阿富汗撤离行动：犯罪分子乘乱混入德国

来源：德国之声

塔利班在阿富汗掌权后，从喀布尔机场飞往德国的联邦国防军飞机本应载回前当地工作人员、记者、人权活动家以及其他需要保护的人。然而，联邦内政部现在宣布，被当局归类为“影响安全”的人显然也通过上述途径来到德国。

联邦内政部长霍费尔（Horst Seehofer）在慕尼黑表示，目前已知20个相关案例，“他们在喀布尔没有被检查，由此进入德国“。据他介绍，这些犯罪者包括被定罪的强奸犯。其他案件则涉及伪造文件。

在已知的20个案例中，有四人曾被德国遣返，其中有人是在好几年前就已被遣返。根据德新社的信息，除了罪犯之外，一些已经在联邦和各州反恐中心“挂过号”的人也混入德国。联邦内政部发言人阿尔特 （Steve Alter）介绍，根据公开的逮捕令，两名罪犯已被关进监狱。另外两名阿富汗人 则“在当局的监控之下”。

联邦内政部周三表示，共有4587人随着撤离行动抵达德国，其中3849人是阿富汗人，403人是德国国民，还有一些其他国家的公民。而他国的飞机也接走了一些德国人。

霍费尔表示，犯罪分子能够通过撤离行动未经许可地进入德国，主要归咎于当地的“紧急状况”。这位基社盟政治家补充道：“他们中的一些人彻头彻尾地伪造了文件。”

通过撤离行动来到德国的人中包括一名阿富汗总统加尼（Aschraf Ghani）的前部长。根据德新社的信息，阿富汗宗教事务部长哈利米在近两周前飞往德国。在2001年塔利班政权垮台之前，哈利米已在阿富汗外交部担任高级职位。哈利米也是塔利班的公开批评者之一。

美国军方宣布撤军后，塔利班陆续夺取了阿富汗的各大主要城市。8月中旬，塔利班武装占领了阿富汗首都，总统加尼逃往国外，政府由此沦陷。