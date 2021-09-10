劳荣枝迟到20多年的道歉有几分真诚？

来源：新京报

作者：曾颖

9月9日上午9时，江西南昌中院依法对劳荣枝涉嫌故意杀人、抢劫、绑架罪案进行一审公开宣判。南昌中院经审理认定，被告人劳荣枝犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪，数罪并罚，决定执行死刑。



虚伪的道歉



这是个大概率事件，甚至可以说是众望所归的一个判决。从直播间公屏上霸屏的“必须死”，就能看出社会舆论对这件事以及劳荣枝这个人的态度。如果没有足够颠覆性的新证据出现，上诉也不会有太大的意外结果。



于此，劳荣枝的人生故事，大致也就画上了一个不太圆满的圈——她的人生，让七条鲜活的生命为她陪了葬；让数十个受害者的亲人，饱尝了20多年的悲伤痛苦。这一切，将随着一声正义的“枪响”而结束。

在法庭上的最后陈述中，劳荣枝说：“现在我对我犯下的错误，向各位受害者以及家属们说声对不起，说一声晚了20年的对不起。”在听完判决结果后，她又说：“我不服，我相信法律不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。我要上诉。”

这显然是为了求生而说的话，存有几个让人不舒服的槽点。仅凭至死还将罪行视为错误这么一点，就明白，她最终关心的还是自己的死活。

最后，人们没有等来劳荣枝的真诚忏悔和道歉。当然，道歉如果有用的话，监狱就没有用了。但从她许了口惠而实不至的所谓“赔偿”，听闻判决又毫不迟疑地表示上诉来看，这都只是一种求生的愿望。



这个常被某些人觉得“不值得”的人间，如今却变得那么值得留恋？但她也许永远都不会明白，正是因为有她这种“人”的存在，人间才多几分残酷阴冷。

丢失方向的人生



做了半辈子记者的我，有一个幻想，就是如果此时给劳荣枝做个专访，会问她什么问题？我最想问的，就是1995年那个诡异的夏天，她作为一个效益不错的石油企业子弟学校的小学老师，出于什么样的心态，跨出了人生的这一步？



是因为小学老师的生活太平淡，缺少刺激，世界这么大想要去看看？是觉得人生短暂，需要新鲜感，像电影里的古惑仔那样快意恩仇是件很爽的事？还是觉得按部就班的生活不够酷？



不能不说的是，“价值观”这种东西，它决不是可有可无的。曾经，我们的社会，在强调速度的时候，轻视甚至淡忘了方向的问题，以至于出现诸多令人不快的社会现象。有些问题，甚至已形成尖锐的矛盾，影响我们社会的健康指数，令人揪心。



劳荣枝只算其中尖锐的个案，还有一些因为不那么极端和具备新闻性，而湮没于滚滚红尘之中。

没有人天生是恶徒和坏人。价值观出现问题进而走向犯罪的人，更像是装错了软件的机器，既伤害了别人，又伤害了自己。劳荣枝就是典型的例子。她临到最后的关头，也只是从自己的角度去思考问题，并且得出与事实大相径庭的结论。



这种极度自私的性格，造就了她将自己的利益，放在别人的利益之上。为了谋求利益，甚至不惜剥夺别人的生命。这与那些为了想立功骗钱，可以放火烧死数人；为了抢点钱就可以杀人全家；为了练胆，就可以将无辜的人骗来剁成几块的人异曲同工。真是又蠢又坏，令人发指。



劳荣枝被判处死刑，很多人长舒了一口气，感叹“正义终将战胜邪恶”。但这样的代价，未免也太大了一点。正是基于这个原因，我发自内心地希望，我们的社会，在重塑价值观和加强法治教育方面，再多做一些事情。让正气和正义，不再受到嘲弄；让人们懂得，善恶皆在一念之间，守住底线方能一世安然。

