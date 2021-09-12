职场中最头疼什么？流水账式周报消磨年轻人工作热情

来源：中国青年报

作者：之初

如果调研这届年轻人在日常职场中最头疼什么？周报和加班，估计名列前茅。

如今，大厂大小周开始取消了，周报还是取消难。对年轻职场人士而言，很多周报成了不胜其烦的负担，但又是职场的固化流程、通用仪式，躲不起也惹不起，只能疲于应对。

因为周报频繁普遍，不少年轻人调侃它是“职场生活中最反人类的一项任务”。更别提除了一周报告，还有月总结、双月总结，季度总结、年中review、年度复盘，年初务虚、年中自查、年末回顾……五花八门，形式多样，令人“头秃”。

周报让大家叫苦不迭，形式主义要背主要的锅。特别在一些互联网大厂，周报中夸大成绩的风气盛行，人均内卷之下，周报也变了味。

内卷在周报里的体现，就是职场人士开始攀比谁周报字数多，谁周报写得大而全。更糟心的是，因为领导没空关注到每个人，也就让摸鱼党钻了空子。同事里有的人明明没啥产出，但周报里总擅长把别人的功劳当自己的成绩，可谓“周报合并工程师”。

本想好好写周报的人，也会被带偏了，毕竟领导不会评估周报背后的真实度，很可能只是一扫而过，使得“糊弄学”高手纷纷上线，既然要“争奇斗艳”，谁还不会使劲表演？

于是乎，大家都开始在周报里生编硬造、胡诌八扯，废话连篇，复制粘贴一条龙，写出来就像流水账，毫无营养、没有价值，堪称消磨工作热情的第一大“利器”。

周报本身作为一种效率工具与管理手段，无可厚非。站在领导角度，周报不仅节省了管理者的时间，也是信息透明的一种体现。对员工来讲，周报也可以汇总工作、促进认知迭代。因此，周报并非一无是处，年轻职场人反对的不是周报本身，而是掉入形式主义陷阱的周报与日益僵化的周报制度。

出现这些问题的根源，在于大家掉入一种思维陷阱，将谁周报写得好与谁干的活就多、谁效率就高画等号，这种评判标准与逻辑推论，太过片面武断，也导致了周报违背了其创设的初衷，没有了真诚，水分大增。

破除周报的形式主义迷障，第一步就是别再拿周报的好坏来衡量员工是否优秀，让周报归周报、考核归考核，还周报以纯粹，让其内涵简单点，回归初衷。

一个合理而健康的周报，其目的应该是复盘自己的工作进度，阶段性反思自己的项目得失，挖掘可以优化改善之处，进而把工作梳理得井井有条，安排得明明白白，让自己在职场中更加如鱼得水，对工作更加得心应手。

说到底，周报是写给自己看的，而不是刻意写给领导看。如果单纯是为了应付上级，那就大可不必了。年轻人的大好年华，何必浪费在这类肤浅的职场表演上？

所以，年轻人还是要清醒一点，搞事业，不是靠在周报上内卷，切实提升自我才是关键。