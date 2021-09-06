中国城市老龄化大数据：149城深度老龄化 集中在这些省份

来源：第一财经

作者：林小昭

中国老龄化在加速，但不同区域和城市面临的情况差异较大。

按照国际通行划分标准，当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过7%时，意味着进入老龄化；达到14%，为深度老龄化；超过20%，则进入超老龄化社会。

第一财经记者根据第七次全国人口普查数据，对除三沙市之外的336个地级及以上城市（包括直辖市、计划单列市、省会城市、三沙市之外的普通地级市、州、盟，下称“市”）的人口年龄构成进行梳理后发现，目前中国有149市已进入到深度老龄化，在东北地区、成渝城市群、黄河中下游、中部地区、长三角较为集中。

数据显示，2020年，149个地级及以上市65岁及以上人口占比已经超过了14%，进入到深度老龄化。从区域分布来看，149个城市中，来自东部沿海地区的共41个，占27.5%；东北地区有36个，占24.2%；中西部地区有72个，占48.3%。总体上看，深度老龄化的城市集中在东北地区、中部地区、长三角、黄河中下游以及成渝城市群。

从省份来看，149市分布在22个省份，其中有7个省份的深度老龄化城市达到或超过10个。其中，四川的深度老龄化城市达到了17个，数量位居第一。这主要是因为四川的地市州数量比较多，而地市的人口除了流向沿海发达地区外，近年来随着省会成都的经济快速发展，大量人口也流入成都。

数据显示，成都是唯一一个人口突破2000万大关的省会城市和副省级城市，在中国所有城市中仅次于重庆、上海和北京这三个直辖市，位居第四。2020年，成都市第七次全国人口普查常住人口达2093.78万人，占全省常住人口总量25.02%，较2010年第六次全国人口普查（含简阳，下同）提高6.22个百分点；较2010年增加581.89万人，增长38.49%，平均每年增加58.19万人，年平均增长率为3.31%，较上一个十年的年均增速高出0.18个百分点。

第一财经记者梳理发现，成都市581.89万人的增量，在中国所有城市中，仅次于深圳和广州这两个一线城市，位列第三。

四川省统计局分析，十年间全省人口进一步向首位城市成都聚集。从市（州）数据来看，人口向中心城区聚集的趋势较为明显。数据显示，分五大经济区看，与2010年第六次全国人口普查相比，成都平原经济区、攀西经济区常住人口占全省比重分别上升4.25个百分点和0.10个百分点，川南经济区、川东北经济区、川西北生态示范区常住人口占比分别下降1.44个百分点、2.74个百分点和0.17个百分点。

长江中游的湖南、安徽、湖北也存在类似情况。比如中部的湖南和安徽共有12个地市进入深度老龄化，湖北也有9个。其中一大原因就是青壮年人口外流，劳动年龄人口占比较低，因而老年人口占比高。

中南财经政法大学教授叶青对第一财经分析，中部地区距离长三角、珠三角和京津冀更近，近年来，高铁网络的建设进一步缩短了时空距离，另外随着中部几个强省会近年来快速发展，就业机会多，很多地市人口向省会城市流动。

也因此，四川和中部人口大省的省会城市的年龄结构仍相对比较年轻。省会城市65岁及以上人口占比多在14%以下，劳动年龄人口占比仍比较高。

相比之下，东北的老龄化程度要更深一些，数据显示，东北三省共36市，已经全部进入到深度老龄化阶段。

吉林大学东北亚研究院教授衣保中对第一财经分析，东北的企业以国企为主，很多就业人员都是在国企、行政事业单位，计划生育执行得比较严格；另外东北的工业化早，城市化率和受教育程度比较高，类似农村那种养儿防老的观念比较淡漠，再加上东北是个移民社会，受到传统生育观念的影响比较小，总体上人口出生率、生育率比较低。

衣保中分析，由于近年来东北经济下行，就业机会不多，因此年轻人口持续外流，不论是考上大学还是没考上大学，到东南沿海就业的都很多，这也会影响人口的年龄结构。

东部的山东、江苏、浙江的深度老龄化的城市也不少。其中，山东全省16个地市中，已有14个进入到深度老龄化，另外两个城市枣庄和聊城，离深度老龄化的标准也很近。目前，山东65岁及以上人口达到了1536万人，是全国老龄人口总量最大的省份。

从三个年龄段来看，山东呈现“两头高、中间低”的特征，即劳动年龄人口占比较低，老龄人口和少儿人口占比较高，这也与山东近年来人口外流有关。

第二经济大省江苏的13个地市中，有10个城市已经深度老龄化。其中，南通、泰州、扬州等苏中地区老龄化最突出。中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞对第一财经记者分析，苏中和苏北的盐城等地老龄化程度比较高，与过去计划生育执行较严格、独生子女占比较高有关。此外，这一地区不少年轻人也流向上海、苏州等地，因此老龄化程度增高。

厦门大学经济学系副教授丁长发对第一财经分析，江浙历来都是中国经济发达的区域，尤其是江苏，城镇化较早，生活水平比较高，生育的观念也发生了很大变化。

杭州规划委员会专家委员会副主任委员汤海孺对第一财经分析，从经济发展普遍规律来看，经济越发达，少子化越明显。一方面个人精力有限，希望把更多精力放到生活水平的提升上；另一方面，在经济发达地区，小孩子的教育成本也在不断上升。

浙江11个地市中，也有6个地市已经深度老龄化，主要集中在浙江北部、杭州湾沿岸等地。汤海孺说，浙北、杭州湾沿岸过去计划生育执行得比较严格，人口出生率比较低，因此老龄化比例相对更高。而浙东南的温州、台州传统观念相对浓厚一些，生育率相对更高一些，老龄化相对较低。

也就是说，传统生育观念对一个地方的生育率和老龄化程度有明显影响。相比长三角发达地区，广东和福建、浙东南的温台地区老龄化程度相对较低。数据显示，广东21个地市中，仅有梅州这1个城市进入到深度老龄化。福建9地市中，只有闽北的山区市南平进入到深度老龄化。这些地方受传统观念影响，生育率比较高。

另外，包括珠三角、福建沿海有大量外来人口流入，因此老龄化程度相对较低。比如，深圳65岁及以上人口为565217人，占3.22%，是全中国这一占比最低的城市。此外，东莞这一占比也仅有3.54%，为中国第二低；厦门、中山等城市这一占比也都很低。