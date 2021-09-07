青少年网瘾和家庭教育关系有多大？

来源：法治日报

随着被称为史上最严游戏监管令出台，在王者峡谷等“战场”征战的未成年人数量，大大减少。

针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，国家新闻出版署近日下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》(以下简称《通知》)，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

《通知》下发后，相关企业纷纷响应——截至9月2日，已有腾讯、网易等58家单位通过官方渠道以公告、通知等方式，表明态度，回应关切。

中国政法大学副教授、未成年人事务治理与法律研究基地副主任苑宁宁在接受《法治日报》记者采访时说，预防未成年人过度沉迷网络游戏，监管部门和游戏企业起着至关重要的作用。但同时也要看到，预防网络游戏沉迷工作是一项系统工程，需要社会各方面的共同努力，尤其是家长，要承担起相应的责任。

“现在，家庭教育促进法草案二审稿正在征求意见。建议在‘家庭责任’专章中，对父母或者其他监护人的责任作出提示性规定。比如，对于未成年人提出玩网络游戏的不合理要求，父母应当禁止并合理引导，防止出现溺爱等不正确的教育方式。”苑宁宁说。

“这是一批正在被游戏毁掉的孩子”

今年6月以来，北京青少年法律援助与研究中心陆续接到很多家长反映孩子沉迷网络游戏的电话和来信。随后，该中心组织律师和研究人员对一些家长进行深度访谈。

在对152位家长调研后发现，约有65%的孩子每天打游戏超过10小时，其中8%的孩子甚至超过15小时，一名16岁男孩最长连续玩游戏时间长达38个小时。

“这是一批正在被游戏毁掉的孩子。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说。

让佟丽华感到忧虑的是，自己了解到的情况，仅仅是未成年人沉迷网络游戏问题的冰山一角。

7月20日发布的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，我国未成年网民达1.83亿人，未成年网民规模持续增长，触网低龄化趋势更为明显。数据显示，玩游戏仍是未成年人主要的网上休闲娱乐活动，占比为62.5%。

“在超过1亿经常玩手机网络游戏的未成年人中，还有多少类似我们访谈的这些严重沉迷的孩子？如何解决这些孩子以及家庭面临的困境？如何预防和减少手机网络游戏对孩子们成长的负面影响？这些问题复杂、迫切而严峻。”佟丽华说。

近年来，针对未成年人沉迷网络游戏问题，监管部门的措施不断升级。2019年，国家新闻出版署印发《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，采取一系列举措办法，建成国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，并实现合规上线运营游戏全部接入，为深入推进防沉迷工作打下了基础。

在以往措施的基础上，《通知》再次加码——除了限定游戏时间外，还要求严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。

亲子关系越差孩子越易沉迷网游

未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏；8月31日更新后，单机模式玩法暂时关闭……北京某中学学生王凯在打开王者荣耀游戏时，看到了“王者荣耀防沉迷措施升级公告”。

“其实，即使不升级措施，我也没时间玩，开学后太忙了。但我要是玩，还是有办法的，我的账号是用我妈身份信息注册的，不影响。”王凯说。

国家新闻出版署有关负责人指出，一些未成年人使用家长身份信息或购买成年人身份信息绕过实名认证，突破身份限制，使得时段时长限制无法发挥作用，成为影响防沉迷效果的一个重要原因。这个问题的解决，迫切需要家长加强监护督促，学校加强教育引导，更好地帮助指导未成年人了解掌握法律规定，严格执行相关要求。

“目前来看，在预防未成年人沉迷网络游戏方面，家庭是其中一个短板，很多未成年人的家长和监护人并不具备使用网络的能力，更不具备引导未成年人健康上网的能力。”苑宁宁说。

中国青少年研究中心发布的《中小学生及其家长网络游戏认知与态度研究》报告显示，亲子关系对孩子网络游戏成瘾有很大程度影响，亲子关系越好的家庭，孩子正常使用网络的比例越高；亲子关系越差，越易导致孩子形成沉迷网络游戏的行为。

“良好的亲子关系有助于孩子合理使用网络游戏，形成良好的网络使用习惯。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳说。

家长要树立榜样并提升网络素养

前不久，十三届全国人大常委会第三十次会议对家庭教育促进法草案二审稿进行审议时，预防未成年人沉迷网络游戏就是备受关注的话题之一。

全国人大常委会委员吕薇指出，家庭教育是培养未成年人形成有益于身心健康的上网习惯、防范过度沉迷的主要环境，因此，建议将健康上网纳入家庭教育内容，预防未成年人沉迷网络游戏。

“国家和企业在预防未成年人沉迷网络游戏方面已经做了大量工作。相对而言，家庭在这方面仍然有一些短板。对此，建议在家庭教育促进法草案中加以完善。”苑宁宁说。

苑宁宁建议，在家庭教育促进法草案二审稿“家庭责任”专章中，对父母或者其他监护人作出提示性规定，明确要求家长对未成年人沉迷网络游戏的行为进行禁止。

“同时，还要明确网络游戏服务提供者的一些责任。比如，建立以人脸识别为主要验证方式的防沉迷系统，从技术上解决未成年人使用父母身份证登录游戏的问题；增加网络游戏服务提供者向成年人普及预防网络游戏沉迷的责任，以此提升家长的网络素养。”苑宁宁说。

孙宏艳指出，休闲娱乐是未成年人上网的重要动机，同时也是最有可能对未成年人造成不良影响的网上活动类型，因此家长对于未成年人网上娱乐活动的管理方式十分重要。

孙宏艳建议，引导家长为子女树立榜样并提升管理能力。形成“家长对未成年人网络教育至关重要”的共识，研究提高家长网络素养的可行方式。

“一方面，明确‘家庭是人生的第一课堂’，引导家长主动承担起教导未成年人正确使用互联网的责任，并提倡家长以身作则，为孩子树立良好榜样。另一方面，对家长的互联网使用能力进行培训，通过社区培训、家长学校等形式，让家长具备正确管理未成年人上网的技能。”孙宏艳说。