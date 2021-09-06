中国小学初中“不考试” 中考普职分流怎么办

来源：中国新闻周刊

作者：俞杨

过完了第一个没有校外培训的暑假，中国开学季又迎来校内减负。

开学前夕，针对“双减”推进工作，中国教育部召开第三场金秋新闻发布会。

发布会一大亮点，是为落实“双减”工作部署要求，严格规范学校教育教学行为，切实降低学生考试压力，教育部当日发布了《教育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知》。

小学一二年级不进行纸笔考试，不得按考试结果给学生调整分班、排座位……多项针对考试的“减负”措施引发社会热议。

如何从考试端给孩子减负？文件针对制造考试压力的三大症结给出答案。

首先，大幅压减考试次数。比如小学一二年级不进行纸笔考试，义务教育其他年级由学校每学期组织1次期末考试。

相比以往，这次的措施更为严格。2018年教育部门曾要求，小学一二年级每学期学校可组织1次统一考试，其他年级每学期不超过2次统一考试。

其次，严格控制考试难度。比如学校期末考试命题，要严格规范考试内容，不得超越国家课程标准和学校教学进度。

再者，合理运用考试结果。比如考试结果不排名、不公布，不得按考试结果给学生调整分班、排座位。

不设重点班，学校教育资源平等共享，是《义务教育法》的要求。《义务教育法》明确规定，学校不得分设重点班和非重点班。

21世纪教育研究院院长、国家教育咨询委员会委员杨东平指出，在小学阶段大幅度地减少统一考试和学校的常规考试，其实是世界各国的一个通例。在北欧、法国、日本等地，小学基本上没有考试，这涉及小学教育的功能和价值何在。

小学阶段的排名和成绩，对一个人的成长并没有实质性意义。相反他是不是能够合群、学会交友、语言表达等，才真正有价值。

中国教育在线总编辑、中国教育发展战略学会学术委员陈志文告诉中国新闻周刊，“双减”首先强调发挥学校教育主阵地作用，让学生学习回归校园，其次才是对校外培训机构的规范和治理。

