来源：中时电子报

作者：张瑞雄

艺人小S（徐熙娣）8月初因接连在社群平台上，替参加东京奥运的台湾选手加油，因提到“国手”两字，被大陆网友疯狂出征。无独有偶，艺人张钧甯也因硕士论文《我国演艺人员经纪管理之法制问题》标题有“我国”二字，也被大陆小粉红扣上台独帽子。

大陆批评演艺人员除了统独的因素，还有爱国的因素，例如漫威新片《尚气与十环传奇》的主角刘思慕自电影上映以来在全世界都获得了积极的评价，除了一个显著的例外：他的出生地。

刘思慕出生于中国，童年移居加拿大，他在2017年加拿大公共广播公司的一次采访中用不太讨人喜欢的语言描述了为何他父母亲离开中国，这些评论在中国社交媒体平台微博上重新浮出水面，引起了迅速的反弹。

微博的一个评论说“这就是‘高级’中国人的优越感吗？”“高级”是一个讽刺的用语，指的是出国留学或在国外生活的中国人，类似于“漂白”，其他微博用户则威胁说，如果该电影在中国上映，将对其进行抵制。

大陆政府近来大规模整顿娱乐圈，凡列为“劣迹艺人”的人皆遭封杀，大陆网民看在眼里，将“劣迹”扩大到不够爱国或批评中国的艺人，甚至“既往必咎”，几年前的不当言论都把你翻出来。

再加上近年来中美贸易战所引发的高亢的民族主义和爱国言论，更造成对华裔的知名人士进行了严格的忠诚审查，如果他们批评中国政府或中国事务，往往就会被大陆小粉红贴上“不忠”或“背信弃义”的标签。

首位奥斯卡华裔最佳女导演赵婷出生于北京，当她的电影《游牧民族》获奖时，在中国社交媒体上或官方媒体上完全被忽视，这一切都是因为在2013年的一次采访中，赵婷描述了她童年时代的中国是一个“到处都是谎言”的地方。

尽管赵婷在奥斯卡颁奖典礼上自豪地谈到了她的中国血统，但她仍然面临大陆网络上广大民族主义者的攻击，这显示大陆对于批评的容忍度越来越低，尤其是当批评来自世界舞台上的名人时。

双重国籍的争议也面临了同样的紧张局势，持有加拿大护照的香港演员谢霆锋在中央电视台播出的采访中表示，他正在申请放弃加拿大公民身份。国营的《环球时报》报道说，“谢先生说他有责任向世界传播中国文化和精神”。

随着政治紧张局势加剧和中共中央加强民族主义运动，世界各地的华裔越来越多地被迫面对忠诚问题。然而对于那些公众人物来说，选边站会对他们的职业生涯和公众形象产生巨大影响，选西方将会丧失大陆的广大市场，选大陆就会变成西方眼中的压迫和反人权帮凶。

随着美中关系和两岸关系的恶化，想要两边都不得罪的人能走的路可能愈来愈窄，夹缝中要生存就更艰难了。

（作者为国立台北商业大学校长）