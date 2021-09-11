单身女性不能独住酒店？别把歧视的“锅”甩给“扫黄”

来源：红星新闻

没有正当理由就拒绝为单身女性服务的交易条件，不公平也不合理。

近日，广州女生柚子（化名）向媒体反映称，她通过平台预订了天河区一酒店公寓的单人房，但是平台客服随后来电称，酒店反馈因附近正在扫黄行动，不能接受单身女性单独入住，要求她取消订单。

单身女性不能单独入住酒店——这个规定听上去，带着一股浓浓的陈腐味道。其匪夷所思的程度，简直让人怀疑自己是否身处 21 世纪。从什么时候起，女性连单独住酒店的权利都没有了？

毫无疑问，这就是对女性的歧视。正如网友所说的：为什么单身女性不可以住，单身男性就可以？单身女性是犯了什么错？扫黄行动，扫的是违法犯罪行为，而不是单身女性。无论如何，女性都不该为此 " 背锅 "。

当然，歧视女性只是这一特定事件表现出的结果，更本质的问题，则是商家对某一特定人群的歧视，是对消费者合法权益的侵害。

女生柚子已经在网络平台定了房间，那么，商家要求退房，就是单方面破坏了双方订立的合同，理应承担相关责任。另一方面，商家有没有权利拒绝为某一群体的消费者服务？要看有没有正当理由。比如，有的商家规定，衣着不整者不得入内；有的商家将大吵大闹、行为不端的消费者请出店铺……这些都是不违背法律法规、具有合理性的做法。

但是，扫黄行动与单身女性入住酒店，纯属八竿子打不着的关系，因此把所有单身女性拒之门外，明显不合理，实际上侵犯了这一群体的消费自由权。

《消费者权益保护法》规定：经营者向消费者提供商品或者服务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益；不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易。而没有正当理由就拒绝为单身女性服务的交易条件，不公平也不合理。

此前，北京曾发生一例歧视消费者的 " 丑女案 "。当时，某酒吧拒绝一位女性入内，理由是其容貌不佳，因而被这名女子告上法院。法院审理后认为，该酒吧在拒绝顾客进入时具有容貌歧视的主观意识，构成了对该名顾客人格权的侵害，使其自主选择服务经营者的权利受到侵害。

同样的，规定女性不得单独入住，不但侵害了女性自主选择服务经营者的权利，背后还暗含着对女性的污名化。因为商家给出的理由是扫黄行动，那么，是不是意味着单身女性就必然跟扫黄有所联系呢？这也涉嫌侵犯女性的人格权了。

中国提倡男女平等这么多年，女性几乎在各个领域都能顶起半边天，偏偏还不能单独住个酒店。这样的奇葩事，让人难以置信。这个锅，和扫黄行动无关，只能是无知短视的商家自己来背。学会尊重女性，尊重消费者，涉事的商家显然还有很多功课要做。

