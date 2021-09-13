中国11城进入超老龄化社会 为何集中在这几个省份？

来源：第一财经

作者：林小昭

按照国际通行划分标准，当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过7%时，意味着进入老龄化；达到14%，为深度老龄化；超过20%，则进入超老龄化社会。

第一财经记者根据中国第七次全国人口普查数据，对三沙市之外的336个地级及以上城市（包括直辖市、计划单列市、省会城市、三沙市之外的普通地级市、州、盟，以下简称“市”）的人口年龄构成情况梳理后发现，目前中国有149市已经进入深度老龄化，其中有11个城市已经进入超老龄化阶段，分别是南通、资阳、泰州、自贡、乌兰察布、南充、抚顺、德阳、内江、眉山和丹东，主要来自苏中地区、四川、辽宁和内蒙古。

其中，位居第一的南通这一比例达到了22.67%，成为中国老龄化程度最深的城市。

从南通各区县来看，中心城区和开发区由于吸引了不少劳动力人口流入，因此总体的老龄化程度较低，其中崇川区65岁及以上人口占比仅为13.71%，开发区这一比例为10.23%。

但除了这两个区，南通其他区县均已超过了14%的深度老龄化标准。比如，下辖的如东县65岁及以上人口比例高达29.98%，60岁及以上人口占比达到了38.91%，接近四成；启东市65岁及以上人口比例达25.98%，60岁及以上人口占比达到了35.48%；海安市65岁及以上人口占比为24.84%，60岁及以上人口占比为32.54%。

根据《江苏省2018年老年人口信息和老龄事业发展状况报告》，截至2018年底，南通市百岁老人达到1321人，占全省总数的22%，是名副其实的长寿之乡。

南通的老龄化程度高，一方面在于过去当地的计划生育执行较为严格，独生子女占比较高，因此南通的人口出生率比较低，并且这种低出生率惯性一直延续至今。根据2019年南通统计公报，全市人口出生率5.85‰，人口自然增长率-2.75‰。根据七普数据，南通0~14岁人口占比为10.9%，比中国平均水平低了7个百分点。

但根据七普数据，与户籍人口相比，南通市首次实现了常住人口的净流入，人口结构发生了历史性转变。全市新增就业人数自2018年开始，每年增量都在10万人以上；当地5个国家级开发区、12个省级开发区，以及各级各类区中园、园中园各具产业特色，吸引了不少就业人口。

同处苏中地区的泰州65岁及以上人口占比也达到了22.01%；与2010年相比，其60岁及以上人口的比重上升7.43个百分点，65岁及以上人口比重上升7.78个百分点。分区域来看，泰州除了医药高新区65岁及以上人口比重低于14%外，其余的区、县级市都高于14%，其中兴化市达到了25.53%，姜堰区也达到了24.42%。

此外扬州地区虽然还没迈入超老龄化，但距离占比20%的超老龄化门槛也仅仅只有一步之遥了。数据显示，2020年扬州60岁及以上人口占26.01%，其中65岁及以上人口占19.99%；与2010年相比，60岁及以上人口的比重上升7.03个百分点，65岁及以上人口的比重上升7.56个百分点。

为何苏中地区的老龄化程度如此之高？中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞对第一财经记者分析，苏中和苏北的盐城等地老龄化程度比较高，与过去计划生育执行较严格、独生子女占比较高有关。此外，这一地区不少年轻人流向上海、苏州等地，因此老龄化程度增高。

苏中地区之外，四川和辽宁的超老龄化城市也比较多。其中，四川省资阳市65岁及以上人口占比达到了22.62%，仅次于江苏南通，位居第二。

根据七普数据，2020年资阳全市常住人口为2308631人，与2010年第六次全国人口普查相比，减少285212人，下降11.00%。分年龄结构来看，15~59岁常住人口的比重减少7.18个百分点，60岁及以上常住人口的比重增加8.47个百分点，65岁及以上常住人口的比重增加9.23个百分点。

分区县来看，安岳县15~59岁人口仅占51.54%，乐至县15~59岁人口仅占52.49%。也就是说这两县的老年人和少儿占比接近一半。可见劳动人口减少，是资阳市老龄化程度大幅提高的重要因素，其中，随着强省会经济的快速发展，紧邻成都的资阳也有大量人口流入成都。

资阳之外，四川还有自贡、南充、德阳、内江、眉山也都已经进入到超老龄化社会，遂宁、巴中、广安、乐山这4个城市65岁及以上人口占比也都超过19%。总体上，近十年来，四川的大多数地市人口大量流入省会成都。十年来，成都常住人口增加581.89万人，增量在中国所有城市中，仅次于深圳和广州这两个一线城市，位列第三。

中南财经政法大学教授叶青对第一财经分析，中部地区距离长三角、珠三角和京津冀更近，近年来，高铁网络的建设进一步缩短了时空距离，另外随着中部几个强省会近年来快速发展，就业机会多，很多地市人口向省会城市流动。

也因此，四川和中部人口大省的省会城市的年龄结构仍相对比较年轻。省会城市65岁及以上人口占比多在14%以下，劳动年龄人口占比仍比较高。

辽宁也是超老龄化城市较为集中的地区。其中，抚顺市65岁及以上人口占比达到了20.27%，位居中国第7；丹东这一比例也达到了20%；此外，本溪、锦州、辽阳这一比例都超过了19%。

与四川不同的是，虽然辽宁的普通地级市的人口也有不少流入沈阳和大连这两个副省级城市，不过，这两市的老龄化程度也不低，其中，大连65岁及以上人口占比已经高达16.87%，沈阳这一比例也达到了15.47%，均处于深度老龄化阶段。

事实上，东北三省共36市已经全部进入深度老龄化阶段。

吉林大学东北亚研究院教授衣保中对第一财经分析，由于近年来东北经济下行，就业机会不多，因此年轻人口持续外流，不论是考上大学还是没考上大学，到东南沿海就业的都很多，这也会影响人口的年龄结构。