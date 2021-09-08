来源：北京青年报

近日，中国国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，这个被网友称为“史上最严游戏禁令”要求，所有的未成年人仅能在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时玩1个小时的游戏等。

但是，北京青年报记者调查发现，为了规避禁令，未成年人规避防沉迷系统的明显漏洞——租号、借号、买号，也随之有了“市场”。尤其是租号，单小时成本仅几元钱，且并不验证求租者是否成年，理论上可以做到任何人“打游戏不限时”。

6日晚，针对未成年人租号打游戏的问题，腾讯称，账号租卖严重破坏游戏实名制和未成年人保护机制，截至目前，腾讯已向超过20家账号交易平台和多个电商平台起诉或发函，要求停止相关服务。8月30日关于未成年人防沉迷的最新规定出台后，腾讯予以了坚决落实。

“史上最严游戏禁令”要求

所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；网络游戏企业不得以任何形式(含游客体验模式)向未实名注册和登录的用户提供游戏服务等。

发现

未成年人可以租号玩网游

近日，国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，被冠以“史上最严游戏禁令”之名。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；网络游戏企业不得以任何形式(含游客体验模式)向未实名注册和登录的用户提供游戏服务等。

一方面，防止未成年人沉迷网络游戏的机制将日趋完善；另一方面，还有人在钻防沉迷机制的空子。北青报记者在调查中发现，网络上仍活跃着大量游戏账号出租平台，一小时仅几元钱，租号玩游戏不受未成年人防沉迷规则限制，从理论上说打游戏不限时。

14岁的小杭(化名)是青岛莱西的一名初三学生，在未成年人防沉迷政策相对宽松时，他的《王者荣耀》段位一度到过星耀Ⅰ，“现在不行了，限时就那么短，过了时间就强制下线，根本没法上分”。他戏称，未成年人防沉迷政策收紧，“把我这种老实孩子‘刀’傻了”。

小杭之所以说“我这种老实孩子”，是因为他的身边切切实实存在着另一种“不老实”的孩子。起初，小杭发现“有的同学经常换账号，还有不少售价很贵的皮肤”，一问才知，号全是租来的。而据小杭说，他了解租号途径，甚至曾经参与租号的未成年人可能不在少数，包括班上的同学、邻居家的玩伴，“基本上但凡玩王者的，都知道能租号，至于租没租过我就不知道了。”

调查

非本人身份证也可通过验证

近日，根据小杭提供的线索，北青报记者至少在网络上找到了30多个活跃的游戏账号租赁平台(包括网站和APP)，如租号玩、虚贝租号、GG租号、8868租号等，在这些平台上均可以低价租到多款热门游戏的账号，包括英雄联盟、穿越火线、绝地求生、CSGO等端游和王者荣耀、和平精英、原神等热门手游。

这些租号平台上的账号价格不一，以手游王者荣耀为例，一般根据账号天梯榜排名、拥有皮肤的稀有程度和数量等因素定价，大多定价在几元钱一小时，有的甚至低至几毛钱一小时。

北青报记者暗访还发现，尽管多数租号APP在下单前都会要求消费者填写实名认证，但记者使用非本人身份证验证也能顺利通过，没有生物验证环节。而据小杭说，他的同学很多都是填写的家长身份证，也都顺利通过，并没有遇到验证阻碍。

非但如此，租号平台还会想方设法帮助承租方规避掉游戏平台的防沉迷措施。在一家号称创立6年、服务过5000万用户的租号平台上，号主出租账号时会被要求“发布腾讯手游账号时确认账号已过人脸识别”，以确保所有承租人不必在游戏过程中人脸识别不通过被强制下线，不免有为其中部分未成年人逃避防沉迷机制之嫌。

6日晚，针对未成年人租号打游戏的问题，腾讯回应称，账号租卖严重破坏游戏实名制和未成年人保护机制，截至目前，腾讯已向超过20家账号交易平台和多个电商平台起诉或发函，要求停止相关服务。8月30日关于未成年人防沉迷的最新规定出台后，腾讯予以了坚决落实。

分析

技术手段防沉迷是终点吗？

不得不承认，总有一些未成年人想方设法绕开防沉迷机制。

针对这一问题，目前游戏圈业内人士普遍赞同的解决方案是将生物识别技术广泛应用到网游登录验证程序中。事实上，在国内，腾讯游戏已经率先试点应用了这项技术，并且在今年早些时候正式上线了“零点巡航”功能，就是基于人脸识别等生物信息验证手段堵住身份冒用的漏洞。

统计数据显示，截至2021年6月，平均每天有580万个账号在登录环节触发了人脸识别验证，90%以上拒绝人脸识别或未通过验证的人被阻止登录账号。腾讯控股2021年第二季度财报也显示，2021年7月，平均每天有1360万未成年人账号因触发1.5小时游戏限制而被系统强制“踢”下线；平均每天有825万个账号在登录环节、4.9万个账号在支付环节触发了人脸识别验证；其中因拒绝或未通过验证的，登录环节有92.4%的账号被纳入防沉迷监管。

尽管腾讯旗下已有60款游戏使用了该项技术，但也有不少游戏圈业内人士对全面应用此项技术持悲观看法。专做游戏评论的博主“团子好贵”透露，“防沉迷的人脸识别是需要实时接入公安数据库进行验证的，每次进行人脸识别，游戏厂商都需要付费，一般的小游戏厂商根本承受不起这种成本，目前也只有腾讯全面接入了这个系统。”

玩家也普遍认为，技术手段的防沉迷措施不会是终点。此前，国内从2007年开始启动防沉迷系统，要求所有的网游玩家进行身份验证，然而当时的防沉迷系统并没有与公安系统联网，网上的身份信息泄露现象泛滥、身份证生成器随处可见，因此当时的防沉迷系统又被玩家称之为“马其诺防线”，昂贵而无用；而后各大游戏厂商收紧了防沉迷举措后，未成年玩家用父母的身份证注册游戏的案例更是屡见不鲜；直到国内部分游戏厂商实行了“宵禁”、“夜间巡航”、“人脸识别”、“识别定位”等措施，大部分的未成年玩家才真正有效地被监管起来，不过新的问题随之而来——租号、借号、买号等产业趁机蓬勃发展，利用断网来规避防沉迷，网上防沉迷破解教程传播甚广，网传在一些专门破解防沉迷的网站上单次服务售价仅60元……

21世纪教育研究院院长熊丙奇对北青报记者表示，加强监管只是防止未成年人沉迷游戏的一方面。要防止未成年人沉迷网游，需要发挥家长(监护人)的作用，我国未成年人沉迷网络游戏，概括起来有三方面主要原因：一是游戏易得，未成年人可以方便地玩游戏，几乎不受约束和限制；二是家长没有发挥监护作用，有的家长为了不让孩子打扰自己，甚至用游戏来打发孩子；三是家庭教育缺失，很多家长不重视培养孩子广泛的兴趣，不和孩子一起进行体育锻炼、户外活动，导致孩子的兴趣单一，学习之外的休闲活动只有打游戏。

因此，在加强对游戏平台的监管，增加未成年人玩游戏的“约束”和“难度”后，应该重视家长的监护作用，以及家长对孩子兴趣的培养。家长要在孩子使用智能手机时陪伴指导孩子掌控时间，以及教育孩子识别网络不良信息，以此培养孩子养成良好的使用智能手机、上网的习惯。