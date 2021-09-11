豆瓣985废物引进计划惹关注 媒体：自嘲后该奋斗还要奋斗

来源：工人日报

网络平台豆瓣“985废物引进计划”小组中聚集着这么一群人，他们上了985名校，却自嘲为“废物”。在一般人看来，考上985名校是学生中的佼佼者，但他们却自称“废物”，令人感到诧异，由此迅速在网络上引起持续关注。

实际上，近年来，在网络上青年已经形成了一股自嘲文化。家庭条件一般，考上名牌大学的大学生自嘲自己是“小镇做题家”；到了适婚年龄还没有交到对象的自称“单身狗”；遇到挫折，暂时奋斗心不强的青年自嘲为“佛系青年”……

一般认为，自嘲是处于窘境的人们为缓解尴尬氛围而采取的言语策略。人都是好面子的。自揭其短，似乎常被看成自暴自弃，是要先抛却脸面才能做到的。而近年来在青年社交媒体中自嘲、“自黑”已形成一种亚文化，我们就不得不分析其背景了。

自嘲文化反映出当下部分青年对生活所持有的焦虑、苦闷态度，也折射出理想丰满但现实骨感的高低落差的撕裂感。对于青年来说，尚在校园中读书，要面对升学考试的挑战，临近毕业还要面对就业压力；对于已在社会中的青年来说，婚恋、工作中都可能出现各种困境，让这些年轻群体“压力山大”。因此，他们需要宣泄，需要减压，更乐于接受一种“自黑”或“自嘲”的轻松方式来缓解内心的沉重，他们要在焦虑的现实中寻得一种安全感。

自嘲成为网络亚文化的背后，也反映出当今部分青年的性格特征。他们往往不喜欢传统文化中的“说教”模式，更愿意接受容易引起他们情感共鸣的自嘲式表达。诚然，父母、长辈、上司的教导对个人成长有很大的作用，但如果青年的身边总是教导的声音，效果也可能适得其反，自嘲文化便填补了这一空缺。

通常认为，自嘲是一种对现实的躲避，很少认识到自嘲有时候未尝不是一种动力。面对生活的重压，自嘲一下，仍然笑对生活，解压之后继续负重前行，不也很好吗？另一方面，勇于自曝其短，甘于“自取其辱”，反倒可以证明这位当事人还有足够的自信与勇气。

很多青年渴望获得社会的认可，但又不知道该怎么去做，遇到困难后，暂时没有目标，也缺乏热情，不满于无聊的生活但又不知道该做点什么。这时候，自嘲文化在网络上可以形成认同，他们会觉得“原来跟我一样的人还不少”。自嘲的方式，反衬出个人对现实的不屈。

实际上，并不是只有普通人才会自嘲，不少名人也自嘲过。比如启功先生晚年就自嘲道：“中学生，副教授；博不惊，专不透；名虽扬，实不够；高不成，低不就。”不过，这样的自嘲是疏解个人心绪，保持乐观主义精神。

跟风也好，过过嘴瘾也罢，自嘲式表达过后，该奋斗的还得踏踏实实地奋斗。我们不必一味批判自嘲文化，自嘲是一种暂时脱离自我、脱离生活的放空，一种另类的自我鼓励。自嘲过后，希望如鲁迅先生所言：愿青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分光。