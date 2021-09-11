网红散去，三星堆考古才真正开始

来源：澎湃新闻

作者：张丰

9月9日，四川省文物考古研究院对外公布三星堆遗址考古发掘阶段性成果。继半年前新出土、修复的古蜀国神秘文物震惊世人之后，三星堆遗址又出土500多件文物，包括完整金面具、前所未见的青铜“神坛”、神树纹玉琮等国宝。

“太震撼了！”“三星都这么牛，再找到一个五星堆就更好了。”网友纷纷用不乏夸张的语气，展开各种脑洞大开的解读、猜测，表达对三星堆出土文物乃至三星堆文明的好奇心。

三星堆考古发掘是一件大事，但影响力早已溢出考古、文保行业，成为一个传播事件。今年3月，三星堆遗址考古工作取得重大突破性进展，众多媒体连续进行现场直播，引起国内外极大关注。

这也引发了网友的普遍热情，有不少网红跑到三星堆直播，想蹭一波流量。他们不可能真正靠近挖掘现场，但是已经足够令其他网友艳羡了。去三星堆附近看看，甚至也成了有意思的旅游方式。

这一方面和最近几年的文博热有关，另一方面，三星堆是中国考古的“最大悬念”。里面挖掘的东西，被一些人炒作成“外星文明”（有些属开玩笑）；也有一些声音认为，三星堆那些青铜面具，看起来很像埃及前总统穆巴拉克，认为三星堆文明可能和中原文明不同源，属于“外来文化”。

这些猜测都不专业。几个月前在川大参加了一次讲座，有参与挖掘的考古系师生给大家讲解这次挖掘的幕后，老师当场驳斥了“外星人说”和“异域文明”说，但是在网上这两种说法的影响力都很广泛，甚至还有人炮制了“国家打压三星堆考古”、不让公布真相的谣言。

对这些猜测和假说，大家不必太当真，完全可以当成是段子手的创作。考古是严谨和科学的，而且越来越依靠科学技术的进步，给猜测留下的空间越来越少。但这些猜测仍然是有“价值“的，最起码引起了公众对考古的热情，推动博物馆热和文创产业的发展，“考古想象力”也会带来无穷无尽的创造热情。

我们可以把这种现象称之为“三星堆神话”。在微博上，三星堆博物馆有超过400万粉丝，是货真价实的大V，人们在注视着三星堆的一举一动，展开各种火热的讨论。每次有重要的文物出土，更会制造数不清的10万+。

与三星堆类似的，还有文物资源丰富的西安。“随手就能挖个古迹，一锄头下去就是文物，”“挖地铁最辛苦的可能不是施工队” “史上最忙文物局”，也让西安三天两头登上热搜。

这些关注和热情，对考古团队和文博单位来说，既是好事，有时也会转化成压力。网红们不可能一直驻扎在广汉鸭子河南岸，而考古现场也不可能总是传出激发大家想象力、带有故事和猎奇性的文物。

相对于今年3月，这一次公众对三星堆的关注或许有所下降，但其实更多更重要的工作一直在紧锣密鼓。比如《四川省三星堆遗址保护条例》，已于9月1日起正式施行，明确了“边发掘、边保护、边阐释”的基本要求，以地方立法对三星堆遗址的保护予以固定。有了这些基础性的法律法规，才能更好地守护这处考古史上的奇迹。

更严肃、艰苦的研究工作，也从未间断。上世纪80年代，三星堆的发掘曾经震惊世界，但是此后的十几年，则是考古和文物工作者埋头苦干进行研究的时期，网上的很多“猜想”“谜团”，有些早就有论文给出答案了，只不过这些论文未能进入公共舆论而已。

这次也一样，随着网红的退场，对这些出土文物的研究，可能才会正式开始。对专家们来说，这是寂寞的同时也是幸福的时光。

