巴西减少使用中国冠病疫苗

来源:华尔街日报

作者:Luciana Magalhaes/Samantha Pearson

巴西是中国冠病疫苗克尔来福(CoronaVac)的主要买家,也是中国政府疫苗外交成果的典型代表。但随着人们对该疫苗对抗德尔塔变异毒株有效性的担忧加剧,以及其他疫苗变得更容易获得,巴西正在迅速弃用这种冠病疫苗。

巴西政府和该疫苗的本地生产商Butantan Institute的发言人告诉《华尔街日报》称,巴西联邦政府已经暂停了进一步购买科兴控股生物技术有限公司(Sinovac Biotech Ltd., SVA)疫苗克尔来福的谈判。巴西政府还称,不推荐使用克尔来福作为第三剂加强针。

巴西转变对中国疫苗的态度之际,其他几个拉美国家和一些东南亚国家也减少了对中国制造冠病疫苗的依赖,这标志着随着美国确立自身作为首选全球供应国的地位,各国应对冠病疫情的努力可能出现转折点。巴西今年早些时候严重依赖中国制造的冠病疫苗。

今年早些时候,中国向许多发展中国家伸出援手,为这些国家的政府提供疫苗支持,而富裕国家则购买了大部分西方制造的疫苗。巴西等国的政府官员认为,中国的疫苗拯救了许多人的生命。巴西官方公布的冠病死亡病例人数接近60万,仅次于美国。

但随着美国国内疫苗接种的步伐放缓,辉瑞公司(Pfizer Inc., PFE)和Moderna Inc. (MRNA)疫苗的供应得以释放,较为贫穷国家现在开始回避科兴控股生物技术有限公司(Sinovac Biotech Ltd., SVA)和中国国有企业中国医药集团有限公司(Sinopharm)生产的疫苗。

政府数据显示,今年早些时候巴西开展免疫行动的头两个月,中国疫苗占已接种剂量的80%,但现在这一比例降至不到35%,巴西还加大了牛津大学-阿斯利康冠病疫苗的本地生产。

巴西购买了1亿剂科兴疫苗,所有这些疫苗都已基本完成交付。约三分之二的巴西人已接种了一剂疫苗,完成两剂疫苗接种的人群略高于三分之一。

巴西政府一位发言人告诉《华尔街日报》,至少到上个月之前,巴西卫生部门都在考虑再购买3000万剂中国疫苗,但此举现在已不在讨论范畴。克尔来福在巴西的本地生产商Butantan Institute告诉《华尔街日报》,相关采购谈判未推进,不会签署任何协议。

巴西卫生部长凯罗加(Marcelo Queiroga)上周在接受电视采访时称,巴西政府不再推荐克尔来福作为加强针,而是推荐辉瑞公司(Pfizer Inc., PFE)的疫苗。

中国政府、科兴控股和国药集团暂未回复记者的置评请求。

其他国家也在减少使用中国的疫苗。在巴西邻国秘鲁最初进行疫苗接种时,使用的几乎所有冠病疫苗都来自国药集团,而现在该疫苗的占比不到三分之一,取而代之的是辉瑞的冠病疫苗。

巴西和南美其他地区对克尔来福需求的减少打乱了该疫苗的本地生产计划。巴西国营研究机构Butantan Institute正在圣保罗郊区建造一座生产这款中国疫苗的工厂,准备在整个拉丁美洲分销该疫苗。但一位知情人士说,鉴于对这款中国疫苗需求的下降,Butantan已经在考虑让该工厂生产其他产品。按照计划,该工厂将在未来几个月竣工。

Butantan对克尔来福开展了全球规模最大的临床试验,该机构今年早些时候曾表示,5月份可开始向阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、洪都拉斯、秘鲁和乌拉圭发货。但目前还没有发货。

在巴西,尽管联邦政府已规定不再使用克尔来福,但圣保罗州政府仍在使用该疫苗作为加强剂。该州新冠疫情工作组的负责人Joao Gabbardo说:“人们应该接种目前能获得的任何一种疫苗。”

甚至在德尔塔变异毒株迅速传播之前,专家们对继续使用克尔来福的担忧就已在上升。流行病学家和一些研究显示,德尔塔变异毒株的传播性和毒性更强。

虽然克尔来福在预防死亡方面非常有效,但根据去年在巴西进行的最后阶段试验,该疫苗在预防有症状感染的有效率在各类新冠疫苗中几乎是最低的,仅为50.4%。流行病学专家称,这使得各国更难控制总体病例数量从而限制疫情传播。

有证据表明,克尔来福在老年人群中的有效性更差,根据位于巴塞罗那的全球卫生研究所(Global Health Institute)和巴西的Oswaldo Cruz Foundation今年的一项研究,该疫苗对80岁以上人群的有效性只有28%,这项研究没有经过同行评审。

巴西的国家免疫计划(National Immunization Program)前负责人Carla Domingues表示:“现在再购买这种疫苗已经没有意义了。”她称:“一开始可以作为基础疫苗,但是这种疫苗在老年人中的有效率较低,最好购买其他疫苗。”

尽管中国疫苗的效果不如其他一些疫苗,但对于许多不能马上获得西方制造疫苗的国家来说,中国疫苗作为临时补缺是非常重要的。

今年早些时候,克尔来福是巴西最先实施接种的疫苗,为医务工作者和老年人接种,当时这是在巴西唯一可以广泛获得的疫苗。

前卫生部长Henrique Mandetta称:“克尔来福发挥了作用,帮了大忙。”

根据哈佛大学(Harvard University)和巴西佩洛塔斯大学(Pelotas University)的一项研究,如果没有接种当时能够获得的疫苗——主要是克尔来福,巴西80岁以上的老年人死亡人数可能达到1.4万。

中国能够在疫情早期向巴西提供疫苗带来了一些政治和经济红利。

巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)的政府去年11月称,支持特朗普政府的一项倡议,即将中国的华为(Huawei)排除在全球5G网络之外,以阻止中国的电子监控。但与巴西外交部门关系密切的著名前巴西外交官Rubens Ricupero称,中国帮助提供疫苗和医疗用品的举措缓解了阻力,目前外界普遍预计中国方面将参加未来几个月举行的一场相关拍卖。