的水平，赚不了多少钱。”

陈晨也抱着“声音能变现”的念头花三千元报名了为期一个月的配音训练课程，28岁的他想在工作之余尽快学会一门技能，赚一份外快。

但课程坚持不久，就被他丢在收藏夹“吃灰”了。“没有面对面的督促和指导，坚持不住，也看不到立竿见影的效果。”陈晨觉得课程不值，被割了韭菜。

从某发声训练课程的播放次数来看，报名人数不少，但中途放弃的人也很多，前几期有上千人学习，最后几节课的播放数量已经缩减了十倍，基本呈现递减的趋势。

关于在线声音训练课的效果，小林介绍，课程不能保证最终的效果，课程会在线上布置作业，但训练需要长期坚持，如果练习时间不够，声音很难发生改变。

一位播音主持专业的学生表示，专业的播音主持要从声母韵母开始练习，在大学第一个学期会花大量时间从“bpmf”这些基础声母韵母开始，读字、词、句，甚至不会读一篇长的稿件，只有声母韵母都发标准了，才会逐步进行稿件训练。

在这个过程中，每天要早起练声，做口部操打开口腔、读绕口令等等，需要长时间的量变才能得到质变。“就像唱歌一样，真的歌手很难通过网课学出来，更不可能速成。”

培训有风险，报课需谨慎

随着在线音频市场规模的扩大，声音经济迅速崛起。“靠声音轻松月入过万”“躺着也能赚钱的工作”……各种声音变现的广告吸引着人们点击报名链接，但与此同时，虚假宣传、诱导消费的套路也层出不穷。

此前，就有媒体报道，湖南的一家培训机构将专业配音员的配音作品造假成学员声音用来打广告，诱导学员报名、甚至做培训贷等诈骗陷阱。

在多个投诉平台，课程质量参差不齐、未经同意擅自修改课程表、霸王条款、退费难、配音版权被盗、骗取录音资源……网友们关于声音培训的投诉也有几百条。

配音演员季冠霖曾在接受媒体采访时表示，对于真正想要进入到配音行业的新人来说，通过培训班打下基础后，还要有机会成为工作室的储备人才，跟棚学习实践两到三年。在起步阶段，新人的机会不多，收入也比较低。

一位在高校播音主持艺术专业任教多年的老师认为，配音员一般都在幕后，一些人对播音配音行业缺乏了解，看到宣传就误认为可以轻松拿高薪，盲目报课意义不大。

这位老师表示，播音配音的门槛并不低，进入这个行业需要有一定的嗓音基础、浓厚的兴趣和长期辛苦的练习。“把播音主持几年的课程训练浓缩进十几节在线课程里，只能讲讲技巧。”

长期从事配音工作的配音员白鹭也提到，配音工作普通的从业者收入并不稳定，新手很难达到广告宣传说的高薪。“没有必要盲目报名声音培训，也别轻易相信无门槛高收入的宣传。”