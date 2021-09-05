深圳14岁初中生进清华大学丘成桐班深造

来源：中国新闻网

9月3日，深圳耀华实验学校对外发布，该校14岁初中生程大拙进入清华大学丘成桐班深造。此间，该校数理学院院长肖甜、数理学院副院长胡凤元、数理学院副院长黄莹分别介绍程大拙的学习生活情况。

程大拙同学在深圳南山区出生成长，2018年就读深圳耀华实验学校初一年级。2021年3月年仅14岁的程大拙入围清华大学丘成桐数学科学领军人才培养计划，成为全国入选首届“丘成桐数学科学领军人才创新班”中年纪最小的初中生之一。

程大拙同学是深圳耀华实验学校少年数理学院学生。耀华数理学院是由该校“中国华文教育基金会全球华人耀华少年数学班”以及其他特色班级组成。

“中国华文教育基金会全球华人耀华少年数学班”是“耀华数理学院”办学体系中主要项目之一。2018年，耀华捐赠8090万元人民币与中国华文教育基金会联合举办了“中国华文教育基金会全球华人耀华少年数学班”，面向全球华人招生。旨在培养海内外具有数理突出特长的华人优秀中小学生，为他们今后成长为国际顶尖科技创新人才打好坚实基础。

据肖甜介绍，目前，数学班已招收四届，聚集国内外80名优秀学生，程大拙是其中的优秀学生代表。数理学院采取小班制、导师制，对学生因材施教。初高中采取“2+4”培养模式即2年初中、4年高中，学生不仅要完成教学大纲规定的必修课程，还要接受奥林匹克数理化及信息技术等多种思维训练，学生可以自由选择教练、选择竞赛方向。今年，是耀华实验学校数理学院中国华文教育基金会全球华人耀华少年数学班成立第三年，首届学生正值初三，与丘成桐领军计划实现完美对接，而程大拙同学就出自这个班。

胡凤元向记者透露，程大拙有1.95米的个头，特别喜欢打篮球，钢琴10级，每次运动完，很快就能转化为学习模式，动静转化自如。