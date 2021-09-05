下一场对日本队，中国男足如何布阵？

来源：广州日报

中国男足在世预赛亚洲区12强赛B组首轮赛事中出师不利，他们在多哈的哈里发体育场以0比3不敌澳大利亚队，目前在该组排名垫底。北京时间9月7日23时，中国男足将在多哈以“主队”的身份挑战同样首轮告负的日本队。

阿兰洛国富不上场令人不解

澳大利亚队与中国男足的这场12强赛首战规格颇高，国际足联主席因凡蒂诺到现场观战，他此行还将考察卡塔尔明年世界杯各方面的筹备工作。澳大利亚队这次备战12强赛遇到很多困难，一方面未能征调最强阵容，另一方面全队抵达多哈完整合练一次就仓促上阵，因此赛前外界普遍认为中国男足有望从“袋鼠军团”身上抢分。而在赛前5个小时，B组头号种子队日本队在主场爆冷输给了该组第五档球队阿曼，更令中国男足上下充满自信。

比赛开始后，中国男足在前20分钟通过高位逼抢防守一度令对手陷入被动。可惜的是，从第23分钟到第25分钟的短短两分钟内，中国男足防线突然被打穿连失两球，从而令中国男足一下子陷入了困境。下半场虽然中国男足主教练李铁不断通过换人企图扭转局势，但在第69分钟失掉第三球之后，中国男足再无翻盘机会，最终只能接受0比3的败局。李铁赛后表示：“对方从20分钟后开始控制球权，我们整个防守组织得并不太好。对我本人和球队来讲，这也是一种成长。”

李铁昨天为中国男足排出的首发阵容与40强赛最后一战击败叙利亚队时相比只进行了一处调整，即用于大宝取代因伤落选本期国家队的唐淼。李铁这场比赛没有使用3中卫战术，这说明他并不愿意采取保守的“铁桶阵”打法。但是，在中卫组合上拆掉了40强赛时惯用的“蒋光太+张琳芃”的组合，代之以“蒋光太+于大宝”的组合，成为他昨天排兵中最受外界非议之处。

另一方面，从40强赛至今，李铁的中国男足主力体系中缺少中场硬朗的防守型球员，这导致澳大利亚队可以传递多脚而没有遭受防守压力，其进攻球员屡屡可以直接正面威胁中国男足的防线。全场比赛统计，澳大利亚队有七成控球率。

在20分钟后陷入全场被动的局面下，中国男足球员得球后找不到有效的出球点，只能疲于奔命跟着对手的节奏跑。艾克森和武磊两人之间既得不到中场的有力支持，相互之间也失去联系，只能单打独斗，但在澳大利亚前中超悍卫塞恩斯伯里和高大中卫苏塔的联防之下，占不到半点便宜。更令人不解的是，阿兰和洛国富两名归化球员是役只能作壁上观。

核心问题在于节奏跟不上

中国男足这次一共带了32名球员到多哈，昨天赛前确定的23人报名名单保留了40强赛时的班底，新入选的球员基本被排除在外。中国男足首发阵容的平均年龄为30.36岁，年龄最大的是33岁的于大宝，最年轻的是27岁的蒋光太。相比之下，澳大利亚队的首发阵容比中国男足年轻了足足4.5岁。

虽然中国男足的集训时间比对手多出近两周，但因为此前一个月中超采取三天一赛的节奏进行了10轮比赛，因此国脚们普遍在身体和精神上都十分疲劳，而且多少带伤在身。李铁透露，国脚们在上海集训时做了身体检查，他们的疲劳程度要比40强赛时严重，所以他直到赛前最后5堂训练课才敢上量。但因为防疫限制，中国男足在中澳之战前无法安排热身赛，这令国脚们的比赛感觉和兴奋程度都不在最佳状态。

相比之下，澳大利亚队球员虽然大部分都是从欧洲仓促抽调，也没有经过充分合练，但他们之前都已经参加了正常开始的欧洲联赛，比赛状态保持得不错，核心阵容也和40强赛时差不多，因此在战术打法上并不陌生。

当然，李铁认为上述种种困难都不是输球的理由，他觉得中澳之间的核心差距在于比赛节奏，“澳大利亚队踢的是欧洲（风格的）足球，在控球的基础上打得很快。”事实上，中国男足队内专业人士已经屡次提及，中国男足通过集训只能提升整体战术能力，但对现代高水平足球比赛的节奏把握是无法通过短期集训提升的，这是国内联赛水平决定的。反观本轮同组日本VS阿曼一战，虽然比赛是在雨中湿滑场地进行，但双方全场一直保持着高速转换的攻防节奏。

对日本队摆正心态不言放弃

前中国男足主帅米卢昨天也在现场观看了中澳之战，他认为：“未来的足球比拼将会是团队整体表现的比拼，积极的态度将直接决定比赛表现。期待中国队尽快忘掉过去，着眼未来，记住‘态度决定一切’。”

其实从12强赛首轮的6场比赛来看，所有球队之间的实力差距都没有3球这么多，即使是排名最低的越南队，本轮客场面对沙特队也率先取得进球，只是下半场早早被罚下一人才以1比3落败。阿曼客场击败日本、伊拉克客场逼平韩国，这些都算是不大不小的爆冷。只要战术得当，心态摆正，12强赛每一场比赛都会难分难解。

4天之后，中国男足将在多哈以“主队”身份迎战日本队。由于首轮爆冷输球，日本队球员和主帅森保一已经成为日本国内球迷和舆论的众矢之的，他们认为如果第二轮不能击败中国队，主教练应该“下课”。而在首轮输球后，日本足协已经决定让主力右边卫酒井宏树暂时离队休息。

李铁赛后表示：“可能很多人都没有想到，日本队会在主场输给阿曼队，这就是足球。对我们来讲，下一场对阵日本队是一个严峻的考验，对球员来说是一个非常好的机会，有机会去挑战亚洲最好的球队。”

毫无疑问，日本队的实力更强于澳大利亚队，通过首战，李铁和中国男足上下应该摆正心态，承认自己的硬实力与对手存在明显差距，从而采取更有针对性的战术。在中卫、边后卫、后腰的人选上，李铁恐怕要做新的考量，防守的硬度和节奏的提升是重点改变的方向，诸如今年在联赛状态一直很好的高准翼能否进入首发？阿兰和洛国富两名归化国脚是否使用、怎样使用？这些问题都需要李铁及时处理。