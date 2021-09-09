揭秘“土味视频”背后产业链

来源：扬子晚报

你在刷小视频的时候见没见过这样的特效：一位美女走到画面中间，突然产生了很多“分身”，围着她的头转了一个圈；一个人的头，一会儿放在花上，一会儿又放在老鹰背上，配上一首老歌；伴着舒缓的音乐，一段段醒目的人生哲理以大段文字的形式出现在你眼前，配色很跳，文字还一闪一闪的……关键这些场景做得很糙，一看就是PS的。不少年轻人，给这些视频起了一个统称，叫“土味视频”，一般常见在“相亲相爱一家人”微信群里。甚至有不少B站UP主，把此类视频戏称为“老年诱捕器”，并有专门的教程。

那么，为什么老年人热衷于转发此类视频呢？这些视频到底是从哪里来的呢？制作这些视频的是什么人呢？……扬子晚报记者昨天加入了多个“视频群”，为您揭秘这条隐秘的“产业链”。 扬子晚报/紫牛新闻记者 徐媛园

“土味视频”都有哪些种类？

从养生到娱乐一网打尽

记者邀请多位网友分享了“家人群”里的“土味视频”，整体看下来，大致有这几种分类。一类是自娱自乐类，是自己可以把头像传到模板里，然后生成一些“5毛特效”类的祝福视频。比如头顶飞鹰、脚踏孔雀，身后是连绵的青山，配乐是“祝你平安”，而人则在画面中间，被两只猪拖着，下面一行大字：金猪送福。第二类是养生类，经常是某位权威专家又说了，经常吃蘑菇不得癌症，但记者也看到，还有视频说，蘑菇不能多吃，不容易消化。第三类是时事政治类，标题一般会起“十万火急！刚刚传来！快点开看看啊！”或者“北大教授揭开惊人真相”。第四类是封面党，封面往往是美女劈叉等让人面红耳赤的画面，但点进去后可以说和封面毫不相干。此外，还有恶俗搞笑、人生哲理等视频，都是一水的画质粗糙、字幕巨大、特效廉价。

在采访中不少网友告诉记者，老人发在家族群里的“土味视频”，他们平常基本不会点开看。“一点开，一位穿白大褂的人冲你唠叨2分钟，我受不了”“有一次我奶给我做了个特效，祝我生日快乐，画面上我的头，突然分裂成了无数个头，然后无数个头组成了一颗心，我的头像在心里面，我到现在一想到一屏幕头，脑瓜子就嗡嗡的”……记者在采访中发现，几乎所有网友都在家族群里看到过老人发布的“土味视频”，但几乎所有人都想不明白，为什么家里的老人热衷于此。“发就发吧，老人开心就好”，这是记者在采访中听到最多的话。

记者调查

“卧底”视频群，“土味视频”有专门“阅览群”

那么这些视频来自于哪里呢？

记者在一个“土味视频”的下方，看到了一个微信号，记者点击加入后，发现这个微信号可以为粉丝看一些简单的“八字”，附带售卖一些“转运神器”。此外，在采访中，有不少网友表示，他们的长辈还经常在这些小视频里买一些“神药”，诸如“脑血栓一吃就好”“一百万人都说好的治疗肾病神器”……“疫情期间，我妈就在网上买了一堆治脑梗的药，天天吃，我很纳闷，我妈手机里没有视频APP啊？她怎么买的？”在调查中，记者发现，在“土味视频”里“中招”的老年人并不少，而让人奇怪的是，不少老年人手机里并没有视频类的APP和一些热门的阅读APP。这是怎么回事呢？

记者又在一个群里，点入了一个叫“看一看”的视频小程序，视频的标题是“钟南山推荐厨房里的天然阿司匹林，常吃远离脑梗”。进入后，视频上方就有一行大字滚动播放：想看更多精彩视频？看到最后扫描视频二维码进内部群哦！记者看到了最后，扫描了二维码，进入了一个“视频共享群”，看编号，这已经是第272个群了。

群有群规，不允许说话闲聊，群主助理会不定时地在群里发放一些小视频，供群友自行观看和转发。也就是说，群友不需要下载其他APP，就可以在群里直接观看。记者点入一个小程序，显示必须要看广告才能观看。广告的内容五花八门，从小游戏到贷借款，再到养生、读书、买菜等APP下载……只要手一滑，手机里面就会新增一个APP。

业内人士

“土味视频”也有“产业链”，老年网友需注意

“像很多‘土味视频’，年轻人会觉得没有营养，但不是每个人都是接受过文化教育和接触过大量网络信息的，”一位业内人士告诉记者。“人进入老年，各项器官功能减退，智能、情感、人格等也会产生一系列变化，如常见的思想僵化、固执、敏感、唠叨和因孤独产生的抑郁及渴望与人交流、容易相信他人等等。但现实中他们得到的关爱又不够。”业内人士告诉记者，目前有很多老人，甚至四五十岁的中年人，“他们对互联网的认知还停留在微信聊天，在微信里看别人分享的视频和信息。这也是目前很多网络团体研究的对象。”

业内人士告诉记者，只要把这些人“收入囊中”，“那么一些图文和小程序发到群里，只要用户点开看了视频，那么我就能拿到广告方的广告收益。”业内人士表示，目前很多人都在运营这样的“分享群”，有的甚至是公司化运营，一次性运营800-1000个群。“这个收益非常可观，目前公司、工作室、个人都可以玩，有的人运营十几个群，2个星期就可以赚大几千元。你只要定时发视频就好了，有人免费帮你点开看，你还能给广告商引流，其实就相当于把之前线下的推销转移到线上，但每个人都给你贡献钱，你赚得更多。”业内人士说。

那么之前挨家挨户为老人跑推销的业务员现在在干什么呢？记者了解到，目前很多业务员的“当务之急”，是精准召集“大龄用户群”。除了制作老人爱看的养生、祝福类视频在大众熟知的领域分发，还会精准地找一些APP进行投放，比如“广场舞APP”。不过，业内人士也提醒，目前有些“土味视频”的广告内容的确鱼龙混杂，也不乏有商家售卖三无产品，所以也请消费者看清内容，理性消费，尽量不要“贪小便宜”，也不应在群友“都说好”的情况下进行“从众购买”。