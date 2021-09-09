每个“网瘾”老人心里都住着焦虑与寂寞

来源：科技日报

作者：杨剑兰

对老年人来说，死亡、孤独、虚无和有限性这四个生存困境，近在咫尺，他们的体验比年轻人更真切也更强烈。沉迷网络，正是老年人克服存在困境的方式。

最近公布的数据显示，中国60岁及以上群体的网络普及率为38.6%，其中，有超过10万老人日均在线时间超过10个小时。以前，我们更多关注的是青少年沉迷网络，现在我们发现老年人沉迷网络也已成为不容忽视的社会现象。那么，从心理学角度分析，这些老年人为什么会如此沉迷网络呢？

缓解四大存在困境带来的焦虑

斯坦福大学精神病学终身荣誉教授、存在主义心理学家欧文·亚隆提出，每一个人都要面临四大存在困境：死亡、孤独、虚无和有限性。这四大困境伴随着每个人的一生，每个人都在用自己的方式来应对存在困境。

对年轻人来说，死亡还很遥远，人生还有很多有趣好玩的事。而对老年人来说，死亡、孤独、虚无和有限性这四大存在困境，近在咫尺，他们的体验比年轻人更真切也更强烈。沉迷网络，正是老年人克服存在困境的方式。

首先，上网可在一定程度上缓解死亡焦虑。每个老年人都要面临死亡焦虑的问题。有些老人通过带孙子孙女感受生命延续的喜悦来缓解焦虑，有些老人通过继续工作发光发热来缓解焦虑，而有些老人则通过上网缓解焦虑。为什么上网能缓解死亡焦虑呢？一个是看短视频、阅读网络小说等转移了注意力；另一个是通过了解这个世界正在发生的各种新奇事件，感受生命新鲜多彩的气息，进而缓解焦虑。

其次，上网可缓解内心孤独。美国著名心理学家马斯洛提出的需要层次理论指出，爱和归属的需要是人的重要心理需要。大量心理学研究也表明，每个人都害怕孤独和寂寞，希望自己归属于某个群体，获得爱、联结和安全感。老年人退休后，社交圈子变窄，儿女不在身边，若再没有自己的兴趣圈子，或遭遇一些生活变故，孤独感就会非常强烈。这时，网络提供了虚拟的社交空间，老年人可以通过短视频、直播、社交App等获得与人联结的归属感，让老年人得以逃离孤独。

再次，上网可排解虚无感。老年人退休后，有大量的空闲时间，如果没有安排好退休生活，很容易无所事事。无所事事带来的虚无体验，是难以忍受的。网络上的新奇刺激，能给老人带来新的认知，让他们感到有事可做、有事可想。上网既打发了时间，又拓宽了视野，让老年人不再无聊。

最后，上网可缓解有限性带来的存在焦虑。发展心理学研究指出，衰老给老年人带来的最直观体验是，身体各方面机能都在下降。老年人普遍有一种“老了不中用”的无能感，同时有了感到自己不被他人和社会需要的低价值感。他们还担心跟不上时代被时代抛弃、被身边人嫌弃。网络世界向老年人打开了了解世界的大门。只需一个手机，他们就能紧跟时代脚步、知晓天下事，看到有用的文章还可以分享给亲朋好友。这些网络体验，极大地拓展了老年人的认知边界，让他们感觉自己是有进步的、有价值的。

做好退休安排减少网络依赖

老年人沉迷网络和年轻人沉迷网络有所不同。

第一，老年人的时间非常充裕，他们的存在困境体验更强烈和持久，一旦沉迷网络，很难抽离；第二，老年人身体机能下降，一旦网络成瘾，对视力、骨骼、肌肉造成的伤害相比年轻人会更大；第三，老年人接触网络的时间比较短，无法有效辨别网上的虚假信息，无意之中成了信谣、传谣的主要人群。

老年人沉迷网络的危害非常多。首先是影响身心健康。据了解，长期看手机容易带来眼部疾病、引发神经衰弱、高血压、脑出血等疾病，严重的甚至可能诱发猝死。长期沉迷网络，脱离现实生活，还会让老人出现生活适应困难、社交功能下降、冷漠疏离抑郁等心理问题。其次是容易上当受骗。老年人有一定的积蓄和退休金，防范意识不强，很容易被骗子盯上。据一份由腾讯和人民网联合发布的《中老年人上网状况及风险网络调查报告》显示，中国中老年人在网络上遭遇的网络传销以及理财欺诈比例高达28.3%和23.8%。

那么，我们该如何引导老年人合理使用互联网？笔者认为，其一，应引导老年人做好退休生活安排。鼓励老年人培养多种兴趣爱好，多与他人社交，让老年人在现实生活中找到乐趣，减少对互联网的依赖。其二，应引导老年人每天规律作息，设置固定上网的时间和时长。其三，应教老年人学会识别有害信息，学会如何防范网络诈骗。其四，心理学研究表明，宠物疗法可以帮助老年人舒缓情绪压力。如有条件，可鼓励老年人饲养宠物，有效替代对互联网的情感依赖。

作者系国家二级心理咨询师