“双减”下的教师节：各地市委书记再谈任务落实

来源：澎湃新闻

作者：钟煜豪

据《株洲日报》消息，9月9日，株洲市庆祝第37个教师节座谈会召开。市委书记曹慧泉结合自己的求学过程，动情回忆从小学到研究生期间遇到的好老师，分享自己对教师、对教育的感悟。

“作为教师，教育自己孩子的时间不多，你们把更多精力放在了教育别人的孩子身上。”“教师不仅教给学生知识，还教给学生做人的道理，教会他们如何看待社会、如何看待自己的成长。”“遇到一个好老师，是一生的幸运。”曹慧泉说，教师是人类灵魂的工程师，你们为文明的传承、社会的发展、每个孩子的成长以及千万家庭的幸福作出了巨大贡献，你们从事的是一份伟大的事业。

近段时间，中国多地开展慰问活动或庆祝大会，“双减”也被频频各地党政领导提起。

例如在湖南株洲，曹慧泉就强调，要突出教育公平，创造性地抓好教育评价改革、“双减”任务落实，全面优化教育资源布局，全力缩小城区之间、城乡之间、校际之间的教育差距，打造更多优质学校，让每一个孩子都有公平受教育的机会。

9月9日上午，浙江乐清庆祝第37个教师节大会召开。乐清市委书记方晖强调，要在勇攀新高峰中彰显教育担当。打赢“双减”这一攻坚战，刚性落实中小学减负措施，压减作业总量和时长，加强校内课后托管服务，严格校外培训规范管理，全力减轻学生作业负担、校外培训负担，全面增强学校教育主阵地作用、校内教育质量。

在安徽桐城，9月9日上午，市委书记徐雄在慰问中要求，要稳步推进“双减”工作落实见效，迅速研究政策、制定办法、总结经验，做到学生减负不减“求知热情”，进一步提升桐城素质教育质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

此外，在浙江义乌，市委书记林毅在教师节大会上说，义乌将坚决落实“双减”，让孩子“正餐吃饱吃好”。“双减”作为一项系统工程，必须以改革的思维推进。要推动教学方式变革、教育评价改进、教师技能提升，走出一条义乌“轻负高质”教学改革之路。要全面提升课后服务质量，让学生在完成作业的基础上，能在校园内参加个性辅导、科普、体艺、劳动等素质拓展活动，让孩子更好回归校园。要全面治理校外培训机构，大大压减学科类培训机构数量，学科类培训机构100%转为非营利性机构，真正把双休日、寒暑假还给学生。同时，义乌将严控“进校园”行为，让教师静下心来教书。市委明确，各类拟进校园事项一律由主办部门申报，一律由市委教育领导小组审批，未经审批一律视为形式主义、官僚主义问题，凡是举报反映加重老师负担行为一律由作风办进行核查。

他表示，义乌将更加关心关爱教师队伍，健全教师绩效工资激励体系，保障课后服务薪酬待遇，实行弹性上下班制度，尊重老师的每一份付出。