一个重要目的，就是让教育的起跑线不因贫富等差异而失均衡。

如果没了考试，不少家长困惑，孩子该怎么学？

不久前，上海市教委印发一份文件，因为提到“小学取消期中考试！小学期末不再考英语！”一时间在社交网络掀起轩然大波。

实际上，这些热议的所谓“新规定”，上海好多年前就如此推行。由此可见，要从考试端给孩子减负，面临不小阻力。

那么，考试到底有无必要？有学者在接受中国新闻周刊采访时指出，考试作为一项监测工具，本身没有多大问题，很多时候是我们运用这项工具的方式导致了问题。

客观上，教学过程中的一些考试，能够检查学生的学习情况，带给学生一定的学习刺激和反馈，也能够引起学生适度的压力和焦虑，这些都是学生学习的收获和乐趣之一。

陈志文认为，减少考试可以缓解考试焦虑，但不宜对考试绝对化看待。

“双减”强化校园主阵地作用，校内给学生减负的同时，意味着课堂效率和质量必须得到提升，用好考试这项监测工具，实际上是给教师增压。

如果把考试的重心转移到老师身上，考试也是一种有效的教育评测手段，只是这种考试的目的不再是评价学生，而是教师，是对教师的教学效果的直接检验。

教育部此次发布的文件也指出，必要的考试是学校教育教学工作的重要环节。

义务教育学校考试，面对的是未成年学生，主要发挥诊断学情教情、改进加强教学、评价教学质量等方面的功能。

况且，陈志文认为，学生也不能过度呵护，孩子们不宜在温室中成长，学习的过程和结果需要合适的压力和度量。

减少考试的目的，是给孩子们创造更多的空间去全面发展，不要紧盯文化课，而不是不给压力。没有压力的成长不是一个健康的成长过程。

无论中小学如何减轻考试负担，最后还是要面临中考。

教育部文件指出，除初中毕业生升高中考试（学业水平考试）外，其他考试不具有甄别、选拔功能。也即是说，义务教育阶段最后的中考决定升学选拔。

中考依据考试分数选拔录取。以考试分数为依据的普职分流，已然成为当下的群体性焦虑。

“推迟普职分流，让学生读完高中后再分流”“建议取消中考避免过早分层”。近期针对中考普职分流的诸多观点接连引发热议。

北京大学国家发展研究院院长姚洋在接受媒体采访时表示，只有一半孩子可以上普通高中是过早分流，建议普及高中，如果中国的财力做不到十二年，可以考虑缩减为十年制义务教育。

推迟或取消普职分流有可行性吗？21世纪教育研究院院长熊丙奇指出，推迟或者取消普职分流，在当前均不现实。

因为基于高中教育不均衡的现实，取消中职必然是把中职转型为普高，这些普高会成为高中教育体系中最薄弱的高中学校。高中要像义务教育阶段那样实行就近免试入学，需要加快推进高中均衡发展，取消超级高中、示范性高中，这将是一个颇为漫长的过程。

熊丙奇认为，结合各地高中阶段教育发展的实际情况，中国可采取的措施是，不再强调普职比相当，允许各地根据实际情况弹性调整普职比。

虽说普职比大体相当，实际上已经难以为继。2019年初中毕业生1454万人，普通高中招生839万人，占比约58%，中国普职比大致为6:4。在北京、上海等发达城市，这根红线已经彻底跑偏。2020年北京市普通高中招生规模60309人，职业高中招生规模6067人，普职比约10:1。

更普遍的社会共识，是要提高职业教育的地位和吸引力，让人们认识到技术出身，也可以有同样的尊严、平等的社会地位以及体面的收入。这也是我国职业教育努力发展的方向。

那么，把高中纳入义务教育，缩减学制实行十年一贯制可行吗？陈志文认为，人的成长不仅有知识的学习，也是一个社会化的过程，需要体验、历练、甚至磨砺。

因为知识学习可以压缩，但人的成长是无法压缩的，这也就是少年班屡屡被诟病的原因。

比推迟或取消普职分流更进一步的想法，是干脆取消中考。

日前，携程集团联合创始人兼董事局主席、北京大学光华管理学院经济学研究教授梁建章发表观点，建议取消中考，避免过早分层。

取消中考有案例可循。韩国在1976年取消了中考，由于没有中考，也就没有分数排名、学校排名这样的评价。

然而，韩国宽松的小学和初中，将升学竞争的压力集中到了高中阶段。为了争取首尔大学等名牌大学的入场券，毕业后获得更高的薪水和职业发展机会，高中阶段严重的课外培训、学业负担等问题同样存在。

日本初中生升高中虽然也需要考试，不过既可以通过“中考”这样的一般入学考试，也可以通过“保送”这样的推荐入学考试。近年来，大多数学生都选择相对保险的推荐入学作为第一选择。

等到了高中阶段，日本的“浪人”即复读生，声势并不亚于中国的“高四”复读生。东京大学考试中，“浪人”数量始终在三成左右，最高接近一半。“浪人”还分层级，复读一次叫“一浪”，两次叫“二浪”，三次以上就叫“多浪”。

取消中考，是将学习培训、升学竞争等压力，往后推移到了高中、大学阶段。

反观中国国内，当下学生负担过重的主要原因，还是在于中考、高考的激烈竞争。

背后的现实，是学生考不考得上211、985、“双一流”等名校，将来的职场乃至社会生活，就有可能遭遇各种显性或隐性的歧视和限制。

专家指出，现有的以中高考升学率高低配置生源的分层办学格局，是教育理念偏颇而导致的教育管理、办学目标等的一系列失衡。失衡是长期、复杂的问题，有教育系统本身，也有社会文化、大众心理等多种因素综合形成。

基于此，解决当下升学焦虑的路径和方法，或许并不在教育本身，而是在教育之外。

