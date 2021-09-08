太阳可能在100亿年后“死去”

来源：科技日报

你是否想过，太阳“死亡”后会是什么样？据Science Alert网站5日消息，最近，科学家预测了太阳系的末日会何时到来，以及将会发生什么。根据太阳系中大约在同一时间形成的其他天体的年龄，太阳大约已经46亿“岁”了。再结合对其他恒星的观察，天文学家预测，太阳将在大约100亿年后到达生命的尽头。

此前，天文学家认为太阳“死亡”后会变成行星状星云——一个由气体和尘埃组成的发光气泡。后来，有证据表明它“死”后的质量要比行星状星云大得多。2018年，一个国际天文学家团队再次反转结论，认为太阳死亡后最有可能的形式还是行星状星云。

据报道，在太阳走向生命尽头的过程中，还会发生其他事情。在大约50亿年后，太阳将变成一颗红巨星。这颗恒星的核心会收缩，但它的外层会膨胀到其他行星轨道，在这个过程中会吞没我们的地球——如果地球还在的话。

有一件事是肯定的：到那时，人类已经不复存在了。事实上，除非我们找到离开地球的方法，否则人类只剩下大约10亿年的时间。这是因为太阳的亮度每10亿年增加约10%。这听起来不算多，但太阳亮度的增加将导致地球上生命的终结。海洋将会蒸发，地表由于过热而无法再形成水。

研究证明，在太阳变成红巨星之后发生的事情很难确定。之前的几项研究发现，要形成明亮的行星状星云，初始恒星的质量需要达到太阳的两倍。然而，天文学家在2018年使用计算机建模确定：就像90%的其他恒星一样，太阳最有可能从红巨星缩小到白矮星，然后以行星状星云的形式结束生命。

“当一颗恒星死亡时，它会向太空释放大量气体和尘埃，即包层，它可以达到恒星质量的一半，这表明恒星的核心燃料正在耗尽。直到那时，喷出的包层还可发光大约1万年——在天文学中，这是一个短暂的时期。”该研究的作者之一、英国曼彻斯特大学天体物理学家阿尔伯特·齐尔斯特拉说，“这就是行星状星云可见的原因，即使是一些距离很远的行星状星云，其测量距离可达数千万光年。”

研究人员表示，我们现在不仅有办法测量遥远星系中几十亿光年远的恒星，还能预见太阳“死亡”后会发生什么。